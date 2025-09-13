newspaper
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:20

Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ενημερώθηκαν από την επικεφαλής του Τμήματος Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Ιζούμι Νακαμίτσου, για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας (φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, από συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Σχετικά με την εξάλειψη του προγράμματος χημικών όπλων στη Συρία, η κ. Νακαμίτσου αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα επισημαίνοντας ότι από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αποστολές ομάδων του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων (OPCW) στη Συρία.

Εντοπίστηκε σαρίν, έπειτα από εργαστηριακή ανάλυση, σε δείγματα το οποίο χαρακτηρίστηκε «ανησυχητικό»

Οι αποστολές αυτές έγιναν για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων.

Από τις 26 εκκρεμείς υποθέσεις της δήλωσης της Συρίας προς τον OPCW, οι 19 παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Ο OPCW θεωρεί τα ζητήματα αυτά «σοβαρής ανησυχίας», καθώς αφορούν μεγάλες ποσότητες πιθανών αδήλωτων ή μη επαληθευμένων χημικών παραγόντων και πυρομαχικών.

Εκτός από τις 26 δηλωμένες τοποθεσίες, υπάρχουν πληροφορίες για πάνω από 100 επιπλέον σημεία που ενδέχεται να σχετίζονται με δραστηριότητες χημικών όπλων. Ο OPCW σχεδιάζει επιτόπιες επισκέψεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ασφαλείας.

Σε αποστολή του Απριλίου, ο OPCW συνέλεξε δείγματα στα οποία, έπειτα από εργαστηριακή ανάλυση, εντοπίστηκε σαρίν το οποίο χαρακτηρίστηκε «ανησυχητικό» και θα συζητηθεί με τις συριακές αρχές στις επόμενες αποστολές.

Σημειώνεται από τον ΟΗΕ ότι η προγραμματισμένη αποστολή του Ιουλίου αναβλήθηκε λόγω ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Δαμασκό στις 16 Ιουλίου, που έπληξαν κτίριο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν τα στελέχη του OPCW.

Η ελληνική παρέμβαση

Στην τοποθέτησή του ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, επανέλαβε την πλήρη προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης για τα Χημικά Οπλα και υποστήριξε τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων (OPCW) στην αμερόληπτη, επαγγελματική και σύμφωνη με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα εκτέλεση της αποστολής του.

Αναγνώρισε τα πρώτα βήματα που έκαναν οι προσωρινές αρχές της Συρίας για τη βελτίωση της συνεργασίας τους με το Γραφείο Ειδικών Αποστολών του OPCW και ενθάρρυνε τα δύο μέρη να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους.

Επίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου τη σημασία της τήρησης όλων των σχετικών διεθνών συμφωνιών και της απόφασης 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και της τήρησης της διεθνούς πρακτικής ως προς την απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης χημικών όπλων.

Η Συρία παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας το όραμα της για μια «νέα Συρία», διατηρώντας τη δέσμευση να εξαλείψει οριστικά τα χημικά όπλα και να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Συρίας υπενθύμισε την 10η επέτειο της χημικής επίθεσης της 21ης Αυγούστου 2013 κοντά στη Δαμασκό, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη χημική σφαγή των τελευταίων 30 ετών».

Υποπτες τοποθεσίες

Για πρώτη φορά, όπως είπε, θύματα και οικογένειες έγιναν δεκτοί στο προεδρικό μέγαρο, όπου ο πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι «η νέα Συρία δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα».

Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει με τον OPCW την πέμπτη αποστολή του 2025, μετά από επίσκεψη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο σε πέντε ύποπτες τοποθεσίες γύρω από την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τη Συρία, δείγματα που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν παρουσία σαρίν σε εγκαταλελειμμένες περιοχές.

Παράλληλα, κατήγγειλε τις «στρατιωτικές επιθέσεις του ισραηλινού καθεστώτος» κατά συριακών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένου του υπουργείου Αμυνας και άλλων στόχων στη Δαμασκό, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου».

Η Συρία δήλωσε ότι, παρά τις προκλήσεις, παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τον OPCW ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης καταστροφή του χημικού της προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ

G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Πολιτική αστάθεια 13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες
«Μη ρωτάς» 12.09.25

Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 12.09.25

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε άλλο επίπεδο η Τουρκία 94-68 την αγνώριστη Εθνική μας - Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
