Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:45

Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στο Λονδίνο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Alkis Konstantinidis, επάνω) για κινητοποίηση «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στη δολοφονία του ακροδεξιού και ένθερμου υποστηρικτή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής των ακροδεξιών είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης.

Είχε φυλακιστεί το 2018 για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και θα ακολουθήσει πορεία προς το Γουάιτχολ.

Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, επιβεβαίωσε πως θα είναι εκεί.

«Πορεία κατά του φασισμού»

Αντιδιαδήλωση έχει προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σε αυτήν την «Πορεία κατά του φασισμού», όπως την έχουν ονομάσει οι διοργανωτές της.

Οι αρχές του Λονδίνου έχουν γνωστοποιήσει πως περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.

Πηγή: ΑΠΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Πολιτική αστάθεια 13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
