«Εκλογές» στα Κατεχόμενα: 140 «ψηφοφόροι» άνω των 110 ετών στους «εκλογικούς» καταλόγους και ένας 125 ετών
Την ύπαρξη περίπου 140 εγγεγραμμένων «ψηφοφόρων» ηλικίας 110 ετών και άνω στους «εκλογικούς» καταλόγους στα Κατεχόμενα, όπου ανακοινώθηκανεντόπισε ο Κουντρέτ Οζερσάι.
Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» (YSK) στα Κατεχόμενα ανακοίνωσε τον προσωρινό κατάλογο των οκτώ υποψηφίων που θα διεκδικήσουν τη θέση του τουρκοκύπριου ηγέτη στις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, ενώ στους «εκλογικούς καταλόγους» εντοπίστηκε πλήθος… αιωνόβιων ψηφοφόρων (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από ant1live.com).
«Εχουμε ακόμη και ψηφοφόρο 125 ετών!», ενώ οι 105 ετών και άνω ανέρχεται στους 250
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποψηφιότητες κατατέθηκαν με την εξής σειρά:
Ιμπραχίμ Γιαζιτζί (ανεξάρτητος)
Οσμάν Ζορμπά (Κόμμα Σοσιαλιστικής Κύπρου)
Ερσίν Τατάρ (ανεξάρτητος)
Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (ανεξάρτητος)
Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (ανεξάρτητος)
Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα)
Αχμέτ Μποράν (ανεξάρτητος)
Χιουσεγίν Γκιουρλέκ (ανεξάρτητος)
Η λίστα είναι προσωρινή και ενδέχεται να οριστικοποιηθεί έπειτα από τον έλεγχο τυχόν ενστάσεων.
«Ψηφοφόροι» άνω των 110 ετών
Στο μεταξύ, την ύπαρξη περίπου 140 εγγεγραμμένων «ψηφοφόρων» ηλικίας 110 ετών και άνω στους «εκλογικούς» καταλόγους επισήμανε ο ηγέτης του Κόμματος του Λαού (HP), Κουντρέτ Οζερσάι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση των «κρατικών» δεδομένων.
Σε γραπτή του δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία αναδημοσίευσαν χθες Παρασκευή τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Οζερσάι ανέφερε ότι, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στους «εκλογικούς» καταλόγους, διαπίστωσε την ύπαρξη περίπου 140 «ψηφοφόρων» που έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 110 ετών.
«Εχουμε ακόμη και ψηφοφόρο 125 ετών!», σημείωσε, υπενθυμίζοντας πως ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι σήμερα 116 ετών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των «ψηφοφόρων» ηλικίας 105 ετών και άνω ανέρχεται στους 250.
Πηγή: ΚΥΠΕ/philenews.com
