Βάλε κίνηση στην καθημερινότητά σου

Από πόνους στην πλάτη και τον αυχένα μέχρι αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες, διαβήτη και άλλες παθήσεις, το να μένουμε ακίνητοι για πολλές ώρες στο γραφείο ή στο σπίτι, μας θέτει σε κίνδυνο. Πώς θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε την κίνηση στην εργάσιμη ημέρα μας;

Απλές και εύκολες ιδέες για να προσθέσουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας

Περπάτημα πριν και μετά τη δουλειά : Παρκάρετε λίγα τετράγωνα μακριά από το γραφείο σας ή, αν εργάζεστε από το σπίτι, κάντε μια μικρή βόλτα στη γειτονιά πριν ξεκινήσετε και μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Τακτικά διαλείμματα κίνησης: Σηκωθείτε, κάντε λίγες διατάσεις ή ασκήσεις με το βάρος του σώματός σας ανά ώρα. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια γρήγορη βόλτα πριν ή μετά το μεσημεριανό γεύμα για να ενεργοποιήσετε το σώμα σας και να αναζωογονηθείτε.

Στην πράξη: Διατάσεις για το γραφείο

Για να ανακουφίσετε την ένταση και να διατηρήσετε το σώμα σας δραστήριο, δοκιμάστε:

Διάταση του αυχένα

Όπως κάθεστε στην καρέκλα, σκύψτε αργά το κεφάλι σας προς τον έναν ώμο και κρατήστε για 15-20 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε και με τον άλλο ώμο.

Διάταση ώμων και πλάτης

Σηκώστε το ένα χέρι πάνω από το κεφάλι και κάμψτε τον αγκώνα πίσω από το κεφάλι, φέρνοντας το χέρι προς την πλάτη σας. Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να πιέσετε ελαφρά τον αγκώνα προς τα πίσω.

Διάταση της μέσης

Όπως κάθεστε στην καρέκλα, τοποθέτησε τα χέρια στα γόνατα και κάμψτε αργά τον κορμό προς τα εμπρός, προσπαθώντας να φτάσετε τα χέρια στο έδαφος. Κρατήστε για 20 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε.

Διάταση χεριών και καρπών

Εκτείνετε τα χέρια μπροστά, με τις παλάμες να κοιτούν προς τα έξω. Χρησιμοποίησε το άλλο χέρι για να τραβήξετε τα δάχτυλα προς τα πίσω και κρατήστε για 15-20 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε και με το άλλο χέρι.

Διάταση του ισχίου και των γοφών

Σηκώστε το ένα πόδι και τοποθετήστε το σε μια καρέκλα ή στην άκρη του γραφείου με το γόνατο λυγισμένο. Σπρώξτε την λεκάνη προς τα εμπρός για να τεντώσετε την περιοχή του ισχίου.

Γέφυρα

Όπως είστε καθιστοί, τοποθετήστε τα χέρια πάνω στα γόνατα και πιέστε ελαφρά το σώμα προς τα πίσω, δημιουργώντας ένα ελαφρύ τόξο στην πλάτη για να ανοίξει η θωρακική περιοχή. Μείνετε στη θέση αυτή για 10-15 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε.

Στρίψιμο του κορμού

Όρθιοι ή καθιστοί, γυρίστε τον κορμό σας αργά προς τα δεξιά, με το αριστερό χέρι να πιάνει την εξωτερική πλευρά του δεξιού μηρού. Κράτηστε τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και επαναλαβετε και από την άλλη πλευρά.

* Πηγή: Vita