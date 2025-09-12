Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Σαν Σίρο

Όλα είναι έτοιμα για την πώληση του Σαν Σίρο / Τζουζέπε Μεάτσα, του γηπέδου που φιλοξενεί τις Μίλαν και Ιντερ. Η καθοριστική ημερομηνία είναι η 29η Σεπτεμβρίου που έχει προγραμματιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ νωρίτερα (18/9) θα γίνει η εκτελεστική επιτροπή.

«Είμαστε ήρεμοι και έτοιμοι, έχουμε σεβαστεί τους κανόνες», δήλωσε ο δήμαρχος Τζουζέπε Σάλα λίγες ημέρες πριν από καθοριστικές ημερομηνίες για το μέλλον του Σαν Σίρο. Το Δημοτικό Συμβούλιου είναι κρας τεστ για την πλειοψηφία και την ίδια ώρα οι επιτροπές υπέρ της διάσωσης του Μεάτσα ετοιμάζονται να καταλάβουν συμβολικά τις «εξέδρες».

Για την πρώτη συνεδρίαση απαιτούνται 25 ψήφοι και ο Σάλα δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο να μην συγκεντρωθούν. Στην χειρότερη περίπτωση θα υπάρχει η δυνατότητα δεύτερης συνεδρίασης με μικρότερο αριθμό ψήφων, ώστε να κλείσει η υπόθεση μέχρι το τέλος του μήνα, όπως έχουν ζητήσει Μίλαν και Ίντερ (οι ομάδες θέλουν να αγοράσουν το γήπεδο και το οικόπεδο γύρω από αυτό, ώστε να έχουν ιδιοκτησία, όχι απλώς να το ενοικιάζουν).

Πεδίο αντιπαράθεσης μπορεί να αποτελέσει η εκτελεστική επιτροπή που θα προηγηθεί. Παράλληλα, ο δήμαρχος Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα δεν αποκλείει τη σύγκληση και έκτακτης εκτελεστικής επιτροπής σε διαφορετική ημέρα από την καθιερωμένη Πέμπτη, για να μετρήσει αντιδράσεις, αλλά προς το παρόν το πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητο. «Είναι σημαντικό η αντιδήμαρχος Άννα Σκαβούτσο να ολοκληρώσει τις συναντήσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις· κατά τα λοιπά είμαστε έτοιμοι, την επόμενη εβδομάδα πάμε στην εκτελεστική», τόνισε ο Σάλα.

Στη σκιά όλων αυτών συνεχίζονται οι …μάχες για να μην πωληθεί το γήπεδο. Η Επιτροπή «Ναι στο Μεάτσα» έχει καταθέσει προσφυγές σε διάφορες αρχές και έχουν ανοίξει φάκελοι ενώ ο Δήμος, παράλληλα, συμβουλεύεται ανεπίσημα το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εισαγγελία. Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην τιμή που όρισε η Εφορία για το γήπεδο και τις παρακείμενες εκτάσεις, ύψους 197 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Δήμος θα έπρεπε να «επιστρέψει» 36 εκατ. ως συνεισφορά για την κατεδάφιση του γηπέδου, την απορρύπανση των χώρων πρασίνου και την ανακατασκευή της σήραγγας Πατρόκλο.

«Ανέθεσα στη Σκαβούτσο το καθήκον να ελέγξει εκ μέρους όλων των φορέων που συμμετείχαν σε αυτή τη μακρά ιστορία ποια είναι η άποψή τους. Έπειτα, ο καθένας θα κάνει φυσικά το έργο του, αλλά είμαστε αρκετά ήρεμοι· σεβόμαστε πλήρως τους κανόνες, οπότε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Τώρα όμως είναι σημαντικό να ακουστεί η γνώμη όλων», τόνισε ο Σάλα.

Οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις εξακολουθούν να ζητούν επίσημα έγγραφα για μελέτη πριν από τη συζήτηση στην αίθουσα, αίτημα που μέχρι στιγμής έχει απορριφθεί, με στόχο να παρουσιαστούν με κοινή στάση. Μια πλευρά εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ψηφοφορία και άλλη να μην πάει καθόλου.