Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα μετάλλια από τις ομάδες των ημιτελικών του Eurobasket (vids)
Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα μετάλλια σε Eurobasket - Πόσα έχουν κατακτήσει οι ομάδες που συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών;
- Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
- Μειώθηκαν κατά 34,1% οι κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2025 - Τι ισχύει στην Ευρωζώνη
- Η «μάχη» Ελλάδας – Τουρκίας, τα παιδιά και ο Κικίλιας
- Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το φετινό Eurobasket, με τα ζευγάρια Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία να αποτελούν την τετράδα των ημιτελικών της διοργάνωσης.
Μάλιστα, για τρεις από αυτές τις ομάδες δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε αυτή τη φάση του τουρνουά, αφού αμφότερες έχουν μετάλλια στη διοργάνωση, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για την Φινλανδία, που δεν έχει βρεθεί ξανά στους «4».
Τα μετάλλια που έχουν κερδίσει στα Eurobasket οι ομάδες που συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών
Και έτσι φτάνουμε στο ερώτημα: Πόσα μετάλλια έχουν κατακτήσει στα Eurobasket Ελλάδα, Τουρκία και Γερμανία;
Μέχρι σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχει συνολικά πέντε μετάλλια. Δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και δύο χάλκινα (1949, 2009) μετάλλια, την ώρα που οι άλλες τρεις ομάδες έχουν λιγότερα συνολικά… μαζί!
Συγκεκριμένα, η Γερμανία έχει τρία σε Eurobasket: ένα χρυσό (1993), ένα ασημένιο (2005) και ένα χάλκινο (2022), ενώ η Τουρκία ένα ασημένιο το 2001, όταν και διοργάνωνε το τουρνουά. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η Φινλανδία που είναι η rookie σε αυτό το σημείο του τουρνουά δεν έχει να προσθέσει κάτι στη λίστα.
Κάπως έτσι, η Ελλάδα θέλει να κατακτήσει το έκτο της μετάλλιο σε Eurobasket και γιατί όχι να το συνδυάσει με το τρόπαιο της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας την επικράτηση και στον τελικό. Ωστόσο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει απόψε, κόντρα στην Τουρκία…
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)
- Συγκλονίζει ο Αλμέιδα: «Υπέφερα πέντε χρόνια από κατάθλιψη, δεν ήθελα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο» (vid)
- Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
- O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
- Εθνική: Με όσο πιο πολλές βολές του Γιάννη γίνεται…
- Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Τουρκία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις