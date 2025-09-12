Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα μετάλλια από τις ομάδες των ημιτελικών του Eurobasket (vids)

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το φετινό Eurobasket, με τα ζευγάρια Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία να αποτελούν την τετράδα των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Μάλιστα, για τρεις από αυτές τις ομάδες δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε αυτή τη φάση του τουρνουά, αφού αμφότερες έχουν μετάλλια στη διοργάνωση, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για την Φινλανδία, που δεν έχει βρεθεί ξανά στους «4».

Τα μετάλλια που έχουν κερδίσει στα Eurobasket οι ομάδες που συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών

Και έτσι φτάνουμε στο ερώτημα: Πόσα μετάλλια έχουν κατακτήσει στα Eurobasket Ελλάδα, Τουρκία και Γερμανία;

Μέχρι σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχει συνολικά πέντε μετάλλια. Δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και δύο χάλκινα (1949, 2009) μετάλλια, την ώρα που οι άλλες τρεις ομάδες έχουν λιγότερα συνολικά… μαζί!

Συγκεκριμένα, η Γερμανία έχει τρία σε Eurobasket: ένα χρυσό (1993), ένα ασημένιο (2005) και ένα χάλκινο (2022), ενώ η Τουρκία ένα ασημένιο το 2001, όταν και διοργάνωνε το τουρνουά. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η Φινλανδία που είναι η rookie σε αυτό το σημείο του τουρνουά δεν έχει να προσθέσει κάτι στη λίστα.

Κάπως έτσι, η Ελλάδα θέλει να κατακτήσει το έκτο της μετάλλιο σε Eurobasket και γιατί όχι να το συνδυάσει με το τρόπαιο της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας την επικράτηση και στον τελικό. Ωστόσο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει απόψε, κόντρα στην Τουρκία…