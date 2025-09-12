Τάσος Γουδέλης: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου
Ο Τάσος Γουδέλης, ένας από τους σπουδαιότερους έλληνες κριτικούς κινηματογράφου, άφησε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών.
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ο συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου και εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο», Τάσος Γουδέλης, πέθανε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 76 ετών.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο συνεργάτης του Κώστας Μαυρουδής, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
Από την θεωρία στην πράξη
Ο Τάσος Γουδέλης γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 1982 άρχισε να συνεργάζεται με τον ποιητή Κώστα Μαυρουδή στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο».
Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, κυκλοφόρησε συλλογές διηγημάτων και μυθιστορήματα, καθώς και μελέτες για σπουδαίους σκηνοθέτες όπως οι Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι.
Το 2003 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή διηγημάτων του «Η γυναίκα που μιλά» (2002).
Από το 1998 έως το 2009, συνεργάστηκε με το ένθετο «Βιβλιοθήκη» της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, δημοσιεύοντας κριτικές για την ξένη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα δίδασκε ιστορία του κινηματογράφου στην Δραματικη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και σενάριο σε διάφορες σχολές κινηματογράφου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
«Ήταν ένας από τους έλληνες κριτικούς που έκαναν το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή στη σκηνοθεσία: Το 2007 γύρισε μαζί με τον γιο του Βασίλη τη μικρού μήκους ταινία Ο δολοφόνος της λεωφόρου ενώ μια χρονιά αργότερα σκηνοθέτησε τη Συνάντηση, βασισμένος πάντα σε δικά του διηγήματα. Η τελευταία είχε αποσπάσει τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για την πρωτότυπη και σύγχρονη κινηματογράφηση και τη νέα ματιά στην κινηματογραφική γλώσσα», έγραψε ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος σε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
«Πριν απ’ όλα όμως, είχε διακριθεί για την αντιστασιακή του δράση την περίοδο της επταετίας. Θα μου λείψουν οι συναντήσεις στον Καπετάν Μιχάλη, Τάσο», πρόσθεσε.
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Σοκάρουν οι εικόνες με το ΙΧ στον γκρεμό
- Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Συμβούλιο Ασφαλείας: Άμεση απελευθέρωση εργαζομένων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι ζητούν τα μέλη του
- Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις