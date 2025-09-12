Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με την κίνηση να φτάνει «στο κόκκινο» σε πολλές περιοχές. Ειδικότερα, αυξημένη κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, συμφόρηση παρατηρείται στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι τον Κορυδαλλό και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία. Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από τις 9 το πρωί έφταναν από 20 λεπτά έως μισή ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων και στην Πειραιώς από το Μοσχάτο προς το λιμάνι

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης όσοι κινούνται σε τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων και της Κατεχάκη. Στην Παραλιακή, μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων καταγράφεται από τον Άλιμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυξημένη δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25’-30’ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/4fd0F5akSu — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 12, 2025

Νωρίτερα το πρωί, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα, διεπόπη η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Αττική: Οι οδικές αρτηρίες με αυξημένη κίνηση

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε:

• Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

• Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)

• Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

• Αλεξάνδρας

• Μεσογείων

• Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

• Λ. Κηφισίας (άνοδος)

• Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

• Βασ. Σοφίας (άνοδος)

• Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

• Βασ. Κωνσταντίνου

• Λ. Συγγρού (άνοδος)

• Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη – ρεύμα προς Πειραιά)

• Λ. Σχιστού