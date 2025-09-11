sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Τίτλοι τέλους για τον Στιβ Μανταντά – Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση (pic)
Τίτλοι τέλους για τον Στιβ Μανταντά – Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση (pic)

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μαρσέιγ, Στιβ Μανταντά, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 40 ετών.

Τέλος στην σπουδαία καριέρα του έβαλε ο Στιβ Μανταντά. Ο θρύλος της Μαρσέιγ, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα γάντια του, σε ηλικία 40 ετών. Ο Γάλλος τερματοφύλακας, που βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον Ιούλιο, μετά την αποχώρησή του από τη Ρεν, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (10/09) τη δύσκολη απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

«Χρειαζόταν να αφιερώσω χρόνο για να το αποδεχτώ, πρώτα απ’ όλα, επειδή δεν είναι εύκολο, αλλά ναι, σταματάω. Είχα μια μακρά περίοδο σκέψης επειδή είχα πολλά τηλεφωνήματα από ομάδες για να συνεχίσω αλλά έλεγα όχι κάθε φορά», δήλωσε ο Μανταντά στην Equipe.

Η καριέρα του Στιβ Μανταντά ξεκίνησε στη Χάβρη, στην οποία κατέγραψε 72 συμμετοχές, μέχρι να τον αποκτήσει το 2007 η Μαρσέιγ, με την οποία έγραψε ιστορία. Ο Γάλλος παρέμεινε στους Μασσαλούς μέχρι το 2016 όπου μετακόμισε στην Αγγλία για την Κρίσταλ Πάλας. Η παραμονή του στην Premier League ωστόσο δεν κράτησε πολύ, καθώς μέτρησε μόλις 10 συμμετοχές και εάν χρόνο μετά επέστρεψε στην αγαπημένη του ομάδα, στην οποία αποτέλεσε αρχηγός για το μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του. Συνολικά με τη φανέλα της Μαρσέιγ, μέτρησε 613 συμμετοχές.

Το 2022, μετακόμισε στη Ρεν, η οποία αποτέλεσε την τελευταία του ομάδα, και αγωνίστηκε σε 102 παιχνίδια σε 3 σεζόν.

Η σχετική ανάρτηση για την απόσυρση του Μανταντά:

Ο Μανταντά στην καριέρα του έχει κατακτήσει με την Μαρσέιγ ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, 3 κύπελλα και 2 Σούπερ καπ, ενώ με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας κατέκτησε δύο τρόπαια, το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2018 και το Nations League το 2021.

Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

