Ψυχικό: Βρέθηκαν οστά και ανθρώπινο κρανίο σε βραχώδες σημείο
Περαστικός βρήκε χθες το απόγευμα, σε βραχώδες σημείο στο Ψυχικό ανθρώπινο κρανίο και οστά
Μακάβριο εύρημα στο Ψυχικό σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Συγκεκριμένα περαστικός βρήκε χθες το απόγευμα, σε βραχώδες σημείο ανθρώπινο κρανίο και οστά.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες.
Τα μακάβρια ευρήματα ήταν χωμένα σε πέτρες και χώματα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το κρανίο και τα οστά βρέθηκαν στην οδό Χυσανθέμων, κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.
Ψυχικό: Τα οστά και το κρανίο εστάλησαν για ανθρωπολογική εξέταση
Τα οστά και το κρανίο, ήταν ανάμεσα σε πέτρες και χώματα. Θεωρείται ότι βρίσκονταν εκεί πολύ καιρό. Έχουν συλλεχθεί και σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση.
Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού.
