Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
Οι επιστροφές στο γραφείο ως «ήσυχες» απολύσεις – Η νέα στρατηγική των εργοδοτών
Διεθνής Οικονομία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:10

Οι επιστροφές στο γραφείο ως «ήσυχες» απολύσεις – Η νέα στρατηγική των εργοδοτών

Η νέα μορφή των απολύσεων: εθελούσιες έξοδοι μέσω πολιτικών επιστροφής στο γραφείο

Αλεξάνδρα Τάνκα
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τάνκα
Καθώς η συζήτηση για την εργασία εξ αποστάσεως και την επιστροφή στο γραφείο φουντώνει παγκοσμίως, ένας νέος γύρος δεδομένων αποκαλύπτει μια λιγότερο φανερή, αλλά στρατηγικά σχεδιασμένη τακτική των εταιρειών.

Η υποχρεωτική επιστροφή, όπως σημειώνει το Fortune, στο γραφείο δεν είναι απλώς μια προσπάθεια «επανασύνδεσης» των ομάδων ή αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη μείωση προσωπικού, χωρίς όμως επίσημες απολύσεις.

Στελέχη επιχειρήσεων, οικονομικοί αναλυτές και ερευνητικά ιδρύματα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πολλές εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές επιστροφής στο γραφείο ελπίζοντας πως ορισμένοι εργαζόμενοι θα επιλέξουν να παραιτηθούν. Σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας στα επαγγέλματα γραφείου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και όπου η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να υποκαθιστά ανθρώπινες θέσεις, η απλή παραίτηση δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη επιλογή για τους εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι απειλούν με παραίτηση — αλλά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές

Οι εργαζόμενοι μπορεί να θεωρούν ότι η παραίτηση ως απάντηση στην εντολή επιστροφής στο γραφείο της εταιρείας τους είναι μια ισχυρή μορφή αντίδρασης απέναντι στα αφεντικά τους, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται οι εταιρείες.

Αντί να μειώσουν το προσωπικό μέσω απολύσεων, πολλοί επιχειρηματίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν στη Fed μέσω της έκθεσης Beige Book ότι ελπίζουν πως η αυστηροποίηση των απαιτήσεων για φυσική παρουσία στο γραφείο θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Η τελευταία έκθεση επισήμανε ότι αρκετές περιφέρειες αυτόν τον μήνα «ενθάρρυναν» την εθελούσια αποχώρηση εργαζομένων μέσω των εντολών επιστροφής στο γραφείο.

Αντί να μειώσουν το προσωπικό μέσω απολύσεων, πολλοί επιχειρηματίες ελπίζουν πως η αυστηροποίηση των απαιτήσεων για φυσική παρουσία στο γραφείο θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Μια ξεχωριστή έρευνα σε 849 διευθυντικά στελέχη αποκαλύπτει ότι 3 στις 10 εταιρείες θα απαιτούν από τους εργαζομένους να εργάζονται από το γραφείο και τις 5 εργάσιμες ημέρες έως το τέλος του έτους, υπό την πίεση εσωτερικών αλλαγών και νέων κανονισμών. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς εργαζομένους γραφείου των εταιρειών Fortune 100 βρίσκονται ήδη σε πλήρως δια ζώσης εργασιακά καθεστώτα, σύμφωνα με νέα στοιχεία από την εταιρεία ακινήτων Jones Lang LaSalle.

Οι εργαζόμενοι δεν πείθονται για την επιστροφή στο γραφείο, αλλά το εναλλακτικό σενάριο μπορεί να μην είναι πιο βολικό για τους εργοδότες.

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν πως, αν ο εργοδότης τους σταματούσε να τους επιτρέπει να εργάζονται εξ αποστάσεως, δεν θα παρέμεναν στη θέση τους – με περίπου το ένα τέταρτο να δηλώνει ότι είναι πολύ απίθανο να μείνει, σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025 από το Pew Research Center.

Όμως ακόμη κι εκείνοι που παραιτούνται λόγω της υποχρεωτικής επιστροφής στο γραφείο, ενδέχεται να μη βρουν κάτι καλύτερο στην υπόλοιπη αγορά εργασίας.

Ακόμη κι εκείνοι που παραιτούνται λόγω της υποχρεωτικής επιστροφής στο γραφείο, ενδέχεται να μη βρουν κάτι καλύτερο στην υπόλοιπη αγορά εργασίας.

Στον ευρύτερο χώρο των γραφειακών (white-collar) επαγγελμάτων, οι ευκαιρίες εργασίας μοιάζουν όλο και πιο περιορισμένες για τους υποψήφιους. Αντίθετα, ανειδίκευτοι εργαζόμενοι βλέπουν μεγαλύτερη αύξηση μισθών, καθώς η ζήτηση για επαγγέλματα με φυσική παρουσία έχει εκτιναχθεί μετά την πανδημία.

Τα αφεντικά έχουν παραδεχτεί στο παρελθόν πως οι εντολές επιστροφής είχαν στόχο την παραίτηση προσωπικού, όμως ορισμένοι εργαζόμενοι τις αγνοούν.

Τα αφεντικά δεν ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλουν

Αν και η έρευνα της Fed δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι η πρώτη φορά που διευθυντικά στελέχη έχουν παραδεχτεί ότι οι εντολές επιστροφής στο γραφείο είχαν στόχο να εξωθήσουν κάποιους εργαζομένους σε παραίτηση.

Το 2024, έρευνα σε πάνω από 1.500 Αμερικανούς μάνατζερ έδειξε ότι το 25% των ανώτατων στελεχών (C-suite executives) ήλπιζε σε εθελούσια αποχώρηση προσωπικού μετά την εφαρμογή RTO πολιτικών — με έναν στους πέντε επαγγελματίες HR να παραδέχεται πως η πολιτική για φυσική παρουσία είχε στόχο να οδηγήσει κάποιους σε παραίτηση.

Και ενώ οι εργοδότες είναι αυτοί που επιβάλλουν τις εντολές επιστροφής, οι ίδιοι οι CEO συχνά δεν τις ακολουθούν. Μάλιστα, το 93% των CEO δηλώνει ότι δεν εργάζεται από το γραφείο πλήρως, επιλέγοντας ευέλικτα μοντέλα εργασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με έκθεση της Resume Builder, ένας στους πέντε εργαζομένους αγνοεί πλήρως τις νέες πολιτικές για φυσική παρουσία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

