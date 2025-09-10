Παρελθόν από την Πάφο ο Τάνκοβιτς
Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς έμεινε ελεύθερος από την κυπριακή ομάδα
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο Champions League σε οκτώ μέρες (17/9, 19:45), έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Στην πρεμιέρα του UCL οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν την Πάφο, με μοναδικό στόχο τη νίκη η οποία θα τους βάλει στο κόλπο της πρόκρισης.
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του φετινού Champions League ανακοίνωσε την αποχώρηση του 30χρονου μεσοεπιθετικού, Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ (2020-22, 134 εμφανίσεις, 34 γκολ, 26 ασίστ) μετακομίζει στην Ομόνοια.
Η ανακοίνωση της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League, Πάφου:
«Η Πάφος FC ανακοινώνει την αποχώρηση του Muamer Tankovic, έπειτα από ένα αξέχαστο ταξίδι γεμάτο κοινές στιγμές και επιτυχίες.
Από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα μας, ξεχώρισε όχι μόνο για την ποιότητά του στο γήπεδο, αλλά και για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αληθινή αγάπη που έδειξε προς τον Σύλλογο και την Κοινότητά μας.
Ως ένας από τους αρχηγούς μας, είχε καθοριστική συμβολή στις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Πάφος FC — κατακτώντας το Κύπελλο, το πρώτο Πρωτάθλημα και ζώντας στιγμές δόξας στην Ευρώπη.
Ο Muamer φεύγει ως αληθινός ηγέτης, πρωταθλητής και για πάντα μέλος της οικογένειας της Πάφος FC.
Σε ευχαριστούμε, Tankο».
