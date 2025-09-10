newspaper
Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:54

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Ποιες ημερομηνίες θα πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία τις συντάξεις

Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία όπως αποφάσισαν το υπουργείο Εργασίας και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα για τον Οκτώβριο 2025 να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους ταυτόχρονα, ανάλογα με το αν ανήκουν σε μη μισθωτούς ή μισθωτούς.

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

• Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

• Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

• Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

• Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

• Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μισθωτοί

• Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

• Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

• Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά
Συντάξεις 10.09.25

Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ - Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Από το 2023 ως σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν στερηθεί αυξήσεις ύψους 13,25%. Η αύξηση που θα λάβουν από το 2026 δεν θα ξεπερνά το 1,35%. Τι υποστηρίζουν ΕΝΔΙΣΥ και ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
Έρευνα 10.09.25

Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους

Τους κλάδους με τις ισχυρές προοπτικές απασχόλησης εξετάζει νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες. Αυτοί που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
