Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο

Ο Έντισον Καβάνι εκτός από ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα – μεταξύ άλλων- σε Νάπολι, Παρί, Σίτι, Βαλένθια και από το ’23 στη Μπόκα Τζούνιορς δείχνει πως είναι κι ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι προσέφερε ένα αρκετά σημαντικό ποσό, προκειμένου να σωθεί η ζωή ενός μικρού κοριτσιού το οποίο αντιμετώπιζε ένα σοβαρό προβλημα υγείας.

Αναλυτικότερα το κορίτσι έπασχε από υδροκεφαλία και κι έτσι διακομίσθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο στην Αργεντινή, ωστόσο, ο πατέρας του αδυνατούσε να διαθέσει τα έξοδα της επέμβασης, τη στιγμή που ο χρόνος ήταν… εχθρός.

Έτσι πήρε την απόφαση να έρθει σε επαφή με τον Καβάνι, τον οποίο γνώριζε προσωπικά, ώστε να ζητήσει βοήθεια. Το τηλέφωνο χτύπησε, με τη γυναίκα του Ουρουγουανού να απαντά και να ενημερώνει τον ταλαιπωρημένο πατέρα οτι θα μεταφέρει στον άνδρα την επιθυμία του.

Η ανταπόκριση του Καβάνι ήταν άμεση και η απάντηση καταφατική ωστόσο βρισκόταν μακριά από την κλινική κι έτσι δεν θα μπορούσε να δώσει ο ίδιος τα χρήματα. Ως εκ τούτου, ο φορ της Μπόκα ζήτησε από έναν έναν φίλο του να μεταβεί και να προσφέρει το ποσό, όπως κι έκανε μέσα σε μόλις δέκα λεπτά!

«Εμφανίζεται ένας τύπος, για μένα ήταν σαν άγγελος, στον δρόμο, με ένα κουτί γεμάτο μετρητά που μου έστειλε ο Έντι. Με αυτά πλήρωσα, ήταν αρκετά, η επέμβαση έγινε. Τέσσερις ώρες αργότερα, η Έμα βγήκε, ήταν έντονο…», δήλωσε φανερά συγκινημένος ο πατέρας της μικρής.

Η αποκάλυψη της εξαιρετικής χειρονομίας του Καβάνι έγινε ως εξής: «Ο Αργεντινός παρουσιαστής Αλεχάντρο Φαντίνο αποκάλυψε μια ευγενική πράξη αλληλεγγύης του Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή Έντινσον Καβάνι, ο οποίος έστειλε χρήματα για την κάλυψη της επέμβασης της Έμα, κόρης του Ουρουγουανού δημοσιογράφου Ράφα Κοτέλο, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου για την υγεία της. Αν και ο ίδιος ο Καβάνι κράτησε την χειρονομία εμπιστευτική, τελικά είδε το φως της δημοσιότητας και αναγνωρίστηκε ευρέως».