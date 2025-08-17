Διαψεύδει τα σενάρια για Καβάνι ο διευθυντής της Πάφου (pic)

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν την Πάφο να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Έντισον Καβάνι.

Όλα έδειχναν πως η κυπριακή ομάδα θα πυροδοτούσε άλλη μία μεταγραφική «βόμβα» μετά τον Νταβίντ Λουίζ, αλλά ο διευθυντής του συλλόγου Χάρης Θεοχάρης ήταν κατηγορηματικός.

Συγκεκριμένα, ο Θεοχάρης διέψευσε τα σενάρια περί μεταγραφής του «Matador», με μία «αιχμηρή» ανάρτηση στα social media.

Δείτε την ανάρτηση του για τα σενάρια για Καβάνι

«Μια γενική σκέψη για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποτελείται από πολλούς παράγοντες: προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους ομάδων, διοικητικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και άλλους. Όταν κάποιος από αυτούς κάνει λάθος, συνήθως απολογείται ή του ασκείται κριτική, ακόμα και σκληρή επίθεση. Όταν όμως κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται; Απλώς περιμένουμε την επόμενη είδηση να σκεπάσει τη μ……, που τελικά δεν είχε ίχνος αλήθειας; Κι όλα αυτά περνάνε σαν να μη συνέβη τίποτα… Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι»