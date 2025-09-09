Η επίσκεψη του υιού Χαφτάρ, η αναθέρμανση των σχέσεων Αθήνας – Βεγγάζης και τα επόμενα βήματα

Τα δικά της μηνύματα στην πλευρά της Ανατολικής Λιβύης του Χαλίφα Χαφτάρ θέλησε να στείλει η ελληνική κυβέρνηση με φόντο τόσο το μεταναστευτικό όσο και το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στην Αθήνα τη Δευτέρα βρέθηκε ο Μπελκγασέμ Χαφτάρ, γιος του Χαλίφα Χαφτάρ και γενικός διευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, ο οποίος είχε συναντήσεις τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, όσο και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αθήνας επί του παρόντος η Βεγγάζη έχει αφήσει στην άκρη το ενδεχόμενο της αναγνώρισης τη τουρκολιβυκού μνημονίου και έχει στρέψει το βλέμμα στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από την αναθέρμανση της συνεργασίας της με την ελληνική πλευρά.

Επανεκκίνηση στις σχέσεις με τη Λιβύη

Η ελληνική διπλωματία άλλωστε ήδη από την διπλή επίσκεψη Γεραπετρίτη σε Βεγγάζη και Τρίπολη το καλοκαίρι είχε στείλει μήνυμα πως θέλει να διατηρήσει επαφές και διαύλους επικοινωνίας και με τα δύο κέντρα εξουσίας της χώρας, διατηρώντας τις σχετικές ισορροπίες.

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε ότι – πιθανότατα – τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί μία επιχειρηματική αποστολή στην Ανατολική Λιβύη, με συγκεκριμένους στόχους και παραδοτέα όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές στο in, με σκοπό να μην επιτραπεί να ατονίσει ξανά η προσπάθεια.

Οι κινήσεις για αναθέρμανση

Καθώς η Αθήνα φαίνεται να αναγνωρίζει – αν και όχι επισήμως – το κόστος που είχε η αδράνεια σε σχέση με τη Λιβύη που είχε προκαλέσει η ραστώνη των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία τώρα επιδιώκει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Λίβυων, προσφέροντας ανταλλάγματα, όπως ο δίαυλος με τις Βρυξέλλες.

Σε αυτό το πλαίσιο αν και η επίσκεψη του υιού Χαφτάρ δεν έφερε κάποια ριζοσπαστική συμφωνία, ωστόσο χαρακτηρίζεται συμβολικής σημασίας και θεωρείται ότι στέλνει ένα πρώτο μήνυμα, υπέρ της Αθήνας. Με το παζάρι σαφώς να συνεχίζεται και την Άγκυρα να επιδιώκει δυναμική παρουσία και στην Ανατολική Λιβύη, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα που εμπεριέχουν και τα τετελεσμένα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Το μεταναστευτικό

Να σημειωθεί πως αρμόδιες πηγές τόνιζαν στο in πως υπήρξαν και κάποια πρώτα δείγματα συνεργασίας της Ανατολικής Λιβύης με την Αθήνα στο πεδίο της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών, με το ερώτημα να είναι αν και κατά πόσο αυτή η συνεργασία μπορεί να παγιωθεί αποτελεσματικά.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την επίσκεψη Χαφτάρ

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την επίσκεψη Χαφτάρ, πάντως, «οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου. Η επίσκεψη του κ. Haftar στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου».

Με το Γεραπετρίτη να εκφράζει «την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών».

Ενώ έγνε και ρητή αναφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.