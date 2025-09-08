Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικές κουβέντες από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος αναφέρθηκε στην σκληρή κατάσταση που βιώνει η χώρα του στην περιοχή της Γάζας, στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Βόμβες, σειρήνες πολέμου, τραυματίες και νεκροί, πολλοί εκ των οποίων άμαχοι, συνθέτουν ένα σκηνικό φρίκης για τον παλαιστινιακό λαό. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Τζαχάρ ο οποίος αφού ανέφερε πως μέχρι τώρα έχει χάσει γύρω στους 250 δικούς του ανθρώπους, πρόσθεσε πως ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν ο ίδιος και οι συμπατριώτες του είναι μια ειδοποίηση ή ένα μήνυμα στο κινητό το οποίο τα οποία πιθανό να τους ενημερώνουν για ακόμη έναν θάνατο κάποιου γνωστού τους.

Παρακάτω οι δηλώσεις του προπονητή της Παλαιστίνης στη «Gazzetta dello Sport»

Έξι χρόνια μακριά από το σπίτι, ενώ ο πόλεμος μαίνεται. Τι σημαίνει αυτό: «Νιώθεις άδειος, απομονωμένος, σαν να λείπει ένα κομμάτι σου και δεν ξέρεις πότε, ή αν, θα σου επιστραφεί. Γεννήθηκα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σήμερα, είναι μια πόλη που σχεδόν δεν υπάρχει πια· έχει ισοπεδωθεί».

Ποια είναι η αθλητική κατάσταση στην Παλαιστίνη: «Ο αθλητισμός δεν υπάρχει πια εδώ. Παράλυτος από τους θανάτους, τις συλλήψεις, τα μπλόκα και τα συντρίμμια. Περισσότερες από 280 αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν ισοπεδωθεί. Ορισμένες εγκαταστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως κέντρα κράτησης για την ανάκριση κρατουμένων. Το πρωτάθλημα έχει ανασταλεί για τρία χρόνια και δεν υπάρχουν αγώνες για νέους. Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό είναι 774: ανάμεσά τους παίκτες, μέλη ομοσπονδιών και άλλοι. Όταν πρέπει να κάνω κλήσεις, αντλώ παίκτες από το εξωτερικό ή από ελεύθερους παίκτες που προπονούνται σε άλλες χώρες».

Τον Ιούνιο, η Παλαιστίνη πλησίασε σε μια εντυπωσιακή πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι θα σήμαινε αυτό: «Ήμασταν μια ανάσα μακριά από την ιστορία. Το γκολ του Ομάν στο 97ο λεπτό μας γονάτισε, αλλά για λίγες στιγμές φέραμε χαρά στις καρδιές του κόσμου. Τους “αποσπάσαμε” από τον τρόμο. Τον Μάρτιο, όταν νικήσαμε το Ιράκ για πρώτη φορά σε προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λάβαμε βίντεο από τη Γάζα με οικογένειες που μάζευαν τα τελευταία τους χρήματα για να αγοράσουν καύσιμα για τις γεννήτριες τους και να δουν τον αγώνα. Αυτές οι εικόνες ήταν υπενθύμιση του βάρους που κουβαλάμε. Η περηφάνια να εκπροσωπείς ένα πληγωμένο έθνος που αρνείται να τα παρατήσει».

Για την πολιτική πίεση που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια: «Μεγάλη πίεση, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε να τα παρατήσουμε. Έχω χάσει περισσότερους από 250 ανθρώπους, ανάμεσά τους οικογένεια, συνεργάτες και φίλους, αλλά εξακολουθούν να είναι εδώ. Όπως και οι παίκτες μου. Όμως λίγες άλλες ιστορίες με έχουν επηρεάσει όσο ο θάνατος του Χάνι Αλ-Μασντάρ, του βοηθού μου».

Σε φιλικό που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (8/9) η Παλαιστίνη ηττήθηκε με 1-0 από τη Μαλαισία σε φιλικό παιχνίδι.