Ο Ελ Κααμπί έπαιξε κόντρα στην Ζάμπια και επιστρέφει Ρέντη

Ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπαιξε στο τυπικής διαδικασίας ματς του Μαρόκο κόντρα στη Ζάμπια, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 73′ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του που έχει ήδη προκριθεί στο Μουντιάλ του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ματς έληξε με 2-0 με νίκη του Μαρόκο επί της Ζάμπια. Τα γκολ του αγώνα πέτυχαν οι Εν Νεσιρί και Ιγκαμανέ στο 7′ και στο 47′.

Πλέον, ο αρχισκόρερ των «ερυθρόλευκων» αφού έπαιξε για λογαριασμό του Μαρόκο, επιστρέφει στην Ελλάδα ενόψει της επανέναρξης της Super League, μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, αρχής γενομένης από το ματς με τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκη» (13/9,18:00).

Υπενθυμίζεται ότι η συνεισφορά του στράικερ του Ολυμπιακού στην πρόκριση του Μαρόκο ήταν καθοριστική, αφού ο ίδιος σκόραρε και στην επικράτηση της χώρας του με 5-0 επί του Νίγηρα.