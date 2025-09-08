Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, ο γιος του Πύρρου Δήμα και της εκλιπούσας Αναστασίας Σδούγκο, Βίκτωρ Δήμας, παντρεύτηκε την πιανίστρια Karin Nagano, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Πιο συγκεκριμένα, η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας: «Ένα από τα πιο ευτυχισμένα γεγονότα του 2024 ήταν ο αρραβώνας της κόρης μου Karin με τον Βίκτωρα Δήμα. Εύχομαι στο ζευγάρι όμορφες περιπέτειες».

Ποια είναι η Karin Nagano;

Γεννημένη το 1998, η Karin Nagano, κόρη του μαέστρου Kent Nagano και της πιανίστριας Mari Kodama, μεγάλωσε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς σε ηλικία εννέα ετών, κερδίζοντας κορυφαία βραβεία σε διάφορες διοργάνωσεις στο Βερολίνο και το Παρίσι.

Εκτός από τις εμφανίσεις της σε φεστιβάλ, όπως το Montréal en Lumière, και με διάσημες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο – μεταξύ των οποίων και η OSM – έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία 15 ετών με κονσέρτα του Μότσαρτ, ενώ στην ηλικία των 18 ετών, κυκλοφόρησε το «J.S. Bach: Inventions and Sinfonias».

Σε παλαιότερη συνέντευξη της, η Nagano είχε δηλώσει αναφορικά με την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον χώρο της κλασικής μουσικής, η οποία άρχισε όταν ήταν ακόμη παιδί: «Μέχρι τα έντεκα ή δώδεκα μου χρόνια, μισούσα πραγματικά τις πρόβες, τις θεωρούσα φρικτές… Αλλά λίγο καιρό μετά, ίσως στα 14 μου, συνειδητοποίησα ότι μόνο η επιμονή και η υπομονή οδηγούν πραγματικά σε υψηλό επίπεδο. Είχα ένα αρκετά αυστηρό καθημερινό πρόγραμμα και οι γονείς μου έδιναν μεγάλη σημασία στη στοιχειώδη πολιτιστική εκπαίδευση».

Πέραν της μουσικής, η Karin αποφοίτησε από το Yale με πτυχίο στον τομέα της αρχιτεκτονικής.

*Με πληροφορίες από: Μontreal Gazette | Slipped Disc