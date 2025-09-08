magazin
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, ο γιος του Πύρρου Δήμα και της εκλιπούσας Αναστασίας Σδούγκο, Βίκτωρ Δήμας, παντρεύτηκε την πιανίστρια Karin Nagano, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Πιο συγκεκριμένα, η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας: «Ένα από τα πιο ευτυχισμένα γεγονότα του 2024 ήταν ο αρραβώνας της κόρης μου Karin με τον Βίκτωρα Δήμα. Εύχομαι στο ζευγάρι όμορφες περιπέτειες».

Ποια είναι η Karin Nagano;

Γεννημένη το 1998, η Karin Nagano, κόρη του μαέστρου Kent Nagano και της πιανίστριας Mari Kodama, μεγάλωσε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς σε ηλικία εννέα ετών, κερδίζοντας κορυφαία βραβεία σε διάφορες διοργάνωσεις στο Βερολίνο και το Παρίσι.

Εκτός από τις εμφανίσεις της σε φεστιβάλ, όπως το Montréal en Lumière, και με διάσημες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο – μεταξύ των οποίων και η OSM – έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία 15 ετών με κονσέρτα του Μότσαρτ, ενώ στην ηλικία των 18 ετών, κυκλοφόρησε το «J.S. Bach: Inventions and Sinfonias».

Σε παλαιότερη συνέντευξη της, η Nagano είχε δηλώσει αναφορικά με την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον χώρο της κλασικής μουσικής, η οποία άρχισε όταν ήταν ακόμη παιδί: «Μέχρι τα έντεκα ή δώδεκα μου χρόνια, μισούσα πραγματικά τις πρόβες, τις θεωρούσα φρικτές… Αλλά λίγο καιρό μετά, ίσως στα 14 μου, συνειδητοποίησα ότι μόνο η επιμονή και η υπομονή οδηγούν πραγματικά σε υψηλό επίπεδο. Είχα ένα αρκετά αυστηρό καθημερινό πρόγραμμα και οι γονείς μου έδιναν μεγάλη σημασία στη στοιχειώδη πολιτιστική εκπαίδευση».

Πέραν της μουσικής, η Karin αποφοίτησε από το Yale με πτυχίο στον τομέα της αρχιτεκτονικής.

*Με πληροφορίες από: Μontreal Gazette | Slipped Disc

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη (αλλά ταμπού) φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
