Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Ο Ορλάντο Μπλουμ προσφέρει μια εκπληκτική ερμηνεία στο δράμα του Σον Γουίλις, The Cut. Υποδυόμενος έναν αποσυρμένο πυγμάχο που έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο, ο χαρακτήρας του Μπλουμ υποβάλλεται σε ένα πρόγραμμα προπονήσεων, διουρητικών και παράνομων ναρκωτικών που τον αφήνουν τόσο αδύναμο που στο τέλος δεν μπορεί καν να σταθεί στη ζυγαριά για να ζυγιστεί.

«Θυμάστε τη σκηνή προπόνησης στις ταινίες Rocky, όπου ο Ρόκι Μπαλμπόα χτυπάει τα σφαγμένα βοοειδή που κρέμονταν στα τσιγκέλια στο σφαγείο που δούλευε; Εδώ, αυτό είναι ολόκληρη η ταινία, μόνο που δεν υπάρχει η εμπνευσμένη μουσική του Μπιλ Κόντι. Η προπόνηση είναι στην πραγματικότητα πιο βίαιη από την πυγμαχία» γράφει ο Tom Shone στους Times.

«Ο κόσμος λατρεύει τις ιστορίες επιστροφής»

Η ταινία ξεκινά με αρκετά τυπικό τρόπο: πριν από μια δεκαετία, ο μποξέρ Μπλουμ αναγκάστηκε να αποσυρθεί από έναν αγώνα για το πρωτάθλημα, όταν το μάτι του άνοιξε «σαν χριστουγεννιάτικο δώρο» στον έκτο γύρο. Τώρα καθαρίζει τις τουαλέτες του γυμναστηρίου που μοιράζεται με τη σύντροφό του, Κέιτλιν (Καϊτριόνα Μπάλφε) — με τα μάτια κατεβασμένα στο πάτωμα, ένας άντρας αποκομμένος από τον κόσμο από το βάρος της ντροπής που τον καταβάλλει.

Μια μέρα, ένας φανταχτερός προμοτέρ τύπου Ντον Κινγκ έρχεται με μια προσφορά. «Ο κόσμος λατρεύει τις ιστορίες επιστροφής, πάντα τις λάτρευε», λέει με γλυκιά φωνή, και έτσι ο Μπλουμ φεύγει για το Λας Βέγκας για μια ακόμη προσπάθεια να κατακτήσει τον τίτλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα «φτάσει το βάρος» και θα γίνει από 82,5 κιλά 70 κιλά σε μια εβδομάδα με τη βοήθεια ενός σαδιστικού προπονητή ονόματι Μποζ (Τζον Τούρτουρο).

«Θα φτύσεις την καταραμένη ψυχή σου αν χρειαστεί», βρυχάται ο Τούρτουρο.

Ο Μπλουμ έχασε 22 κιλά τρώγοντας μόνο τόνο και αγγούρι, αντιμετωπίζοντας έλλειψη θερμίδων, αφυδάτωση και αϋπνία, πριν βυθιστεί σε άγχος και εμμονή

Πόσα κιλά ερμηνείας;

Η προετοιμασία για την ταινία ήταν σχεδόν τόσο άσχημη όσο και αυτή που βλέπουμε στην οθόνη: ο Μπλουμ έχασε 22 κιλά τρώγοντας μόνο τόνο και αγγούρι, αντιμετωπίζοντας έλλειψη θερμίδων, αφυδάτωση και αϋπνία, πριν βυθιστεί σε άγχος και εμμονή. «Ήμουν απαίσιος άνθρωπος», λέει ο Μπλουμ. Δεν είναι και πολύ καλύτερος στην οθόνη — αδύνατος και κακότροπος, ακόμα και στα πρώτα στάδια της ταινίας, τόσο στερημένος από ελαφρότητα ή χιούμορ που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς διατηρούσε τη σχέση του με την Κέιτλιν.

Από τότε που ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αύξησε το βάρος του από 63,5 κιλά σε 95 κιλά για να υποδυθεί τον Τζέικ Λα Μότα στο Οργισμένο Είδωλο, έχουμε μάθει να μετράμε τις ερμηνείες στην οθόνη με βάση μια σειρά από κλίμακες: τα 22 κιλά που έχασε ο Χοακίν Φοίνιξ για το Joker, τα 25 κιλά που έχασε ο Κρις Πρατ για τους Φύλακες του Γαλαξλια, τα 27 κιλά που έχασε ο Κρίστιαν Μπέιλ για τον Άγρυπνο.

Η αφίσα θα μπορούσε κάλλιστα να γράφει «ελάτε να δείτε τον Ορλάντο Μπλουμ αποστεωμένο».

«Είναι φοβερό σε κάποιο επίπεδο, αλλά δεν είναι και τίποτα περισσότερο» καταλήγει ο Tom Shone στους Times.

*Με στοιχεία από thetimes.com