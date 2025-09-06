Νεαρή Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι – «Περνάει μια κόλαση»

Μια Βρετανίδα φοιτήτρια Νομικής που κρατούνταν στο Ντουμπάι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη αφού βρέθηκε με 50 γραμμάρια κοκαΐνης, όπως αποκάλυψε η μητέρα της.

Η οικογένεια της Μία Ο’ Μπράιεν, από το Huyton, στο Merseyside, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, λέγοντας ότι «ποτέ δεν έκανε κακό στη ζωή της» και ότι είχε κάνει ένα «πολύ ανόητο λάθος».

Ωστόσο, τώρα η συντετριμμένη μητέρα της, Ντανιέλ ΜακΚένα, 46 ετών, αποκάλυψε νέα στοιχεία σχετικά με την εκτεταμένη ποινή φυλάκισης.

Η σύλληψη της Μία στο Ντουμπάι

Αποκάλυψε ότι η Μία, 23 ετών, βρέθηκε με 50 γραμμάρια ναρκωτικών κατηγορίας Α’ στη Μέση Ανατολή τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Η τεράστια ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμά της.

Η φοιτήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ συνελήφθη μαζί με δύο ακόμα άτομα – τη φίλη της και τον φίλο της. Και οι τρεις κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Μία κρίθηκε ένοχη από τον δικαστή μετά από ακρόαση μίας ημέρας στις 25 Ιουλίου. Επιπλέον, το δικαστήριο της επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους £100.000 πριν την στείλει στις απάνθρωπες φυλακές του Ντουμπάι, γνωστές και ως Al-Awir, αναφέρει η Sun.

Το διαβόητο σωφρονιστικό κατάστημα έχει παραλληλιστεί με μία πιο πλούσια εκδοχή της διαβόητης φυλακής Αλκατράζ.

«Η Μία νιώθει ότι κατέστρεψε τη ζωή της, καθώς ήθελε να γίνει δικηγόρος», είπε η Ντανιέλ στην Daily Mail.

«Μιλάω μαζί της, αλλά δεν μπορεί να πει πολλά στο τηλέφωνο. Έκανε απλώς ένα ανόητο λάθος όταν πήγε να δει μια φίλη και τον φίλο της στο Ντουμπάι».

Μία κόλαση περνάει η Μία σύμφωνα με τη μητέρα της

Η μητέρα πέντε παιδιών είπε ότι η Μία δήλωσε αθώα για την πρόθεση διάθεσης των ναρκωτικών.

Ωστόσο, ο δικαστής τερμάτισε γρήγορα τη δίκη και της επέβαλε ισόβια κάθειρξη, από την οποία πρέπει να εκτίσει 25 χρόνια.

Η Ντανιέλ δήλωσε: «Η δίκη ήταν όλη στα αραβικά και η Μία ενημερώθηκε για την ποινή αργότερα από τον δικηγόρο της. Είναι απόλυτα συντετριμμένη από ό,τι συνέβη. Η Μία είναι πολύ δυνατή, αλλά ξέρω ότι περνάει μια κόλαση».

Σύμφωνα με την Sun, η μητέρα και η κόρη έχουν έρθει σε επαφή όσο περισσότερο γίνεται κατά τη διάρκεια της φυλάκισης της Βρετανίδας μέχρι στιγμής.

Η νεαρή φοιτήτρια μοιράζεται κελί με έξι άλλες γυναίκες και αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα κάθε βράδυ με μόνο ένα στρώμα και ένα μαξιλάρι.

«Οι συνθήκες στη φυλακή είναι φρικτές. Δεν υπάρχουν πραγματικά υπάλληλοι και πρέπει να χτυπάει μια μεγάλη πόρτα αν χρειάζεται κάτι», αποκάλυψε η Ντανιέλ.

«Έχει δει καβγάδες και είπε ότι έχει φοβηθεί πολύ. Έκλαιγε στο τηλέφωνο λέγοντας ‘Μαμά – σε παρακαλώ συγχώρεσέ με’».

Μέχρι σήμερα, η οικογένεια κρατούσε μυστικό τον λόγο για τον οποίο η Μία φυλακίστηκε.

Σοκαρισμένη η οικογένεια

Η Ντανιέλ παραδέχτηκε ότι η οικογένεια σοκαρίστηκε και ήταν συντετριμμένη όταν έμαθε για τα ναρκωτικά. Η Μία δεν έχει πάρει ποτέ ναρκωτικά στη ζωή της και δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί να πουλήσει κοκαΐνη, σύμφωνα με τη μητέρα της.

Η Ντανιέλ είναι πεπεισμένη ότι η κόρη της είναι αθώα, χαρακτηρίζοντας τη Μία «θύμα δικαστικής αδικίας».

Προσθέτοντας: «Σίγουρα δεν πιστεύω ότι θα πουλούσε τα ναρκωτικά ή θα τα έφερνε πίσω. Είναι πολλά τα ναρκωτικά, αλλά εμπλέκονται και άλλοι και εκείνη απλώς βρέθηκε μπλεγμένη σε αυτό».

Η Μία πρόκειται να ασκήσει έφεση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τη μητέρα της να ελπίζει ότι θα της επιτραπεί να επιστρέψει σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ντανιέλ ελπίζει ότι η Μία θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα της επιτρέψει να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της πιο κοντά στο σπίτι.

Η συγκινημένη μητέρα είπε: «Η Μία είναι πολύ γενναία γι’ αυτό, αλλά της λείπουν πολύ τα δύο μικρά αδέλφια της, που είναι μόλις πέντε και επτά ετών. Απλώς θέλει να γυρίσει σπίτι. Θέλω και εγώ να γυρίσει – είναι η μόνη μου κόρη. Δεν βλέπει την ώρα να επιστρέψει σπίτι. Είπε ότι η φυλακή μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά προσπαθεί να κρατήσει το κεφάλι της χαμηλά».

Η ιστορία της Μία μοιράστηκε πρώτα από την οικογένειά της στο GoFundMe, ζητώντας δωρεές για να μπορέσουν να την επισκεφθούν.

Ωστόσο, την Παρασκευή η σελίδα GoFundMe εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε διαγραφεί για παραβίαση των κανονισμών του ιστότοπου.