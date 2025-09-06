Τζάμπολ στους «16» του Eurobasket 2025 – Το ζευγάρι που… βγάζει αντίπαλο για την Εθνική
Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται στη Ρίγα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα πρώτα 4 ματς της φάσης των «16».
Η φάση των «16» του Eurobasket 2025 ξεκινάει, με το πρώτο τζάμπολ να γίνεται πολύ νωρίς, αφού η Τουρκία κοντράρεται με τη Σουηδία στη Ρίγα στις 12:00 το μεσημέρι.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που ολοκλήρωσε τον όμιλο με 5-0 θα αντιμετωπίσει την πιο αδύναμη ομάδα των νοκ-άουτ και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, σε μία μέρα που το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Εκτός από τους Τούρκους, στις 15:15 οι απίθανοι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τους Πορτογάλους που λογικά θα «καθαρίσουν» και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Τα βλέμματα πέφτουν στο Λιθουανία – Λετονία (18:30), καθώς ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει στα προημιτελικά με τον νικητή του Ελλάδα – Ισραήλ, με την Εθνική μας να δίνει το δικό της παιχνίδι το βράδυ της Κυριακής.
Η Λετονία έχει το αβαντάζ της έδρας καθώς όλα τα παιχνίδια στην τελική φάση θα γίνονται στη Ρίγα, ενώ η μάχη Πορζίνγκις – Βαλαντσιούνας κλέβει τα… φώτα. Αξίζει να σημειωθεί πως η αυλαία της πρώτης μέρας στους «16» πέφτει με ακόμα ένα σπουδαίο ματς: Σερβία εναντίον Φινλανδίας και… Γιόκιτς κόντρα στον Μάρκανεν.
Το σημερινό πρόγραμμα του Eurobasket
Σάββατο 6/9
12.00 Τουρκία-Σουηδία (Νovasports Start)
15.15 Γερμανία-Πορτογαλία (Νovasports Start, ΕΡΤ 1)
18.30 Λιθουανία-Λετονία (Νovasports Start, ΕΡΤ 1)
21.45 Σερβία-Φινλανδία (Νovasports Start)
Κυριακή 7/9
12.00 Πολωνία – Βοσνία
15.15. Γαλλία – Γεωργία
18.30 Ιταλία – Σλοβενία
21.45 Ελλάδα – Ισραήλ
Προημιτελική φάση:
9. Νικητής 1-Νικητής 2
10. Νικητής 3-Νικητής 4
11. Νικητής 5-Νικητής
12. Νικητής 7-Νικητής 8
Ημιτελική φάση:
Νικητής 9-Νικητής 10
Νικητής 11-Νικητής 12
