Τζάμπολ στους «16» του Eurobasket 2025 – Το ζευγάρι που… βγάζει αντίπαλο για την Εθνική

Η φάση των «16» του Eurobasket 2025 ξεκινάει, με το πρώτο τζάμπολ να γίνεται πολύ νωρίς, αφού η Τουρκία κοντράρεται με τη Σουηδία στη Ρίγα στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που ολοκλήρωσε τον όμιλο με 5-0 θα αντιμετωπίσει την πιο αδύναμη ομάδα των νοκ-άουτ και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, σε μία μέρα που το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Εκτός από τους Τούρκους, στις 15:15 οι απίθανοι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τους Πορτογάλους που λογικά θα «καθαρίσουν» και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα βλέμματα πέφτουν στο Λιθουανία – Λετονία (18:30), καθώς ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει στα προημιτελικά με τον νικητή του Ελλάδα – Ισραήλ, με την Εθνική μας να δίνει το δικό της παιχνίδι το βράδυ της Κυριακής.

Η Λετονία έχει το αβαντάζ της έδρας καθώς όλα τα παιχνίδια στην τελική φάση θα γίνονται στη Ρίγα, ενώ η μάχη Πορζίνγκις – Βαλαντσιούνας κλέβει τα… φώτα. Αξίζει να σημειωθεί πως η αυλαία της πρώτης μέρας στους «16» πέφτει με ακόμα ένα σπουδαίο ματς: Σερβία εναντίον Φινλανδίας και… Γιόκιτς κόντρα στον Μάρκανεν.

Το σημερινό πρόγραμμα του Eurobasket

Σάββατο 6/9

12.00 Τουρκία-Σουηδία (Νovasports Start)

15.15 Γερμανία-Πορτογαλία (Νovasports Start, ΕΡΤ 1)

18.30 Λιθουανία-Λετονία (Νovasports Start, ΕΡΤ 1)

21.45 Σερβία-Φινλανδία (Νovasports Start)

Κυριακή 7/9

12.00 Πολωνία – Βοσνία

15.15. Γαλλία – Γεωργία

18.30 Ιταλία – Σλοβενία

21.45 Ελλάδα – Ισραήλ

Προημιτελική φάση:

9. Νικητής 1-Νικητής 2

10. Νικητής 3-Νικητής 4

11. Νικητής 5-Νικητής

12. Νικητής 7-Νικητής 8

Ημιτελική φάση:

Νικητής 9-Νικητής 10

Νικητής 11-Νικητής 12