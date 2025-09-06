Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος από θαλάσσια περιοχή της Κατερίνης

Την τελευταία του πνοή στη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής στην Κατερίνη άφησε ένας 59χρονος άνδρας από τη Σερβία.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κατερίνης ότι ένας 59χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ» Κατερίνης Πιερίας.

Ο 59χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.