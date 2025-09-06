magazin
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Γιατί κανείς δε νοιάζεται που οι τιράντες του σουτιέν φαίνονται κάτω από τα top;
Γιατί κανείς δε νοιάζεται που οι τιράντες του σουτιέν φαίνονται κάτω από τα top;

Τα ορατά σουτιέν κάνουν (ξανά) την επανεμφάνισή τους. Η κριτικός μόδας των New York Times εξηγεί από πού ξεκίνησε αυτή η τάση και τι μπορεί να σημαίνει.

Έφη Αλεβίζου
Τα ορατά σουτιέν κάνουν (ξανά) την επανεμφάνισή τους. Η κριτικός μόδας των New York Times εξηγεί από πού ξεκίνησε αυτή η τάση και τι μπορεί να σημαίνει.

«Όπου κι αν πάω, βλέπω τιράντες σουτιέν. Πού και πώς ξεκίνησε αυτή η τάση, ποιος είναι ο σκοπός της και πότε θα περάσει;» ρωτάει η Gin από τη Βιρτζίνια τους New York Times και η Vanessa Friedman, κριτικός μόδας, της απαντάει:

«Φταίει η δεκαετία του 1990. Αυτή ήταν η δεκαετία που οι ορατές τιράντες σουτιέν μπήκαν πραγματικά στην ποπ κουλτούρα, τόσο στην υψηλή όσο και στην καθημερινή μόδα. Δεδομένου ότι η δεκαετία αυτή βιώνει σήμερα μια εκτεταμένη αναβίωση και επιρροή σε όλα τα θέματα μόδας, η επανεμφάνιση των εμφανών σουτιέν ήταν σχεδόν αναπόφευκτη».

Αχ, αυτά τα 90s

«Ειδικά όταν συνδυάζεται με τον τρόπο που τα ρούχα γυμναστικής προβάλουν, δηλαδή με αθλητικά top και κολάν, για να μην αναφέρουμε την έκρηξη της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα και της γυμνότητας μετά τα lockdown της πανδημίας» συνεχίζει η Vanessa Friedman.

«Πράγματι, το ορατό σουτιέν έχει γίνει τόσο συνηθισμένο θέαμα σε πολλά περιβάλλοντα που είναι δύσκολο να θυμηθούμε ότι κάποτε ήταν σοκαριστικό.

»Αλλά έτσι ήταν το 1990, όταν ο Jean Paul Gaultier μετέτρεψε το κορσέ σε εξώρουχο και η Μαντόνα έκανε τα bullet bras του παγκοσμίως γνωστά. Από εκεί, το στυλ αυτό μπήκε στις συλλογές του Gianni Versace και του Karl Lagerfeld στη Chanel, καθώς και στον κόσμο του grunge».

Slip dress και τιράντες

«Μέχρι το 1997, οι διασημότητες και οι απανταχού μοδάτοι έδειχναν τις τιράντες των σουτιέν τους» θα πει η ιστορικός εσωρούχων Cora Harrington. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που το slip dress μπήκε στην ντουλάπα δεν είναι τυχαίο.

Η Γκουέν Στεφάνι έκανε τα μαύρα σουτιέν κάτω από ένα λευκό μπλουζάκι να φαίνονται κουλ, και στη σειρά «Sex and the City» (η οποία, φυσικά, είχε τη δική της πρόσφατη αναβίωση), η Κάρι Μπράντσο έκανε όλα τα είδη των σουτιέν μέρος του στυλ της.

Η Φιόνα Άπλ φορούσε χρωματιστά σουτιέν κάτω από διαφανή μπλουζάκια, το ίδιο και η Τζένιφερ Άνιστον, τόσο στη σειρά «Friends» όσο και στο κόκκινο χαλί. Τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι και η Σκάρλετ Γιόχανσον κάνουν το ίδιο — και τα σουτιέν σχεδιάζονται όλο και περισσότερο με την ιδέα να είναι ορατά.

«Πράγματι, το ορατό σουτιέν έχει γίνει τόσο συνηθισμένο θέαμα σε πολλά περιβάλλοντα που είναι δύσκολο να θυμηθούμε ότι κάποτε ήταν σοκαριστικό»

Οι τιράντες ως αξεσουάρ

«Με τον ίδιο τρόπο που ορισμένες μάρκες προσφέρουν διαφορετικούς ιμάντες για τσάντες, ορισμένες εταιρείες εσωρούχων προσφέρουν διαφορετικές τιράντες για σουτιέν» πρόσθεσε η Cora Harrington.

«Πολύχρωμες τιράντες, τιράντες από δαντέλα, τιράντες σπαγγέτι ή τιράντες με διακοσμητικά μεταλλικά εξαρτήματα, είναι όλοι τρόποι με τους οποίους οι μάρκες εσωρούχων έχουν προσαρμόσει τα προϊόντα τους στην εποχή. Σκέφτονται ουσιαστικά τις τιράντες ως ένα ακόμη αξεσουάρ».

Θηλυκή επανάσταση

«Παρά την τρέχουσα πανταχού παρουσία της, ωστόσο, θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι το να επιδεικνύεις το σουτιέν σου είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στυλ» διευκρινίζει η Vanessa Friedman στους New York Times και συνεχίζει:

«Υπάρχει κάτι επαναστατικό στην άρνηση να κρύβεις το σουτιέν και ταυτόχρονα κάτι θηλυκό. Αυτή ήταν η στάση που επιδείχθηκε στην επίδειξη μόδας της Miu Miu τον Μάρτιο, όπου οι επιτηδευμένα ατημέλητες, ανατρεπτικές γυναίκες της Miuccia Prada φορούσαν στηθόδεσμο με κωνικά cup που προεξείχαν κάτω από γκρι ζακέτες και μάλλινα παλτά».

«Χρειαζόμαστε τη θηλυκότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να μας ανυψώσει», είπε τότε η Miuccia Prada, ένα αιχμηρό σχόλιο που υπογραμμίστηκε από το γεγονός ότι τα εξίσου αιχμηρά εσώρουχά της θόλωναν χωρίς συγγνώμη τη γραμμή μεταξύ όπλων και εσωρούχων.

Το κίνημα του trad wife δε θα το ενέκρινε

«Σε τελική ανάλυση, τα σουτιέν ήταν και είναι μια πραγματικότητα της ζωής των γυναικών (μερικές φορές μια δυσάρεστη πραγματικότητα, με κάθε έννοια της λέξης). Το να αναγκάζεις τον κόσμο να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, καθώς και τη σεξουαλικότητα που υπονοεί, μπορεί να είναι μια πολιτική πράξη.

»Ειδικά αυτή τη στιγμή, όταν η συζήτηση γύρω από το σώμα των γυναικών και το ποιος έχει εξουσία πάνω τους και το κίνημα των παραδοσιακών συζύγων (trad wife) — στο οποίο το ορατό σουτιέν σίγουρα δεν είναι μέρος της εικόνας — κερδίζει έδαφος, το ερώτημα του τι καλύπτεται και τι όχι δεν είναι τόσο απλό» καταλήγει η Vanessa Friedman.

*Με στοιχεία από nytimes.com

Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket!
Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket!

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

LIVE: Αυστρία – Κύπρος
LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

