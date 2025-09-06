Γιατί κανείς δε νοιάζεται που οι τιράντες του σουτιέν φαίνονται κάτω από τα top;

Τα ορατά σουτιέν κάνουν (ξανά) την επανεμφάνισή τους. Η κριτικός μόδας των New York Times εξηγεί από πού ξεκίνησε αυτή η τάση και τι μπορεί να σημαίνει.

«Όπου κι αν πάω, βλέπω τιράντες σουτιέν. Πού και πώς ξεκίνησε αυτή η τάση, ποιος είναι ο σκοπός της και πότε θα περάσει;» ρωτάει η Gin από τη Βιρτζίνια τους New York Times και η Vanessa Friedman, κριτικός μόδας, της απαντάει:

«Φταίει η δεκαετία του 1990. Αυτή ήταν η δεκαετία που οι ορατές τιράντες σουτιέν μπήκαν πραγματικά στην ποπ κουλτούρα, τόσο στην υψηλή όσο και στην καθημερινή μόδα. Δεδομένου ότι η δεκαετία αυτή βιώνει σήμερα μια εκτεταμένη αναβίωση και επιρροή σε όλα τα θέματα μόδας, η επανεμφάνιση των εμφανών σουτιέν ήταν σχεδόν αναπόφευκτη».

Αχ, αυτά τα 90s

«Ειδικά όταν συνδυάζεται με τον τρόπο που τα ρούχα γυμναστικής προβάλουν, δηλαδή με αθλητικά top και κολάν, για να μην αναφέρουμε την έκρηξη της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα και της γυμνότητας μετά τα lockdown της πανδημίας» συνεχίζει η Vanessa Friedman.

«Πράγματι, το ορατό σουτιέν έχει γίνει τόσο συνηθισμένο θέαμα σε πολλά περιβάλλοντα που είναι δύσκολο να θυμηθούμε ότι κάποτε ήταν σοκαριστικό.

»Αλλά έτσι ήταν το 1990, όταν ο Jean Paul Gaultier μετέτρεψε το κορσέ σε εξώρουχο και η Μαντόνα έκανε τα bullet bras του παγκοσμίως γνωστά. Από εκεί, το στυλ αυτό μπήκε στις συλλογές του Gianni Versace και του Karl Lagerfeld στη Chanel, καθώς και στον κόσμο του grunge».

Slip dress και τιράντες

«Μέχρι το 1997, οι διασημότητες και οι απανταχού μοδάτοι έδειχναν τις τιράντες των σουτιέν τους» θα πει η ιστορικός εσωρούχων Cora Harrington. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που το slip dress μπήκε στην ντουλάπα δεν είναι τυχαίο.

Η Γκουέν Στεφάνι έκανε τα μαύρα σουτιέν κάτω από ένα λευκό μπλουζάκι να φαίνονται κουλ, και στη σειρά «Sex and the City» (η οποία, φυσικά, είχε τη δική της πρόσφατη αναβίωση), η Κάρι Μπράντσο έκανε όλα τα είδη των σουτιέν μέρος του στυλ της.

Η Φιόνα Άπλ φορούσε χρωματιστά σουτιέν κάτω από διαφανή μπλουζάκια, το ίδιο και η Τζένιφερ Άνιστον, τόσο στη σειρά «Friends» όσο και στο κόκκινο χαλί. Τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι και η Σκάρλετ Γιόχανσον κάνουν το ίδιο — και τα σουτιέν σχεδιάζονται όλο και περισσότερο με την ιδέα να είναι ορατά.

Οι τιράντες ως αξεσουάρ

«Με τον ίδιο τρόπο που ορισμένες μάρκες προσφέρουν διαφορετικούς ιμάντες για τσάντες, ορισμένες εταιρείες εσωρούχων προσφέρουν διαφορετικές τιράντες για σουτιέν» πρόσθεσε η Cora Harrington.

«Πολύχρωμες τιράντες, τιράντες από δαντέλα, τιράντες σπαγγέτι ή τιράντες με διακοσμητικά μεταλλικά εξαρτήματα, είναι όλοι τρόποι με τους οποίους οι μάρκες εσωρούχων έχουν προσαρμόσει τα προϊόντα τους στην εποχή. Σκέφτονται ουσιαστικά τις τιράντες ως ένα ακόμη αξεσουάρ».

Θηλυκή επανάσταση

«Παρά την τρέχουσα πανταχού παρουσία της, ωστόσο, θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι το να επιδεικνύεις το σουτιέν σου είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στυλ» διευκρινίζει η Vanessa Friedman στους New York Times και συνεχίζει:

«Υπάρχει κάτι επαναστατικό στην άρνηση να κρύβεις το σουτιέν και ταυτόχρονα κάτι θηλυκό. Αυτή ήταν η στάση που επιδείχθηκε στην επίδειξη μόδας της Miu Miu τον Μάρτιο, όπου οι επιτηδευμένα ατημέλητες, ανατρεπτικές γυναίκες της Miuccia Prada φορούσαν στηθόδεσμο με κωνικά cup που προεξείχαν κάτω από γκρι ζακέτες και μάλλινα παλτά».

«Χρειαζόμαστε τη θηλυκότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να μας ανυψώσει», είπε τότε η Miuccia Prada, ένα αιχμηρό σχόλιο που υπογραμμίστηκε από το γεγονός ότι τα εξίσου αιχμηρά εσώρουχά της θόλωναν χωρίς συγγνώμη τη γραμμή μεταξύ όπλων και εσωρούχων.

Το κίνημα του trad wife δε θα το ενέκρινε

«Σε τελική ανάλυση, τα σουτιέν ήταν και είναι μια πραγματικότητα της ζωής των γυναικών (μερικές φορές μια δυσάρεστη πραγματικότητα, με κάθε έννοια της λέξης). Το να αναγκάζεις τον κόσμο να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, καθώς και τη σεξουαλικότητα που υπονοεί, μπορεί να είναι μια πολιτική πράξη.

»Ειδικά αυτή τη στιγμή, όταν η συζήτηση γύρω από το σώμα των γυναικών και το ποιος έχει εξουσία πάνω τους και το κίνημα των παραδοσιακών συζύγων (trad wife) — στο οποίο το ορατό σουτιέν σίγουρα δεν είναι μέρος της εικόνας — κερδίζει έδαφος, το ερώτημα του τι καλύπτεται και τι όχι δεν είναι τόσο απλό» καταλήγει η Vanessa Friedman.

*Με στοιχεία από nytimes.com