05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
05 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:20

Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για υπόθεση αιμομιξίας με διακίνηση πορνογραφικού υλικού στην Κύπρο ανάμεσα σε ανήλικα αδέλφια. Μάλιστα, ο 14χρονος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του.

Ο 14χρονος μαζί με τον παππού του προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 20 Ιουνίου, όταν η κυπριακή αστυνομία έλαβε ειδοποίηση από Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ότι ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται συμμαθητής του να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του.

Στην κατάθεσή του, ο μαθητής είπε ότι τα 9 βίντεο που βρέθηκαν στην κατοχή του του τα είχε στείλει ο 14χρονος και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Όπως είπε, τα πλάνα είχαν τραβηχτεί από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη Ρ.K. σε εσάς».

Όπως αναφέρουν οι Cyprus Times, στα βίντεο το πρόσωπο του αγοριού δεν φαίνεται, αλλά διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλα του χεριού του. Σε κάποια πλάνα είναι ορατό το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Στον χώρο διακρίνονται έπιπλα, ένα κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που κατά την Αστυνομία μάλλον ανήκουν στα πρόσωπα που απεικονίζονται στα βίντεο.

Στην Αστυνομία κατέθεσαν ακόμα δύο μαθητές ότι είδαν πορνογραφικά βίντεο με τα δύο αδέλφια σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Ο 14χρονος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες, η οποία έδειξε παλαιότερη ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα. Η ίδια, ωστόσο, δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά σε συναινετική σεξουαλική πράξη.

Ο ρόλος του παππού

Οι αστυνομικές ανακρίσεις οδήγησαν και στο σπίτι του παππού των δύο ανηλίκων (από την πλευρά της μητέρας τους), στο οποίο πήγαιναν τα παιδιά όταν εργάζονταν οι γονείς τους.

Συγκεκριμένα, μετά το ένταλμα έρευνας που ενέκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 8 Ιουλίου, οι αστυνομικοί άρχισαν τις έρευνες στην εν λόγω οικία όπου αναζητούσαν ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) και ρούχα/υποδήματα που ενδέχεται να φορούσαν ο 14χρονος και η αδελφή του στα βίντεο.

Τόσο ο ανήλικος «πρωταγωνιστής» της ανατριχιαστικής αυτής υπόθεσης όσο και ο παππούς του προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας. Σε πρώτη φάση, το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινική διερεύνηση θα συνεχιστεί έως ότου εξεταστεί το αίτημα για διάταγμα Certiorari, που θα απαντήσει στο αν υπήρχε πραγματική βάση για να ζητηθούν ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του παππού και αν ήταν ορθή η παρενθετική διατύπωση περί σύλληψης μέσα στο ένταλμα.

Ενδεικτικά, από τους ισχυρισμούς του παππού και του εγγονού του, δεν έγινε δεκτό ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενήργησε «μηχανιστικά» ούτε ότι η παρέλευση ημερών από την πρώτη καταγγελία ακυρώνει την ανάγκη έρευνας. Επίσης, ως προς τα ρούχα και παπούτσια που ζητούσε να βρει η Αστυνομία, κρίθηκε ότι υπήρχε λογική σύνδεση με τον χώρο, αφού τα παιδιά σύχναζαν εκεί και στα βίντεο διακρίνεται συγκεκριμένος ρουχισμός.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάθεση αίτησης για Certiorari βασίζεται στο κυπριακό Σύνταγμα, που προστατεύει το σπίτι κάθε πολίτη. Για να μπει η Αστυνομία σε κατοικία χρειάζεται ένταλμα με σαφήνεια, που να εξηγεί ποια αντικείμενα αφορά η έρευνα και γιατί οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι θα τα βρουν εκεί. Μια γενική υποψία δεν αρκεί. Αυτός είναι και ο λόγος που το Ανώτατο Δικαστήριο διαχώρισε τις ηλεκτρονικές συσκευές, όπου δεν υπήρξε σαφής σύνδεση με το συγκεκριμένο σπίτι, από τα ρούχα και τα παπούτσια όπου η σύνδεση θεωρήθηκε επαρκής.

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”

Evangelos Marinakis, founder and president of the shipping group Capital Maritime & Trading Corp and main shareholder of Alter Ego Media, appeals for an end to the war in Ukraine and references the poor economic situation of Greek households in his intervention at the 5th Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» του κυβερνώντος κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
