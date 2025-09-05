Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για υπόθεση αιμομιξίας με διακίνηση πορνογραφικού υλικού στην Κύπρο ανάμεσα σε ανήλικα αδέλφια. Μάλιστα, ο 14χρονος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του.

Ο 14χρονος μαζί με τον παππού του προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 20 Ιουνίου, όταν η κυπριακή αστυνομία έλαβε ειδοποίηση από Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ότι ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται συμμαθητής του να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του.

Στην κατάθεσή του, ο μαθητής είπε ότι τα 9 βίντεο που βρέθηκαν στην κατοχή του του τα είχε στείλει ο 14χρονος και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Όπως είπε, τα πλάνα είχαν τραβηχτεί από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη Ρ.K. σε εσάς».

Όπως αναφέρουν οι Cyprus Times, στα βίντεο το πρόσωπο του αγοριού δεν φαίνεται, αλλά διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλα του χεριού του. Σε κάποια πλάνα είναι ορατό το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Στον χώρο διακρίνονται έπιπλα, ένα κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που κατά την Αστυνομία μάλλον ανήκουν στα πρόσωπα που απεικονίζονται στα βίντεο.

Στην Αστυνομία κατέθεσαν ακόμα δύο μαθητές ότι είδαν πορνογραφικά βίντεο με τα δύο αδέλφια σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Ο 14χρονος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες, η οποία έδειξε παλαιότερη ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα. Η ίδια, ωστόσο, δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά σε συναινετική σεξουαλική πράξη.

Ο ρόλος του παππού

Οι αστυνομικές ανακρίσεις οδήγησαν και στο σπίτι του παππού των δύο ανηλίκων (από την πλευρά της μητέρας τους), στο οποίο πήγαιναν τα παιδιά όταν εργάζονταν οι γονείς τους.

Συγκεκριμένα, μετά το ένταλμα έρευνας που ενέκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 8 Ιουλίου, οι αστυνομικοί άρχισαν τις έρευνες στην εν λόγω οικία όπου αναζητούσαν ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) και ρούχα/υποδήματα που ενδέχεται να φορούσαν ο 14χρονος και η αδελφή του στα βίντεο.

Τόσο ο ανήλικος «πρωταγωνιστής» της ανατριχιαστικής αυτής υπόθεσης όσο και ο παππούς του προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας. Σε πρώτη φάση, το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινική διερεύνηση θα συνεχιστεί έως ότου εξεταστεί το αίτημα για διάταγμα Certiorari, που θα απαντήσει στο αν υπήρχε πραγματική βάση για να ζητηθούν ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του παππού και αν ήταν ορθή η παρενθετική διατύπωση περί σύλληψης μέσα στο ένταλμα.

Ενδεικτικά, από τους ισχυρισμούς του παππού και του εγγονού του, δεν έγινε δεκτό ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενήργησε «μηχανιστικά» ούτε ότι η παρέλευση ημερών από την πρώτη καταγγελία ακυρώνει την ανάγκη έρευνας. Επίσης, ως προς τα ρούχα και παπούτσια που ζητούσε να βρει η Αστυνομία, κρίθηκε ότι υπήρχε λογική σύνδεση με τον χώρο, αφού τα παιδιά σύχναζαν εκεί και στα βίντεο διακρίνεται συγκεκριμένος ρουχισμός.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάθεση αίτησης για Certiorari βασίζεται στο κυπριακό Σύνταγμα, που προστατεύει το σπίτι κάθε πολίτη. Για να μπει η Αστυνομία σε κατοικία χρειάζεται ένταλμα με σαφήνεια, που να εξηγεί ποια αντικείμενα αφορά η έρευνα και γιατί οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι θα τα βρουν εκεί. Μια γενική υποψία δεν αρκεί. Αυτός είναι και ο λόγος που το Ανώτατο Δικαστήριο διαχώρισε τις ηλεκτρονικές συσκευές, όπου δεν υπήρξε σαφής σύνδεση με το συγκεκριμένο σπίτι, από τα ρούχα και τα παπούτσια όπου η σύνδεση θεωρήθηκε επαρκής.