Αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά το ρατσιστικό περιστατικό που σημειώθηκε στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

«Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία», λέει ο Νάσος Ηλιόπουλος

Υπάλληλοι αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε πολίτη αφρικάνικης καταγωγής, αν και υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στο δρομολόγιο που επιθυμούσε να ταξιδέψει.

Μάλιστα, αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά, με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να επικαλείται «λόγους ασφαλείας».

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής των ΚΤΕΛ, Σάκης Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN μετά από σχετικό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Σε «συνεννόηση»

Ο διευθυντής των ΚΤΕΛ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συνεννόηση με την Αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς πολίτες χωρίς έγγραφα στο τελευταίο δρομολόγιο όλους μαζί και υποστήριξε ότι αυτό προέκυψε μετά από αλλαγή σε σχετικό νόμο πριν από περίπου δέκα χρόνια.

«Προέκυψε μετά από έναν νόμο το 2014 που επικαιροποιήθηκε το 2024 που λέει ότι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους τιμωρούνται. Υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό μας απασχολεί εδώ και μια δεκαετία περίπου. Το ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης έχει διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από την θρησκεία, το χρώμα και το θρήσκευμα να ταξιδεύουν με όλα μας τα δρομολόγια μας. Ο νόμος είναι δαμόκλειος σπάθη στο κεφάλι του κάθε οδηγού και εκδότη εισιτηρίου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή. Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα πάει κάποιον μετανάστη που δεν έχει έγραφα, και αυτό έγινε πολλές φορές», δήλωσε ο Σάκης Γεωργιάδης.

«Μας αηδιάζει όλους οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά, δεν ισχύει αυτό για εμάς. Παραπέμπω σε μια ερώτηση πολιτικού αρχηγού ο οποίος καταγγέλλει ότι τα ΚΤΕΛ διενεργούν παράνομη μεταφορά μεταναστών», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει δρομολόγιο για σκουρόχρωμους, υπάρχει δρομολόγιο στις 23:30 για όλους τους ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι δεν έχουν χαρτιά. Εμείς έχουμε πει πρώτοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και δεν μπορούμε να ελέγχουμε ταυτότητα. Δεν θέλει το προσωπικό μας να κάνει διαχωρισμό», δήλωσε.

Νέα Αριστερά: «Ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με… οδηγό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη»

Για «ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με… οδηγό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση. Εντύπωση προκάλεσε δε το γεγονός ότι στην παρέμβαση του στην τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης απέφευγε ένα τέταρτο να δώσει στοιχεία υπηρεσιακών παραγόντων της Αστυνομίας με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή για να οδηγηθούμε σε αυτές τις άθλιες πρακτικές.

Στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μάλιστα έχει επιτρέψει την εξής απαράδεκτη και ντροπιαστική διαδικασία: το face control το έχουν αναλάβει υπάλληλοί του, οι οποίοι χωρίς καμία δικαιοδοσία προβαίνουν σε ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Μεταφορών.

Μάλιστα η ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ αποκάλυψε σήμερα και το σχετικό εσωτερικό έγγραφο του ΚΤΕΛ».

«Μετατρέπουν τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955»

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε σε δηλώσεις του στο OPEN: «Υπάρχει μια λογική αντίφαση, αν είναι παράνομο να μεταφερθεί με των 13:30 είναι παράνομο να μεταφερθεί και με των 23:30.

Άρα επί της αρχής το επιχείρημα του κ. Γεωργιάδη περί παρανομίας δεν στέκει».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς πρόσθεσε ακόμη: «Εγώ δεν ξέρω κράτος δικαίου που λέει αν έχω υποψία ή αμφιβολία σε βάζω σε ειδικό δρομολόγιο. Επίσης, παραβιάζει αυτή η πρακτική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, αναφέρομαι στον νόμο 44/43 στο άρθρο 11 που έχει ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία, που λέει ότι οποιαδήποτε διάθεση αγαθών δεν μπορεί να γίνεται με διάκριση, χρώματος, θρησκείας κλπ.

Προκύπτει ζήτημα και για την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και πρέπει να απαντήσουν συγκεκριμένα. Χθες σε επικοινωνία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας μας είπαν να πάμε να κάνουμε καταγγελία και ότι αυτό είναι παράνομο, ακόμα κι αν εμπλέκει αστυνομικούς».

Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε «εδώ γίνεται μια παρανομία που μετατρέπει τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955. Δεν ζήτημα του εκδότη ή του οδηγού να ελέγξει έγγραφα».

Η Νέα Αριστερά, στην ανακοίνωσή της, «καλεί τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών να πάρουν άμεσα θέση, να επιβάλλουν κυρώσεις και να αποσύρουν οποιοδήποτε νόμο, εντολή και οδηγία οδηγεί σε ρατσιστικές πρακτικές».

Τι υποστηρίζει η Ελληνική Αστυνομία

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν έχει δώσει καμία συναίνεση για το διαχωρισμό των επιβατών, ρίχνοντας ουσιαστικά την ευθύνη στη διοίκηση των ΚΤΕΛ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, «σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας».