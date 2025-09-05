newspaper
Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Σάλος με ρατσιστικό περιστατικό – Ηλιόπουλος: «Δεν θα μετατραπούμε σε Αλαμπάμα του 1955»
Ελλάδα 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Σάλος με ρατσιστικό περιστατικό – Ηλιόπουλος: «Δεν θα μετατραπούμε σε Αλαμπάμα του 1955»

Ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σάκης Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι υπάρχει συνεννόηση με τις Αρχές, με την ΕΛ.ΑΣ. να το αρνείται - Αιχμηρή ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Spotlight

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά το ρατσιστικό περιστατικό που σημειώθηκε στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

«Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία», λέει ο Νάσος Ηλιόπουλος

Υπάλληλοι αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε πολίτη αφρικάνικης καταγωγής, αν και υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στο δρομολόγιο που επιθυμούσε να ταξιδέψει.

Μάλιστα, αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά, με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να επικαλείται «λόγους ασφαλείας».

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής των ΚΤΕΛ, Σάκης Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN μετά από σχετικό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Σε «συνεννόηση»

Ο διευθυντής των ΚΤΕΛ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συνεννόηση με την Αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς πολίτες χωρίς έγγραφα στο τελευταίο δρομολόγιο όλους μαζί και υποστήριξε ότι αυτό προέκυψε μετά από αλλαγή σε σχετικό νόμο πριν από περίπου δέκα χρόνια.

«Προέκυψε μετά από έναν νόμο το 2014 που επικαιροποιήθηκε το 2024 που λέει ότι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους τιμωρούνται. Υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό μας απασχολεί εδώ και μια δεκαετία περίπου. Το ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης έχει διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από την θρησκεία, το χρώμα και το θρήσκευμα να ταξιδεύουν με όλα μας τα δρομολόγια μας. Ο νόμος είναι δαμόκλειος σπάθη στο κεφάλι του κάθε οδηγού και εκδότη εισιτηρίου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή. Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα πάει κάποιον μετανάστη που δεν έχει έγραφα, και αυτό έγινε πολλές φορές», δήλωσε ο Σάκης Γεωργιάδης.

«Μας αηδιάζει όλους οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά, δεν ισχύει αυτό για εμάς. Παραπέμπω σε μια ερώτηση πολιτικού αρχηγού ο οποίος καταγγέλλει ότι τα ΚΤΕΛ διενεργούν παράνομη μεταφορά μεταναστών», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει δρομολόγιο για σκουρόχρωμους, υπάρχει δρομολόγιο στις 23:30 για όλους τους ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι δεν έχουν χαρτιά. Εμείς έχουμε πει πρώτοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και δεν μπορούμε να ελέγχουμε ταυτότητα. Δεν θέλει το προσωπικό μας να κάνει διαχωρισμό», δήλωσε.

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Νέα Αριστερά: «Ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με… οδηγό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη»

Για «ρατσιστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με… οδηγό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ακολούθησαν με προθυμία την ανατριχιαστική εντολή της Αστυνομίας παραβιάζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση. Εντύπωση προκάλεσε δε το γεγονός ότι στην παρέμβαση του στην τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης απέφευγε ένα τέταρτο να δώσει στοιχεία υπηρεσιακών παραγόντων της Αστυνομίας με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή για να οδηγηθούμε σε αυτές τις άθλιες πρακτικές.

Στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μάλιστα έχει επιτρέψει την εξής απαράδεκτη και ντροπιαστική διαδικασία: το face control το έχουν αναλάβει υπάλληλοί του, οι οποίοι χωρίς καμία δικαιοδοσία προβαίνουν σε ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Μεταφορών.

Μάλιστα η ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ αποκάλυψε σήμερα και το σχετικό εσωτερικό έγγραφο του ΚΤΕΛ».

«Μετατρέπουν τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955»

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε σε δηλώσεις του στο OPEN: «Υπάρχει μια λογική αντίφαση, αν είναι παράνομο να μεταφερθεί με των 13:30 είναι παράνομο να μεταφερθεί και με των 23:30.

Άρα επί της αρχής το επιχείρημα του κ. Γεωργιάδη περί παρανομίας δεν στέκει».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς πρόσθεσε ακόμη: «Εγώ δεν ξέρω κράτος δικαίου που λέει αν έχω υποψία ή αμφιβολία σε βάζω σε ειδικό δρομολόγιο. Επίσης, παραβιάζει αυτή η πρακτική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, αναφέρομαι στον νόμο 44/43 στο άρθρο 11 που έχει ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία, που λέει ότι οποιαδήποτε διάθεση αγαθών δεν μπορεί να γίνεται με διάκριση, χρώματος, θρησκείας κλπ.

Προκύπτει ζήτημα και για την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και πρέπει να απαντήσουν συγκεκριμένα. Χθες σε επικοινωνία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας μας είπαν να πάμε να κάνουμε καταγγελία και ότι αυτό είναι παράνομο, ακόμα κι αν εμπλέκει αστυνομικούς».

Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε «εδώ γίνεται μια παρανομία που μετατρέπει τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955. Δεν ζήτημα του εκδότη ή του οδηγού να ελέγξει έγγραφα».

Η Νέα Αριστερά, στην ανακοίνωσή της, «καλεί τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών να πάρουν άμεσα θέση, να επιβάλλουν κυρώσεις και να αποσύρουν οποιοδήποτε νόμο, εντολή και οδηγία οδηγεί σε ρατσιστικές πρακτικές».

Τι υποστηρίζει η Ελληνική Αστυνομία

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν έχει δώσει καμία συναίνεση για το διαχωρισμό των επιβατών, ρίχνοντας ουσιαστικά την ευθύνη στη διοίκηση των ΚΤΕΛ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, «σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας».

Κοινωνία
Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας
Άλμα εξωστρέφειας 05.09.25

Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Σύνταξη
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25 Upd: 19:35

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Εσθονία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ιταλία – Εσθονία

LIVE: Ιταλία – Εσθονία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ιταλία – Εσθονία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Τρομακτικό 05.09.25

Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη
Κόσμος 05.09.25

«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη έχει νέο πρωθυπουργό και το όνομά του συζητείται ήδη ευρέως, όχι μόνο για την πολιτική του πορεία, αλλά και για τη ριζοσπαστική στάση του απέναντι στην κάνναβη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη η αντίδραση της μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.09.25

Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη η αντίδραση της μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας. Πηγές του Μαξίνου έσπευσαν να τον αποδομήσουν τα λεγόμενά του επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Σύνταξη
Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία
Αθάνατοι ηγέτες; 05.09.25

Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία

Ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν απαθανατίστηκε να συζητά με τον Σι Τζινπίνγκ για την αθανασία, αλλά η ενασχόλησή του με τη μακροζωία δεν είναι κάτι καινούργιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]
Νέοι εκτοπισμένοι 05.09.25

Το Ισραήλ ισοπέδωσε Πανεπιστήμιο, οικιστικό πύργο και προειδοποίησε για νέο χτύπημα σε πύργο

Η στρατηγική ισοπέδωσης της Γάζας συνεχίζεται. Μετά το University College of Science and Technology στη Χαν Γιουνίς, ισοπεδώθηκε ο πύργος Μαστάχα και δόθηκε προειδοποίηση για τον Οικιστικό Πύργο Μάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;
Tesla 05.09.25

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;

Αυτή τη στιγμήμη, η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ 05.09.25

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα»

Σύνταξη
Απίστευτο: «Κροίσος» που «έφυγε» από τη ζωή, αφήνει στον Νεϊμάρ κληρονομιά ύψους σχεδόν 1 δισ.!
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Απίστευτο: «Κροίσος» που «έφυγε» από τη ζωή, αφήνει στον Νεϊμάρ κληρονομιά ύψους σχεδόν 1 δισ.!

«Ο Νεϊμάρ πρόκειται να λάβει τεράστια περιουσία αφού κατονομάστηκε στη διαθήκη ενός άνδρα που δεν γνώρισε ποτέ» υποστηρίζει σε άρθρο της η βρετανική «Mirror!

Αλέξανδρος Κωτάκης
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

