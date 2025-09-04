Σε λάθος οικογένεια κατέληξε αγοράκι ενός έτους στην Αυστραλία, το οποίο παρέλαβε από τον βρεφονηπιακό σταθμό παππούς άλλου παιδιού, ενώ η υπεύθυνη παιδαγωγός του κέντρου είχε φύγει.

Ο παππούς είναι «συντετριμμένος» από το λάθος και «πήγε γρήγορα το παιδί πίσω», είπε η σύζυγός του

Η αστυνομία στη Νέα Νότια Ουαλία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η παιδαγωγός έχει ήδη παυθεί από τη θέση της.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο παππούς έφτασε για να παραλάβει το εγγόνι του από τη First Steps Learning Academy στο Bangor το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, άθελά του πήρε το λάθος παιδί μαζί του στο σπίτι, το οποίο εκείνη τη στιγμή κοιμόταν.

Το απίστευτο λάθος έγινε αντιληπτό από τον βρεφονηπιακό σταθμό μόνο όταν η μητέρα του παιδιού εμφανίστηκε για να το παραλάβει και διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί. «Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα», δήλωσε η μητέρα για τη στιγμή που έμαθε ότι το παιδί της το παρέλαβε ένας άνδρας που εκείνη δεν γνώριζε.

Αυστραλία: «Το λάθος είναι του σταθμού, όχι του παππού»

«Δεν τον κατηγορούμε. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Κατηγορούμε τον βρεφονηπιακό σταθμό», δήλωσε η μητέρα στα αυστραλιανά μέσα.

Η σύζυγος του ηλικιωμένου δήλωσε στη Sydney Morning Herald ότι ο σύζυγός της ήταν «συντετριμμένος» από το λάθος και «πήγε γρήγορα το παιδί πίσω» όταν συνειδητοποίησε ότι είχε πάρει άλλο αγόρι.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που το αγοράκι ήταν καλά» πρόσθεσε, ενώ για το πώς συνέβη τέτοιο λάθος δήλωσε ότι ο σύζυγός της είχε φτάσει στο κέντρο όταν τα παιδιά κοιμόντουσαν και το δωμάτιο ήταν σκοτεινό.

Η ρυθμιστική αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας για την εκπαίδευση και τη φροντίδα στην προσχολική ηλικία δήλωσε ότι διεξάγει «ενδελεχή έρευνα» για το «βαθιά ανησυχητικό περιστατικό».

Η Trisha Hastie από την First Steps Learning Academy ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες για την οδύνη που προκάλεσε το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε μεμονωμένο. «Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο Bangor ή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο μας» πρόσθεσε.

«Αν και πάντα τηρούσαμε αυστηρά πρωτόκολλα για την παράδοση και την παραλαβή, σε αυτή την περίπτωση οι διαδικασίες αυτές δεν ακολουθήθηκαν σωστά. Ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται έχει απομακρυνθεί. Ενεργήσαμε άμεσα για να ενισχύσουμε τις διαδικασίες μας και να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ» συμπλήρωσε η ίδια.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων ελέγχων στον τομέα της προσχολικής αγωγής στην Αυστραλία. Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν ανησυχητικές καταγγελίες για κακοποίηση και παραμέληση παιδιών σε κέντρα παιδικής φροντίδας της χώρας, γεγονός που οδήγησε σε κυβερνητικά μέτρα τόσο στη Νέα Νότια Ουαλία όσο και στη Βικτώρια.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν ισχυρισμοί για κακοποίηση ή παραμέληση όσον αφορά στο κέντρο της First Steps Learning Academy στο Bangor.