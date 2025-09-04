newspaper
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:02

Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Spotlight

Σε λάθος οικογένεια κατέληξε αγοράκι ενός έτους στην Αυστραλία, το οποίο παρέλαβε από τον βρεφονηπιακό σταθμό παππούς άλλου παιδιού, ενώ η υπεύθυνη παιδαγωγός του κέντρου είχε φύγει.

Ο παππούς είναι «συντετριμμένος» από το λάθος και «πήγε γρήγορα το παιδί πίσω», είπε η σύζυγός του

Η αστυνομία στη Νέα Νότια Ουαλία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η παιδαγωγός έχει ήδη παυθεί από τη θέση της.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο παππούς έφτασε για να παραλάβει το εγγόνι του από τη First Steps Learning Academy στο Bangor το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, άθελά του πήρε το λάθος παιδί μαζί του στο σπίτι, το οποίο εκείνη τη στιγμή κοιμόταν.

Το απίστευτο λάθος έγινε αντιληπτό από τον βρεφονηπιακό σταθμό μόνο όταν η μητέρα του παιδιού εμφανίστηκε για να το παραλάβει και διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί. «Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα», δήλωσε η μητέρα για τη στιγμή που έμαθε ότι το παιδί της το παρέλαβε ένας άνδρας που εκείνη δεν γνώριζε.

Αυστραλία: «Το λάθος είναι του σταθμού, όχι του παππού»

«Δεν τον κατηγορούμε. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Κατηγορούμε τον βρεφονηπιακό σταθμό», δήλωσε η μητέρα στα αυστραλιανά μέσα.

Η σύζυγος του ηλικιωμένου δήλωσε στη Sydney Morning Herald ότι ο σύζυγός της ήταν «συντετριμμένος» από το λάθος και «πήγε γρήγορα το παιδί πίσω» όταν συνειδητοποίησε ότι είχε πάρει άλλο αγόρι.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που το αγοράκι ήταν καλά» πρόσθεσε, ενώ για το πώς συνέβη τέτοιο λάθος δήλωσε ότι ο σύζυγός της είχε φτάσει στο κέντρο όταν τα παιδιά κοιμόντουσαν και το δωμάτιο ήταν σκοτεινό.

Η ρυθμιστική αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας για την εκπαίδευση και τη φροντίδα στην προσχολική ηλικία δήλωσε ότι διεξάγει «ενδελεχή έρευνα» για το «βαθιά ανησυχητικό περιστατικό».

Η Trisha Hastie από την First Steps Learning Academy ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες για την οδύνη που προκάλεσε το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε μεμονωμένο. «Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο Bangor ή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο μας» πρόσθεσε.

«Αν και πάντα τηρούσαμε αυστηρά πρωτόκολλα για την παράδοση και την παραλαβή, σε αυτή την περίπτωση οι διαδικασίες αυτές δεν ακολουθήθηκαν σωστά. Ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται έχει απομακρυνθεί. Ενεργήσαμε άμεσα για να ενισχύσουμε τις διαδικασίες μας και να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ» συμπλήρωσε η ίδια.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων ελέγχων στον τομέα της προσχολικής αγωγής στην Αυστραλία. Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν ανησυχητικές καταγγελίες για κακοποίηση και παραμέληση παιδιών σε κέντρα παιδικής φροντίδας της χώρας, γεγονός που οδήγησε σε κυβερνητικά μέτρα τόσο στη Νέα Νότια Ουαλία όσο και στη Βικτώρια.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν ισχυρισμοί για κακοποίηση ή παραμέληση όσον αφορά στο κέντρο της First Steps Learning Academy στο Bangor.

Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
