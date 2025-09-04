Ο Ανδρουλάκης «κλέβει» ιδέες από τους αντιπάλους του
Μια φράση του Γιάννη Ραγκούση ζήλεψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ή πιο σωστά ο λογογράφος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά η «κλεψά», που λένε και στην Κρήτη, έβγαλε μάτι.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτός του ότι στην ομιλία του άρχισε την πολεμική του φανερώνοντας ότι η αγωνία του είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η επιστροφή του στα πράγματα, βάλθηκε επίσης να «κλέψει» και πολιτικά συνθήματα των υπαρξιακών του αντιπάλων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Ανδρουλάκης στην μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη έστειλε το μήνυμα ότι η σημερινή επέτειος να γίνει «αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης. Απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κ. Μητσοτάκη, που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας. Τους στέλνουμε σήμερα τους στέλνουμε καθαρό μήνυμα: Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν…».
Κάπου το ‘χω ξανακούσει
Αυτό όμως δεν πέρασε απαρατήρητο γιατί είναι πολύ πρόσφατη η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα με ενδιαφέρον παρατηρούσε και η Χαριλάου Τρικούπη να συντελούνται στο Συνέδριο του καλοκαιριού.
Αυτή την «επανάσταση» την οποία ευαγγελίζεται ο κ. Ανδρουλάκης την έχει ήδη σημάνει ο Γιάννης Ραγκούσης στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έλεγε ο κ. Ραγκούσης: «Χωρίς ηθική και αξιακή εσωτερική επανάσταση, ούτε νέος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μπορεί να υπάρξει, ούτε ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ούτε ήττα της ΝΔ και κυβερνητική αλλαγή. Αυτή είναι η ιστορική ευθύνη όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου. Η ηθική και αξιακή εσωτερική επανάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι το μέγα αιτούμενο».
