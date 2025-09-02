Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Επιβάτης επιτέθηκε σε 41χρονο
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης 35χρονος Βρετανός επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο Τούρκο
- Έρχονται «ραβασάκια» από την εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
- «Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
- «Η σχέση μας έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου» - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Πούτιν με Σι
- Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα
Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, στη Θεσσαλονίκη, υποχρεώθηκε χθες βράδυ, ένα αεροσκάφος που ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Αττάλεια, αφού ένας 35χρονος Βρετανός επιβάτης του αεροπλάνου επιτέθηκε σε έναν 41χρονο επιβάτη από την Τουρκία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της πτήσης ο 35χρονος εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε για άγνωστη αιτία, στον 41χρονο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 35χρονος γρονθοκόπησε τον άλλο επιβάτη.
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο θερμόαιμος Βρετανός
Για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο Βρετανό, όπως μεταδίδει το thestival.
Ο 41χρονος χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό ο οποίος βεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ταξιδέψει.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος για διακίνηση GHB, γνωστoύ και ως «χάπι βιασμού»
- Η Γαλλία υπογραμμίζει τη βαθιά κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου
- Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Επιβάτης επιτέθηκε σε 41χρονο
- ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Άντονι: Θερμή υποδοχή από τους φίλους της Μπέτις στη Σεβίλλη (vids)
- Αυστραλία: «Μαγικά» φύκια φωτίζουν παραλία της Μελβούρνης – Το φυσικό φαινόμενο που χαρίζει ένα λαμπερό θέαμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις