Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, στη Θεσσαλονίκη, υποχρεώθηκε χθες βράδυ, ένα αεροσκάφος που ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Αττάλεια, αφού ένας 35χρονος Βρετανός επιβάτης του αεροπλάνου επιτέθηκε σε έναν 41χρονο επιβάτη από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της πτήσης ο 35χρονος εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε για άγνωστη αιτία, στον 41χρονο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 35χρονος γρονθοκόπησε τον άλλο επιβάτη.

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο θερμόαιμος Βρετανός

Για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο Βρετανό, όπως μεταδίδει το thestival.

Ο 41χρονος χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό ο οποίος βεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ταξιδέψει.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης.