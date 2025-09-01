Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα όχημα έπεσε με ταχύτητα στην πύλη εισόδου του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϋ. Ένας υπάλληλος ασφαλείας του προξενείου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

<br />

Σύμφωνα με αναφορές, ένα ύποπτο όχημα ήταν σταθμευμένο στην είσοδο του προξενείου στην οδό Φούλερτον στην περιοχή Γουλάχρα περίπου στις 8 το πρωί της Δευτέρας. Η αστυνομία προσπάθησε να μιλήσει με τον οδηγό του λευκού Toyota SUV που βρισκόταν στην είσοδο. Τότε, ο οδηγός έσπασε με το όχημά του τις πύλες του προξενείου και στρίβοντας αριστερά οδήγησε το όχημα μέσα στην ιδιοκτησία.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έστρεψαν τα πιστόλια τους προς τον οδηγό. «Είδα τους αστυνομικούς να τραβούν τα όπλα τους προς τον κύριο και να του ζητούν να βγει από το αυτοκίνητό του», είπε στη Sydney Morning Herald ένας γείτονας που επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος. Μια άλλη γειτόνισσα είπε ότι ξύπνησε γύρω στις 8 το πρωί από φωνές και στη συνέχεια από σειρήνες.

Ένας ελαφρά τραυματίας αστυνομικός στο Σίδνεϋ

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας, ένας 24χρονος αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι. Η NSW Ambulance επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας υπέστη ένα κόψιμο στο χέρι, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς το υπέστη. Καθώς τα τζάμια του οχήματος ήταν σπασμένα, μπορεί να εξηγείται ο τραυματισμός, όμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση

Μετά τη σύλληψη, το όχημα ήταν ορατό στο γρασίδι με όλες τις πόρτες ανοιχτές. Τα τζάμια των μπροστινών θυρών του οδηγού και του συνοδηγού ήταν σπασμένα.

Η μονάδα σκύλων της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας εθεάθη επίσης να ψάχνει το όχημα.