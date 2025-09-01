Αυστραλία: Όχημα μπήκε στο προξενείο της Ρωσίας στο Σίδνεϋ σπάζοντας τις πύλες [βίντεο]
Ένα αυτοκίνητο «μπούκαρε» στο προξενείο της Ρωσίας στο Σίδνεϋ τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο του προξενείου
- Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»
- Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού
- Χίος: Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει
- Σύγκρουση πλοίων στην Ηγουμενίτσα - Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα όχημα έπεσε με ταχύτητα στην πύλη εισόδου του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϋ. Ένας υπάλληλος ασφαλείας του προξενείου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
Σύμφωνα με αναφορές, ένα ύποπτο όχημα ήταν σταθμευμένο στην είσοδο του προξενείου στην οδό Φούλερτον στην περιοχή Γουλάχρα περίπου στις 8 το πρωί της Δευτέρας. Η αστυνομία προσπάθησε να μιλήσει με τον οδηγό του λευκού Toyota SUV που βρισκόταν στην είσοδο. Τότε, ο οδηγός έσπασε με το όχημά του τις πύλες του προξενείου και στρίβοντας αριστερά οδήγησε το όχημα μέσα στην ιδιοκτησία.
Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έστρεψαν τα πιστόλια τους προς τον οδηγό. «Είδα τους αστυνομικούς να τραβούν τα όπλα τους προς τον κύριο και να του ζητούν να βγει από το αυτοκίνητό του», είπε στη Sydney Morning Herald ένας γείτονας που επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος. Μια άλλη γειτόνισσα είπε ότι ξύπνησε γύρω στις 8 το πρωί από φωνές και στη συνέχεια από σειρήνες.
Ένας ελαφρά τραυματίας αστυνομικός στο Σίδνεϋ
Κατά τη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας, ένας 24χρονος αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι. Η NSW Ambulance επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας υπέστη ένα κόψιμο στο χέρι, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς το υπέστη. Καθώς τα τζάμια του οχήματος ήταν σπασμένα, μπορεί να εξηγείται ο τραυματισμός, όμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση
Μετά τη σύλληψη, το όχημα ήταν ορατό στο γρασίδι με όλες τις πόρτες ανοιχτές. Τα τζάμια των μπροστινών θυρών του οδηγού και του συνοδηγού ήταν σπασμένα.
Η μονάδα σκύλων της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας εθεάθη επίσης να ψάχνει το όχημα.
- Αυστραλία: Όχημα μπήκε στο προξενείο της Ρωσίας στο Σίδνεϋ σπάζοντας τις πύλες [βίντεο]
- Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
- Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
- Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
- Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις