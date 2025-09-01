Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Στην Premier League η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής απέναντι στην Άρσεναλ, επικρατώντας με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπράιτον κέρδισε με ανατροπή την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Γουέστ Χαμ νίκησε τη Νότιγχαμ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

H Κρίσταλ Πάλας διέλυσε την Άστον Βίλα με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Χθες, η Τσέλσι επικράτησε εντός έδρας της Φούλαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Εβερτον πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Γουλβς με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπόρνμουθ πέρασε από το Λονδίνο, κερδίζοντας την Τότεναμ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Δύσκολη νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπέρνλι με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Σάντερλαντ απέναντι στην Μπρέντφορντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λιντς με τη Νιούκαστλ (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τσέλσι – Φούλαμ 2-0

Γουλβς- Έβερτον 2-3

Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1

Λιντς – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ 0-3

Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0

Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ

13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον

13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς

13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα

13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ

13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς

13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι

14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ

14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στην Bundesliga, η Ντόρτμουντ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Ουνιόν Βερολίνου και επικράτησε εύκολα με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εύκολη νίκη για την Κολωνία απέναντι στην Φράιμπουργκ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Βόλφσμπουργκ – Μάιντς, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό (δείτε εδώ τα highlights).

Χθες, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας τρίποντο για την Λειψία κόντρα στην Χάιντενχαϊμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Σοκ στο 90+4’ για την Λεβερκούζεν στη Βρέμη, με την Βέρντερ να ισοφαρίζει στο τέλος σε 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης επί της Χόφενχαϊμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκλάντμπαχ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Σαν Πάουλι επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι του Αμβούργου με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Παρασκευή (29/08)

Αμβούργο-Σαν Πάουλι 0-2

Σάββατο (30/08)

Λειψία-Χάιντενχαϊμ 2-0

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3

Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3

Κυριακή (31/08)

Βόλφσμπουργκ-Μάιντς 1-1

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 3-0

Κολωνία-Φράιμπουργκ 4-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (3ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)

Μάιντς-Λειψία (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο (19:30)

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Κυριακή (14/09)

Στη Serie A, η Ουντινέζε έκανε την έκπληξη και επικράτησε στο Μιλάνο της Ίντερ με 2-1.

Εντυπωσιακή η Λάτσιο, διέλυσε με 4-0 τη Βερόνα.

Η Γιουβέντους κέρδισε στην έδρα της Τζένοα με 1-0.

Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το Τορίνο – Φιορεντίνα.

Η πρωταθλήτρια Νάπολι κέρδισε με 1-0 την Κάλιαρι.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε εκτός έδρας η Ρόμα της Πίζα.

Νίκη με 1-0 και για την Μπολόνια κόντρα στην Κόμο.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το Πάρμα – Αταλάντα.

H Κρεμονέζε επικράτησε με 3-2 της Σασουόλο.

Διπλό για τη Μίλαν στην έδρα της Λέτσε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Κρεμονέζε – Σασουόλο 3-2

Λέτσε – Μίλαν 0-2

Μπολόνια – Κόμο 1-0

Πάρμα – Αταλάντα 1-1

Νάπολι – Κάλιαρι 1-0

Πίζα – Ρόμα 0-1

Τορίνο – Φιορεντίνα 0-0

Τζένοα – Γιουβέντους 0-1

Ίντερ – Ουντινέζε 1-2

Λάτσιο – Βερόνα 4-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/9 16:00 Κάλιαρι – Πάρμα

13/9 19:00 Γιουβέντους – Ίντερ

13/9 21:45 Φιορεντίνα – Νάπολι

14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο

14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε

14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε

14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο

14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια

15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε

15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα

Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα γκέλαρε στην έδρα της Βαγιεκάνο, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Θέλτα με την Βιγιαρεάλ (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Αθλέτικ Μπιλμπάο στην έδρα της Μπέτις με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Εσπανιόλ κόντρα στην Οσασούνα με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μαγιόρκα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή έληξε το Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Νίκη για την Οβιέδο απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για τη Σεβίλλη στην έδρα της Ζιρόνα με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Βαλένθια κόντρα στην Χετάφε με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Αλλά και για την Έλτσε κόντρα στη Λεβάντε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Έλτσε – Λεβάντε 2-0

Βαλένθια – Χετάφε 3-0

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

Zιρόνα – Σεβίλλη 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1

Θέλτα – Βιγιαρεάλ 1-1

Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

Εσπανιόλ – Οσασούνα 1-0

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

12/09 22:00 Σεβίλλη – Έλτσε

13/09 15:00 Χετάφε – Οβιέδο

13/09 17:15 Λεβάντε – Μπέτις

14/09 15:00 Θέλτα – Χιρόνα

14/09 19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές

14/09 19:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

14/09 19:00 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

14/09 19:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης

14/09 19:30 Οσασούνα – Ράγιο Βαγεκάνο

15/09 22:00 Εσπανιόλ – Μαγιόρκα