Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.
- Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»
- Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού
- Χίος: Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει
- Σύγκρουση πλοίων στην Ηγουμενίτσα - Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.
Στην Premier League η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής απέναντι στην Άρσεναλ, επικρατώντας με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπράιτον κέρδισε με ανατροπή την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Γουέστ Χαμ νίκησε τη Νότιγχαμ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
H Κρίσταλ Πάλας διέλυσε την Άστον Βίλα με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Χθες, η Τσέλσι επικράτησε εντός έδρας της Φούλαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Εβερτον πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Γουλβς με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπόρνμουθ πέρασε από το Λονδίνο, κερδίζοντας την Τότεναμ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Δύσκολη νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπέρνλι με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Σάντερλαντ απέναντι στην Μπρέντφορντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λιντς με τη Νιούκαστλ (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τσέλσι – Φούλαμ 2-0
Γουλβς- Έβερτον 2-3
Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2
Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1
Λιντς – Νιούκαστλ 0-0
Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ 0-3
Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0
Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας 0-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ
13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον
13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς
13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα
13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς
13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι
14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ
14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Στην Bundesliga, η Ντόρτμουντ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Ουνιόν Βερολίνου και επικράτησε εύκολα με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Εύκολη νίκη για την Κολωνία απέναντι στην Φράιμπουργκ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Βόλφσμπουργκ – Μάιντς, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό (δείτε εδώ τα highlights).
Χθες, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας τρίποντο για την Λειψία κόντρα στην Χάιντενχαϊμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Σοκ στο 90+4’ για την Λεβερκούζεν στη Βρέμη, με την Βέρντερ να ισοφαρίζει στο τέλος σε 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης επί της Χόφενχαϊμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκλάντμπαχ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Σαν Πάουλι επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι του Αμβούργου με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Παρασκευή (29/08)
Αμβούργο-Σαν Πάουλι 0-2
Σάββατο (30/08)
Λειψία-Χάιντενχαϊμ 2-0
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3
Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0
Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3
Κυριακή (31/08)
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς 1-1
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 3-0
Κολωνία-Φράιμπουργκ 4-1
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (3ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (12/09)
Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)
Σάββατο (13/09)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)
Μάιντς-Λειψία (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο (19:30)
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)
Κυριακή (14/09)
Στη Serie A, η Ουντινέζε έκανε την έκπληξη και επικράτησε στο Μιλάνο της Ίντερ με 2-1.
Εντυπωσιακή η Λάτσιο, διέλυσε με 4-0 τη Βερόνα.
Η Γιουβέντους κέρδισε στην έδρα της Τζένοα με 1-0.
Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το Τορίνο – Φιορεντίνα.
Η πρωταθλήτρια Νάπολι κέρδισε με 1-0 την Κάλιαρι.
Με το ίδιο σκορ επικράτησε εκτός έδρας η Ρόμα της Πίζα.
Νίκη με 1-0 και για την Μπολόνια κόντρα στην Κόμο.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το Πάρμα – Αταλάντα.
H Κρεμονέζε επικράτησε με 3-2 της Σασουόλο.
Διπλό για τη Μίλαν στην έδρα της Λέτσε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Κρεμονέζε – Σασουόλο 3-2
Λέτσε – Μίλαν 0-2
Μπολόνια – Κόμο 1-0
Πάρμα – Αταλάντα 1-1
Νάπολι – Κάλιαρι 1-0
Πίζα – Ρόμα 0-1
Τορίνο – Φιορεντίνα 0-0
Τζένοα – Γιουβέντους 0-1
Ίντερ – Ουντινέζε 1-2
Λάτσιο – Βερόνα 4-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
13/9 16:00 Κάλιαρι – Πάρμα
13/9 19:00 Γιουβέντους – Ίντερ
13/9 21:45 Φιορεντίνα – Νάπολι
14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο
14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε
14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε
14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο
14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια
15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε
15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα
Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα γκέλαρε στην έδρα της Βαγιεκάνο, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Θέλτα με την Βιγιαρεάλ (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Αθλέτικ Μπιλμπάο στην έδρα της Μπέτις με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Εσπανιόλ κόντρα στην Οσασούνα με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μαγιόρκα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς νικητή έληξε το Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Νίκη για την Οβιέδο απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για τη Σεβίλλη στην έδρα της Ζιρόνα με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Βαλένθια κόντρα στην Χετάφε με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Αλλά και για την Έλτσε κόντρα στη Λεβάντε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Έλτσε – Λεβάντε 2-0
Βαλένθια – Χετάφε 3-0
Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Zιρόνα – Σεβίλλη 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1
Θέλτα – Βιγιαρεάλ 1-1
Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2
Εσπανιόλ – Οσασούνα 1-0
Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
12/09 22:00 Σεβίλλη – Έλτσε
13/09 15:00 Χετάφε – Οβιέδο
13/09 17:15 Λεβάντε – Μπέτις
14/09 15:00 Θέλτα – Χιρόνα
14/09 19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές
14/09 19:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
14/09 19:00 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
14/09 19:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης
14/09 19:30 Οσασούνα – Ράγιο Βαγεκάνο
15/09 22:00 Εσπανιόλ – Μαγιόρκα
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής
- Βοσνία – Ιταλία 79-96: Απίθανος Φοντέκιο, έβαλε 39 πόντους και χάρισε τη νίκη στη «σκουάντρα ατζούρα»
- Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1: Απώλεια για τους «μπλαουγκράνα»
- Ολοκληρώνει το «μπαμ» με Ποντένσε ο Ολυμπιακός: Έρχεται το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9)
- Πολωνία – Ισλανδία 84-75: Λύγισαν την αντίπαλό τους και πήραν την πρόκριση (vid)
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις