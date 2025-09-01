Σκηνές που έμοιαζαν με ταινία του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκαν στο πλοίο «Αριάδνη» που ξεκίνησε από τον Πειραιά με προορισμό τη Μυτιλήνη, με έναν Τούρκο που κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών να βουτά στη θάλασσα.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που περιφρουρούσαν τον κρατούμενο νόμιζαν ότι κοιμάται, όμως εκείνος εκμεταλλεύτηκε ένα άνοιγμα μιας πόρτας και όρμησε προς την έξοδο, πέφτοντας στη θάλασσα με τις χειροπέδες στα χέρια.

Αμέσως ενημερώνεται ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σπεύδει στο σημείο για να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Συγκεκριμένα, για τον εντοπισμό του 32χρονου συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο πολεμικά πλοία της δύναμης ΝΑΤΟ, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερo της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όμως οι έρευνες μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες, με τον 32χρονο να αναζητείται.

Τον έβλεπαν από το πλοίο

Λίγο μετά την πτώση του άνδρα με τις χειροπέδες στη θάλασσα, βίντεο καταγράφει τις προσπάθειες του Λιμενικού να τον εντοπίσει.

Μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν με φωνές να κατευθύνουν τον χειριστή του προβολέα, όμως το φως αδυνατούσε να τον εντοπίσει.

<br />

Δεν τον εμπόδισαν οι χειροπέδες

Όπως φαίνεται, οι χειροπέδες που φορούσε στα χέρια ο 32χρονος δεν τον εμποδίσαν να κολυμπήσει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν δεμένος μπροστά και όχι πίσω, κάτι που ενδεχομένως να τον δυσκόλευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος κρατούμενος περίμενε υπομονετικά να φτάσει κοντά σε στεριά το πλοίο για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Η βουτιά του στη θάλασσα έγινε περίπου 1.500 μέτρα από τις ακτές της Χίου, κοντά στις Οινούσσες, με τον καιρό να τον βοηθά, καθώς φυσούσε βορειοανατολικός άνεμος, που θα έκανε ακόμα πιο εύκολη την προσέγγισή του στη στεριά.

Όπως σημειώνουν στελέχη του Λιμενικού, αν ο 32χρονος Τούρκος είχε εκπαιδευτεί στις Ειδικές Δυνάμεις της γειτονικής χώρας, θα μπορούσε χωρίς πρόβλημα να κολυμπήσει αυτή την απόσταση ακόμα και με δεμένα τα χέρια.

Υπό κράτηση οι αστυνομικοί

Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση 4 αστυνομικών (3 ειδικοί φρουροί και 1 υπαρχιφύλακας) που ήταν παρόντες όταν διέφυγε ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα.

Όπως διευκρινίζεται από την ΕΛ.ΑΣ όλοι υπηρετούν στη διεύθυνση μεταγωγικών δικαστηρίων Αττικής όπου και διατάχθηκε η μεταγωγή τους απόψε 31/8 και ώρα 21:00.

Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.