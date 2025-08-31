sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκολιτς: Ψάχνουμε χαφ και φορ, δεν θα πάρουμε παίκτες απλά για να παρούμε»
Ποδόσφαιρο 31 Αυγούστου 2025 | 22:40

Νίκολιτς: Ψάχνουμε χαφ και φορ, δεν θα πάρουμε παίκτες απλά για να παρούμε»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ικανοποιημένος κατά το ήμισυ ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης με 1-0 στην ΟΠΑΠ Αρένα για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός εξήγησε πως ήθελε περισσότερα γκολ από την ομάδα του βάσει των ευκαιριών που δημιούργησαν οι ποδοσφαιριστές του, ωστόσο όπως είπε κρατάει τη νίκη.

Για το πώς αξιολογεί την εμφάνιση της ΑΕΚ: «Πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί, πρέπει να είμαι ρεαλιστικός μετά την ενέργεια που ξοδέψαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε σταθερότητα, δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, συνήθως δεν μου αρέσει το 1-0 αλλά όταν η ενέργεια δεν υπάρχει, είμαι ικανοποιημένος στο 50% αλλά οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί κι αυτό είναι που μετράει»

Η ΑΕΚ είναι 8 παιχνίδια αήττητη, πως αξιολογεί την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας: «Βελτιωνόμαστε, σίγουρα, είμαστε σταθεροί αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, σε 8 επίσημα παιχνίδια έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, υπάρχει πολύς χώρος για πρόοδο, είμαστε στα τέλη Αυγούστου, είμαστε ικανοποιημένοι», είπε στο συνδρομητικό κανάλι ο Νίκολιτς.

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε πως η ΑΕΚ αναζητά χαφ και φορ, πως έχει ήδη καταθέσει προτάσεις σε υποψήφιους στόχος, διευκρίνισε όμως πως η ομάδα του δεν θα πάρει παίκτες απλά για να πάρει».

Στο αρχικό του σχόλιο προπονητής της ΑΕΚ είπε: «Ακόμα ένα παιχνίδι, ακόμα μία σημαντική νίκη και ένα τρίποντο για μάς. Συγχαρητήρια στους παίκτες, σε όλη την ομάδα. Δεν ήταν μία εντυπωσιακή αναμέτρηση, καθώς δώσαμε τρεις αναμετρήσεις σε λίγες μέρες. Μ’ άρεσε που δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο. Δεν μου άρεσε που δεν σκοράραμε κι άλλα γκολ. Μπορεί πάντα τελευταία στιγμή κάτι να συμβεί. Μια στημένη φάση, μια ανάκτηση μπάλας. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος μας είναι να νικάμε 2-0, 3-0. Έχουμε συγκεντρώσει 6 βαθμούς και δεν έχουμε δεχθεί τέρμα, όπως μπήκαμε στη League Phase. Τώρα θα ξεκουραστούμε, πολλοί θα φύγουν. Έχουμε 7 παίκτες διεθνείς. Οι άλλοι θα ξεκουραστούν και θα προετοιμαστούμε για να δύσκολο φθινόπωρο που μας περιμένει. Είναι πάντα χαρά μου να μπαίνω στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ τους φιλάθλους μας για την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν».

Για το γεγονός πως έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στην τακτική και αν έχει να κάνει με τις μεταγραφικές κινήσεις:

«Δεν είναι θέμα ονομάτων, είναι θέμα στρατηγικής. Προσπαθούμε στην αγορά. Δεν θέλουμε να φέρουμε παίκτες, απλά για να φέρουμε. Δεν θα φέρουμε παίκτη που θα είναι συμπληρωματικός. Θέλουμε ποιοτικούς παίκτες ή να έχουν πολύ μέλλον. Ενδεχομένως να είναι και παίκτης εγνωσμένης αξίας που θα χρειάζεται χρόνος προσαρμογής. Το κλαμπ πρέπει να επιστρέψει στο τοπ ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο στην αγορά. Αγαπώ αυτή την ομάδα. Και την προστατεύουμε, καθώς έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και τρομερή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Και αυτό δείχνει και την βελτίωση στην απόδοσή μας. Αν καταφέρουμε τις επόμενες μέρες να βρούμε παίκτη με τις προοπτικές που είπα πιο πριν, αν όχι δεν έγινε και τίποτα συνεχίζουμε όπως είμαστε και το βασικό είναι συνεχίσουμε αυτό το πρότζεκτ».

Για την αναγνώριση του κόσμου της ΑΕΚ και αν περίμενε ότι θα έχει ένα τόσο καλό ξεκίνημα:

«Όπως είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, συγκινούμαι όταν ακούω να τραγουδάνε το όνομα μου. Είναι πολύ όμορφο. Νιώθω υποχρέωση απέναντι στον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, είναι ακόμα μεγαλύτερη ενώπιων των φιλάθλων. Είμαστε ακόμα στην αρχή, το σημαντικό είναι τι θα συμβεί τον Μάιο. Έχουμε κάνει καλή εκκίνηση. Δεν θα είναι εύκολο, πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Θα έρθουν και οι δυσκολίες, κάθε σεζόν έχει τα σκαμπανεβάσματα της. Θέλουμε τους φιλάθλους δίπλα στους παίκτες. Να μείνουμε δυνατοί και ενωμένοι στις δυσκολίες. Σημαίνει πολλά η ατμόσφαιρα, οι Έλληνες λατρεύουν τα σπορ. Υπάρχει σύνδεση των οπαδών με το κλαμπ, αυτό είναι το όμορφο. Θα έρθουν δυσκολίες και εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Ένα σχόλιο για την ευρωπαϊκή κλήρωση ο Νίκολιτς είπε:

«Πριν από την Ευρώπη, έχουμε άλλα 6-7 παιχνίδια και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά. Είμαστε σε όμιλο του League Phase και το επίπεδο είναι στάνταρ. Δεν θα είναι εύκολο, έχουμε τη φιλοδοξία να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πάμε βήμα-βήμα και θα μιλήσουμε γι’ αυτά τον Οκτώβριο. Να δούμε τι θα συμβεί με τις μεταγραφές, πως θα είναι οι ομάδες τότε, τις λίστες που θα έχουν δηλώσει, την πορεία τους στα εγχώρια πρωταθλήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Και έχουμε ομάδες που έρχονται από Ιταλία, Ιρλανδία, Τουρκία. Θα γίνουν ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή στο Conference και ανυπομονώ γι’ αυτό».

Για τα μεταγραφικά και τις αποχωρήσεις:

 «Αναζητούμε παίκτες σε δύο θέσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Εργάζονται πολύ ο Μηνάς, ο Χαβιέρ, ο Πρόεδρος… Το παρακολουθώ στενά. Δεν έχω κάτι να σας πω. Έχουν μείνει δύο ημέρες. Εγώ μία θα λείψω, καθώς θα πάω να φέρω την οικογένειά μου. Ενδεχομένως να έρθει κάποια πρόταση. Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιον παίκτη, τους χρειαζόμαστε όλους. Αλλά αν έρθει, είναι ένα θέμα που το διαχειρίζονται ο Χαβιέρ και ο Μηνάς».

Για το γεγονός πως έπαιξαν Γιόβιτς και Πιερό μαζί:

«Ήταν η ιδέα για να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ και να τελειώσει η αναμάτρηση. Δεν θέλαμε να τελειώσει ο αγώνας και να είμαστε στην πίεση. Προσθέσαμε τον επιθετικό και παράλληλα κάναμε την αλλαγή του Κοϊτά που ήταν προφανώς πολύ κουρασμένος. Αυτό λειτούργησε, κάναμε φάσεις, δυστυχώς δεν σκοράραμε. Το να παίζεις με δύο στράικερ μπορεί να συμβεί. Προσωπικά μ’ αρέσει να παίζω με δύο στράικερ. Μπορεί να το δούμε αρκετά», κατέληξε ο Νίκολιτς.

Απόρρητο