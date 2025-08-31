Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, 31 Αυγούστου, στο Πασαλιμάνι, στη Μαρίνα Ζέας, όταν ξέσπασε φωτιά σε βοηθητικό σκάφος τύπου τέντερ.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που, μαζί με υπαλλήλους της Μαρίνας, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη.
Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
