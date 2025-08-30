Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η πολεμική αεροπορία στη Φινλανδία ξεκινά σταδιακά να αποσύρει τις σβάστικες που εμφανίζονται σε ορισμένες σημαίες μονάδων της, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην καλύτερη ενσωμάτωση με τους Δυτικούς συμμάχους μετά την ένταξη της χώρας στο NATO.

Αν και οι μπλε σβάστικες σε λευκό φόντο χρησιμοποιούνται από το 1918 και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνδέονται με το ναζιστικό καθεστώς, η παρουσία τους σε δημόσιες εκδηλώσεις προκαλούσε αμηχανία σε ξένους επισκέπτες και συμμάχους.

Η ιστορία του συμβόλου στη Φινλανδία

Η ιστορία της σβάστικας στη Φινλανδία είναι παλαιότερη και πολύ διαφορετική από την εικόνα που έχει στο ευρύ κοινό σήμερα. Το σύμβολο υιοθετήθηκε αμέσως μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1918 και χρησιμοποιήθηκε ως εθνικό διακριτικό σε όλα τα αεροσκάφη της Αεροπορίας έως το 1945. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρέμεινε σε κάποιες σημαίες μονάδων και στο έμβλημα της Ακαδημίας Αεροπορίας, αναφέρει δημοσίευμα του Euro News.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές: κάποια διακριτικά έχουν ήδη αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί, αλλά ορισμένες σημαίες συνέχιζαν να φέρουν τη σβάστικα. Το 2023, με την ένταξη στο NATO, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανανέωσης των σημαιών, με στόχο να αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη ταυτότητα της Αεροπορίας και να αποφεύγονται «αμήχανες καταστάσεις» σε διεθνές επίπεδο.

«Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με αυτή τη σημαία, αλλά μερικές φορές προκύπτουν αμήχανες καταστάσεις με ξένους επισκέπτες. Είναι σοφό να προσαρμοζόμαστε στους καιρούς», δήλωσε ο Τόμι Μπεμ, επικεφαλής της Αεροπορικής Μονάδας Άμυνας Karelia.

Καθώς η Φινλανδία εντάσσεται περισσότερο στις στρατιωτικές δομές χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες, η απόσυρση της σβάστικας θεωρείται απαραίτητη, παρότι η φινλανδική κοινή γνώμη και η ίδια η Αεροπορία έχουν εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι η χρήση του συμβόλου δεν σχετίζεται με το ναζιστικό καθεστώς.