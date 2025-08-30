Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν την Παρασκευή ότι κατέθεσαν ποινική καταγγελία στα ομοσπονδιακά δικαστήρια στην Αργεντινή ζητώντας τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε περίπτωση που επισκεφθεί τη χώρα, εν μέσω αναφορών για πιθανή επίσκεψη τον Σεπτέμβριο, πληροφορία που ωστόσο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Η ποινική καταγγελία ζητά τη σύλληψη του Νετανιάχου στη χώρα και τη διερεύνηση των ισραηλινών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών για ένα περιστατικό που συνέβη στις 23 Μαρτίου, στο οποίο εκτελέστηκαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων αρκετοί πρώτοι ανταποκριτές που βοηθούσαν τα θύματα μιας βομβιστικής επίθεσης, σύμφωνα με την καταγγελία που εξέτασε το Reuters.

Ο Νετανιάχου αναμενόταν να επισκεφθεί την Αργεντινή τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη.

Η αργεντίνικη εφημερίδα Clarin ανέφερε την Παρασκευή 29 Αυγούστου ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ενώ και οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Είναι κατανοητό ότι ο Νετανιάχου είναι ποινικά υπεύθυνος ως συνυπαίτιος του εγκλήματος πολέμου της σκόπιμης πρόκλησης θανάτου από πείνα, καθώς και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως ανθρωποκτονία, δίωξη και άλλες απάνθρωπες πράξεις», αναφέρεται στην καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε από τον Αργεντινό δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ροντόλφο Γιάνζον και τον Ράτζι Σουράνι, διευθυντή του Παλαιστινιακού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το ένταλμα σύλληψης

Ένα ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου είχε ήδη κατατεθεί στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Αργεντινής στις αρχές Αυγούστου από την Ένωση Κρατικών Υπαλλήλων (ATE) και την ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα HIJOS.

Ο Ισραηλινός ηγέτης αντιμετωπίζει αυξανόμενη παγκόσμια πίεση για την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστινίους και έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου αρνούνται τις κατηγορίες.