29.08.2025 | 20:58
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Ποια τρόφιμα μπορούν να μειώσουν δραστικά τις πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30 Αυγούστου 2025 | 18:42

Ποια τρόφιμα μπορούν να μειώσουν δραστικά τις πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας;

Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε κάλιο μειώνουν δραστικά τις πιθανότητες για καρδιακά προβλήματα, σύμφωνα με μελέτη

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε κάλιο, όπως αβοκάντο, μπανάνες και σπανάκι, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, νοσηλείας και θανάτου κατά 24%, σύμφωνα με έρευνα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση του αλατιού από τα γεύματα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Η μείωση του αριθμού των γευμάτων στα οποία προσθέτετε αλάτι ή η πλήρης αποφυγή του μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην υγεία της καρδιάς σας.

Το κάλιο αυξάνει την ποσότητα αλατιού που απομακρύνει ο οργανισμός σας από την κυκλοφορία του αίματος. Σε μια μελέτη, οι επιστήμονες προσπάθησαν να κατανοήσουν εάν η αυξημένη πρόσληψη καλίου μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους μειώνοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η έρευνα για τα τρόφιμα που ωφελούν την υγεία

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ο καθηγητής Χένινγκ Μπούντγκααρντ, καθηγητής στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, δήλωσε: «Ο ανθρώπινος οργανισμός εξελίχθηκε με μια διατροφή πλούσια σε κάλιο και φτωχή σε νάτριο – όταν γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στη σαβάνα και τρώγαμε [φρούτα και λαχανικά]. Τώρα τείνουμε να ακολουθούμε μια σύγχρονη διατροφή που περιλαμβάνει επεξεργασμένα τρόφιμα και, όσο πιο επεξεργασμένα είναι αυτά, τόσο περισσότερο νάτριο και λιγότερο κάλιο περιέχουν, πράγμα που σημαίνει ότι η αναλογία μεταξύ των δύο έχει αλλάξει από 10:1 σε 1:2 – μια δραματική μεταβολή».

«Το κάλιο είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή λειτουργία και γνωρίζουμε από μελέτες ότι τα χαμηλά επίπεδα καλίου αυξάνουν τον κίνδυνο αρρυθμιών, καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα επίπεδα καλίου μπορούν να αυξηθούν. Η απλή ερώτηση που θέσαμε στη δοκιμή ήταν: θα ωφελήσουμε τους ασθενείς αυξάνοντας το κάλιο;»

«Δεν συνιστούσαμε το κρέας, το οποίο είναι επίσης πλούσιο σε κάλιο, επειδή είναι επίσης πλούσιο σε νάτριο και αντιδρά στην αύξηση του καλίου».

Στη δοκιμή συμμετείχαν 1.200 καρδιοπαθείς στη Δανία με εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς-απινιδωτές (ICD), στους μισούς από τους οποίους δόθηκαν διατροφικές συμβουλές για τον τρόπο αύξησης των επιπέδων καλίου τους, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Έχουμε μια λίστα [με τρόφιμα] που δώσαμε στους ασθενείς. Ακολουθήσαμε τις γενικές διατροφικές οδηγίες – [στη Δανία γνωστές ως] η πυραμίδα των τροφίμων. Τα λευκά τεύτλα, τα παντζάρια, το λάχανο και άλλα παρόμοια τρόφιμα είναι όλα πλούσια σε κάλιο. Δεν συνιστούσαμε το κρέας, το οποίο είναι επίσης πλούσιο σε κάλιο, επειδή είναι επίσης πλούσιο σε νάτριο και αντιδρά στην αύξηση του καλίου».

Η διατροφική αύξηση των επιπέδων καλίου στο αίμα συσχετίστηκε με «σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο» – 24% – καρδιακών παθήσεων, νοσηλείας για καρδιακά προβλήματα ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο συνέδριο για την καρδιά στον κόσμο.

Σημαντική η πρόσληψη καλίου

Ο Μπούντγκααρντ δήλωσε: «Με μια ευρύτερη οπτική, μπορούμε να πούμε ότι η υψηλότερη διατροφική πρόσληψη καλίου μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο τους ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, αλλά πιθανώς όλους μας, οπότε ίσως θα πρέπει όλοι να μειώσουμε το νάτριο και να αυξήσουμε την περιεκτικότητα σε κάλιο στα τρόφιμά μας».

Η Δρ Κάρι Ράξτον, διαιτολόγος που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε: «Όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση αλατιού, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι η αύξηση της πρόσληψης καλίου είναι εξίσου σημαντική για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακών προσβολών».

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε ατομικό επίπεδο για να αυξήσουμε την πρόσληψη καλίου τρώγοντας περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια».

«Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων υπογράμμισε την έλλειψη καλίου σε όλη την Ευρώπη ως ένα σημαντικό πρόβλημα διατροφής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τελευταία Εθνική Έρευνα Διατροφής και Θρέψης – που δημοσιεύθηκε φέτος – δείχνει ότι το ένα τρίτο των εφήβων και το ένα τέταρτο των ενηλίκων διατρέχουν κίνδυνο έλλειψης καλίου, με συνέπειες για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και τη μυϊκή λειτουργία», τόνισε.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε ατομικό επίπεδο για να αυξήσουμε την πρόσληψη καλίου τρώγοντας περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Οι χυμοί φρούτων είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε κάλιο. Άλλα σημαντικά τρόφιμα είναι το σπανάκι, τα φασόλια λίμα, οι ψητές πατάτες, το γιαούρτι, οι μπανάνες και ο τόνος».

Σύμφωνα με τον Guardian, η Δρ Σόνι Μπαμπού-Ναραγιάν, καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια της British Heart Foundation, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη από τη Δανία διαπίστωσε ότι η αύξηση των επιπέδων καλίου στο αίμα σε υψηλά φυσιολογικά επίπεδα σε άτομα με ICD βελτίωσε τα αποτελέσματα των ασθενών».

«Εάν ο γιατρός σας σας συμβουλεύσει να αυξήσετε την πρόσληψη καλίου από τη διατροφή σας, μπορείτε να το κάνετε συμπεριλαμβάνοντας στη διατροφή σας περισσότερα λαχανικά και φρούτα πλούσια σε κάλιο, όπως σπανάκι, μπανάνες ή αβοκάντο, καθώς και όσπρια, ψάρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους».

«Μην μπείτε στον πειρασμό να αυξήσετε την πρόσληψη καλίου με συμπληρώματα, εκτός εάν σας το έχει συστήσει ο γιατρός σας, καθώς η υπερβολικά υψηλή πρόσληψη καλίου είναι επικίνδυνη – για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή», συμπλήρωσε.

