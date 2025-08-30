newspaper
Η Ευρώπη αγοράζει εξοχικά – Σχεδόν οι μισοί Βούλγαροι έχουν δεύτερο σπίτι – Τι γίνεται στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Αυγούστου 2025 | 14:33

Η Ευρώπη αγοράζει εξοχικά – Σχεδόν οι μισοί Βούλγαροι έχουν δεύτερο σπίτι – Τι γίνεται στην Ελλάδα

Η πολλαπλή ιδιοκτησία τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών ακινήτων, δημιουργεί «πόλεις-φαντάσματα» και ενισχύει τον υπερτουρισμό.

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Spotlight

Για πολλούς Ευρωπαίους η αγορά δεύτερης κατοικίας παραμένει όνειρο ζωής. Η Βουλγαρία όμως είναι η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτητών που έχουν δεύτερο σπίτι. Σχεδόν οι μισοί (46%) δηλώνουν ότι διαθέτουν δεύτερη κατοικία, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (25%).

Στη δεύτερη θέση,με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτητών με δεύτερη κατοικία εμφανίζεται η Ελλάδα (39%), ακολουθούμενη από την Κροατία (37%) σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για τις Τάσεις Στέγασης στην Ευρώπη της διεθνούς εταιρείας ακινήτων Re/Max.

Στον αντίποδα, στην Ολλανδία λιγότεροι από 1 στους 10 (8%) ιδιοκτήτες διαθέτουν δεύτερη κατοικία, παρότι μόνο το 57% θεωρεί τα ακίνητα υπερβολικά ακριβά — ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

«Οι Ολλανδοί εμφανίζουν μεγαλύτερη προθυμία να μετακινηθούν διεθνώς, με το 29% να δηλώνει ότι θα ήθελε να ζήσει στο εξωτερικό για πιο προσιτή ζωή, έναντι 24% στην Ευρώπη συνολικά», σημειώνει η μελέτη.

Στην Ιρλανδία, μόλις το 11% κατέχει δεύτερη κατοικία. Η έκθεση το αποδίδει σε οικονομικούς περιορισμούς, καθώς το 71% θεωρεί ότι τα ακίνητα είναι πολύ ακριβά.

«Στην Ιρλανδία, η γενικότερη κατάσταση στέγασης φαίνεται δύσκολη, με το 18% να δηλώνει δυσαρεστημένο — το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. «Ο βασικός λόγος αυτής της δυσαρέσκειας είναι η οικονομική δυνατότητα, με σχεδόν τους μισούς (48%) να το θεωρούν κύρια ανησυχία».

Η αγορά δεύτερης κατοικίας τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών ακινήτων

Αν και η κατοχή δεύτερου σπιτιού είναι παραδοσιακά συνηθισμένη σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα γύρω από τη Μεσόγειο, η αυξανόμενη παρουσία εύπορων επενδυτών αλλοιώνει την αγορά, σημειώνει το Euronews.

Τα χρόνια της πανδημίας (2020-2022) αύξησαν την τάση, καθώς οι άνθρωποι υιοθέτησαν πιο ευέλικτους τρόπους ζωής, μοιράζοντας τον χρόνο τους μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Η τηλεργασία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτό το φαινόμενο.

Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη η δυσαρέσκεια αυξάνεται, με ανησυχίες ότι η πολλαπλή ιδιοκτησία τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών ακινήτων, δημιουργεί «πόλεις-φαντάσματα» και ενισχύει τον υπερτουρισμό.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι, όταν κάποιος με υψηλότερο εισόδημα αγοράζει ακίνητο σε άλλη περιοχή, αυτό έχει αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες: αυξάνει τη ζήτηση και «φουσκώνει» τις τιμές πάνω από τις δυνατότητες ενός μέσου μισθού.

Το πρόβλημα εντείνεται όταν το ακίνητο ενοικιάζεται μέσω βραχυχρόνιων πλατφορμών. Σε μέρη όπως η Βαρκελώνη, η αύξηση του τουρισμού ώθησε πολλούς ιδιοκτήτες να στραφούν από τα ετήσια συμβόλαια στις πιο επικερδείς βραχυχρόνιες μισθώσεις, μειώνοντας έτσι την προσφορά ενοικιαζόμενων σπιτιών και αυξάνοντας τις τιμές.

«Όταν δεύτερα σπίτια μένουν άδεια ή κατοικούνται περιστασιακά σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, δημιουργούνται εντάσεις λόγω έλλειψης προσιτών επιλογών για όσους χρειάζονται το σπίτι για πρωτεύουσα κατοικία», δήλωσε στην Euronews η Alexandra Latham, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Housing Europe.

Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε αυστηρότερους κανονισμούς για τα βραχυχρόνια ενοικιαζόμενα και σε αύξηση της φορολογίας στα δεύτερα σπίτια.

Ορισμένες πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς και από τον Απρίλιο του 2025 απαγόρευσαν πλήρως τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μέχρι το 2028, οι υφιστάμενες άδειες δεν θα ανανεώνονται.

Παράλληλα, η Γαλλία έχει εισαγάγει σειρά μέτρων σε ορισμένες περιοχές για να περιορίσει τον αριθμό δεύτερων κατοικιών, αντιμετωπίζοντας έτσι τόσο τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και την έλλειψη στέγης και τις δυσκολίες των νέων αγοραστών.

Για διακοπές και συνταξιοδότηση

Για πολλούς, η δεύτερη κατοικία αφορά περισσότερο την αναψυχή παρά την επένδυση.

Σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας τη χρησιμοποιούν ως εξοχικό (44%), ενώ το ένα τέταρτο (23%) σκοπεύει να μετακομίσει εκεί μετά τη συνταξιοδότηση.

Υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι: κάποιοι την ενοικιάζουν είτε με ετήσιο συμβόλαιο (16%) είτε μέσω βραχυχρόνιων πλατφορμών όπως το Airbnb (16%). Άλλοι τη βλέπουν ως επενδυτικό μέσο (14%) ή τη χρησιμοποιούν για να ζουν μεταξύ δύο πόλεων (10%).

Στο 39% των περιπτώσεων στην Ευρώπη, η δεύτερη κατοικία βρίσκεται εντός της ίδιας χώρας. Όσοι ζουν σε πιο ψυχρά κλίματα, όπως η Ιρλανδία (25%), έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαθέτουν δεύτερη κατοικία στο εξωτερικό.

Περισσότερο από το 10% (13%) όσων δεν διαθέτουν δεύτερη κατοικία δηλώνουν ότι πιθανόν να αποκτήσουν στο μέλλον.

«Η ελκυστικότητα των δευτερευουσών κατοικιών αντιπροσωπεύει μια επένδυση στον τρόπο ζωής, την οικονομική άνεση και την αναψυχή», αναφέρει η έκθεση. «Και παρά το πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η φιλοδοξία να εξασφαλιστεί αυτό το όνειρο παραμένει ισχυρή για πολλούς στην ήπειρο, κάτι που θα διατηρήσει τη δεύτερη κατοικία ως σημαντικό στοιχείο στις αγορές ακινήτων της Ευρώπης».

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

inWellness
inTown
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
Σημάδι αδυναμίας 29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
