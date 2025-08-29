Αυτά είναι τα παιχνίδια της League Phase του Conference League (pic)
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Conference League και αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase της διοργάνωσης.
Γνωστές έγιναν όλες οι αναμετρήσεις της League Phase του Conference League, με τις 36 ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη διοργάνωση.
Οι πρώτες οκτώ ομάδες του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις μεταξύ 9-24 θα περάσουν στα playoffs.
Δείτε παρακάτω όλα τα παιχνίδια και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ:
