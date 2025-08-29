magazin
Η παράσταση «Αρσέν Λουπέν: Το Μυστήριο της Κούφιας Βελόνας» για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Culture Live 29 Αυγούστου 2025 | 08:00

Η παράσταση «Αρσέν Λουπέν: Το Μυστήριο της Κούφιας Βελόνας» Η παράσταση «Αρσέν Λουπέν: Το Μυστήριο της Κούφιας Βελόνας» για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αυτόν τον χειμώνα, η Αθήνα τυλίγεται με πέπλο μυστηρίου, αφού στο κέντρο της πόλης, ο πιο αινιγματικός ήρωας της κλασικής λογοτεχνίας, ο περίφημος Αρσέν Λουπέν, ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη σκηνή του θεάτρου Αλάμπρα με το πιο παράτολμο κόλπο της καριέρας του. Το σχέδιο το σκαρώνει εκείνος… το τέλος όμως θα το αποφασίσεις εσύ!

Η παράσταση «Αρσέν Λουπέν: Το Μυστήριο της Κούφιας Βελόνας», μία διασκευή για όλη την οικογένεια, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου, που μετά την επιτυχία της παράστασης Μικρές Κυρίες, καταπιάνεται με τις αθάνατες ιστορίες του Μορίς Λεμπλάν – που αναγεννήθηκαν και μέσα από τη δημοφιλή σειρά ΛΟΥΠΕΝ του Netflix.

Στο Παρίσι της Μπελ Επόκ, μια μυστηριώδης διάρρηξη ξετυλίγει τον θρύλο της Κούφιας Βελόνας – ενός μυστικού που φτάνει ως την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα. Ο Αρσέν Λουπέν, με την αφοπλιστική του γοητεία, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, τον ακούραστο επιθεωρητή Γκανιμάρ, σε ένα ασταμάτητο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Και τελικά τι είναι η Κούφια Βελόνα; Ένα χαμένο αντικείμενο; Ένας θησαυρός; Ποιο είναι άραγε το κρυμμένο μυστικό;

Με ανεξάντλητο χιούμορ, μπόλικο μυστήριο και κοφτερή φαντασία, η παράσταση αναδεικνύει διαχρονικές αξίες όπως η αλήθεια, η αγάπη και η σημασία της δεύτερης ευκαιρίας. Κάθε ιστορία μπορεί να ιδωθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, κι έτσι ο Αρσέν Λουπέν, μέσα από μία συνάντηση που θα του αλλάξει τη ζωή, καλείται να επανεξετάσει τις αξίες του και να αποκαταστήσει τις κοινωνικές αδικίες.

Όταν όλα αποκαλυφθούν… το φινάλε θα το αποφασίσεις εσύ!

Το τέλος αλλάζει ανάλογα με την απόφαση των μικρών και μεγάλων θεατών — μια διαδραστική εμπειρία που φέρνει τη δύναμη της επιλογής σε πρώτο πλάνο, όπου οι πράξεις και οι συνέπειές τους γίνονται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Έξι ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές• παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν με τη συνοδεία του μυστηριακού μουσικού τοπίου που συνθέτει ο Βάιος Πράπας και την ατμοσφαιρική σκηνογραφία, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο του κινηματογράφου με τη μαγεία του θεάτρου.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Μιλάμε για ήρωες. Τους εξυμνούμε, τους τοποθετούμε στο βάθρο τους και γίνονται σύμβολα ηθικής και αξιών. Αφιλτράριστα και αδιαπραγμάτευτα. Αλλά τι γίνεται με τους αντι-ήρωες; Εκείνους που δε γεννήθηκαν τέλειοι, ούτε ικανοί να κάνουν πάντα το σωστό; Που κάνουν λάθη, πέφτουν, σηκώνονται, ξανασυνεχίζουν; Μα για μια στιγμή… Έτσι δεν είμαστε όλοι; Αυτή είναι και η ιστορία του Αρσέν Λουπέν. Ενός αντι-ήρωα που θέλησε να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο.
Διάλεξα το χιούμορ γιατί μόνο έτσι μπορείς να μιλήσεις για σοβαρά θέματα και να ακουστείς. Διάλεξα τη συγκίνηση γιατί μόνο εκεί η ιστορία βρίσκει καταφύγιο. Διάλεξα τον Αρσέν Λουπέν γιατί είναι ο τέλειος «ατελής». Ο «αντι-ήρωας» που κάνει ένα μοναδικό ταξίδι από την ακμή στην κατάρρευση, στην αυτοαμφισβήτηση και στην επανεκκίνηση. Που παλεύει ανάμεσα σε ιδανικά, σε «θέλω» και σε «πρέπει». Μα για μια στιγμή… Έτσι δεν είμαστε όλοι;
Μην ξεχνάτε! Πάνω απ’ όλα είναι μια ιστορία μυστηρίου. Και όπως σε κάθε μυστήριο, δεν μπορείς να διαλευκάνεις εύκολα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ή μήπως εσύ μπορείς;» Α.Χ.

Ταυτότητα της Παράστασης

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζηαθανασίου
Σκηνικά / Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Κίνηση / Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κεϊβάναη
Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας
Φωτισμοί: Αθηνά Χατζηαθανασίου
Μουσική Διδασκαλία: Ηλιάνα Πασπάλα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Άντα Κουγιά
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Γραφιστική Επιμέλεια: ΛΟΓΟΤΥΠΟ graphics / Μυρτώ Στέλιου
Επικοινωνία: CALD – Le Canard qui parle (lecanardpr@gmail.com)
Social Media: Renegade Media
Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Θοδωρής Ανθόπουλος, Αλέξανδρος Καναβός, Γιώργος Λιάκος, Κωνσταντίνος Ρόδης, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Πληροφορίες Παράστασης

– Θέατρο Αλάμπρα (Στουρνάρη 53, Αθήνα)
– Πρεμιέρα: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και κάθε Κυριακή στις 11:30 π.μ.
– Τιμές: 12€ (Κανονικό) 10€ (Μειωμένο) | Ομαδική τιμή Κυριακής: 9€ | Ειδική μειωμένη τιμή σε καθημερινό πρωινό ωράριο για σχολεία

Για προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

