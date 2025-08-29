Πώς βρέθηκε το ΙΧ του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων – Τι αποκάλυψε ένα τυχαίο γεγονός

Μια σειρά από γεγονότα και μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα έκαναν γνωστό ότι το παλαιό αυτοκίνητο του πρώην δημάρχου Αθηναίων Αντώνη Τρίτση βρίσκεται ακόμα παρατημένο στο γκαράζ της οδού Λιοσίων.

Αρχικά η πρωτοβουλία ενός υπαλλήλου του Δήμου να πλύνει το όχημα που ήταν παρατημένο για χρόνια στο γκαράζ και στη συνέχεια η ανάρτηση της διευθύντριας της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου, Λένας Χαλβατζά που αποκάλυψε ποιος ήταν ο οδηγός του οχήματος.

﻿<br />

«Δεν είχα πρόθεση να πάρει τέτοια έκθεση το περιστατικό, ωστόσο ήθελα να επαινέσω τους υπαλλήλους που ασχολήθηκαν με ένα ιστορικό για το Δήμο Αθηναίων όχημα, καθώς ήταν του Αντώνη Τρίτση» ανέφερε η κυρία Χαλβατζά μιλώντας στο in.

Είχε… πλυθεί και το 2016

Όπως σημειώνει, τα μνημονιακά χρόνια και συγκεκριμένα το 2016 είχε γίνει μια προσπάθεια επισκευής του παλιού ΙΧ, λόγω της έλλειψης οχημάτων και των οικονομικών δυσκολιών που δεν επέτρεπαν στο δήμο να αγοράσει καινούρια.

«Τότε είχαμε αναζητήσει τα στοιχεία του οχήματος στο υπ. Μεταφορών όμως δεν είχαμε πάρει κάποια απάντηση» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι παλαιοί υπάλληλοι του Δήμου θυμούνταν τον Αντώνη Τρίτση να χρησιμοποιεί το όχημα αυτό.

«Δεν το χρησιμοποιούσε αρκετά, συνήθως τα Σαββατοκύριακα, γιατί για τις καθημερινές μετακινήσεις του επέλεγε τη μηχανή του» συμπλήρωσε η διευθύντρια της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης Δήμου Αθηναίων.

Για ποιους λόγους παρέμεινε στο γκαράζ της Λιοσίων 22 το ΙΧ για 33 χρόνια κανείς δεν γνωρίζει την απάντηση.

«Ήταν αιφνίδιος ο θάνατός του και απλώς ποτέ κανείς δεν ήρθε να το πάρει. Μάθαμε ότι μετά το θάνατό του πέρασε στους κληρονόμους, το ίδρυμα Αντώνη Τρίτση» συμπλήρωσε η Λένα Χαλβατζά.

Ενδιαφέρον από Χάρη Δούκα

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στο in η κυρία Χαλβατζά, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε επικοινωνία με τα στελέχη του Δήμου, όπου συζήτησαν για την επισκευή του αυτοκινήτου και την αξιοποίησή του.

Σύμφωνα με την Λένα Χαλβατζά, η οποία εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων από το 1985 και έζησε την περίοδο δημαρχίας του Αντώνη Τρίτση, το ΙΧ του πρώην δημάρχου είναι ένα ιστορικό κειμήλιο για το Δήμο και θα πρέπει να πάρει μια θέση σε κάποιο προσβάσιμο χώρο, όπως τα λοιπά ιστορικά αρχεία του Δήμου Αθηναίων.