Κοζάνη: Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό στο ύψος της Σιάτιστας
Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε ελαφρά - Κλειστό για ώρες το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη
Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον κάθετο άξονα Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού.
Το τροχαίο έγινε στο 1ο χλμ με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Κοζάνη.
Το σημείο του ατυχήματος
Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από τον κόμβο του Ταξιάρχη στα Γρεβενά από όπου εισέρχονται και πάλι στην Εγνατία οδό.
Ο οδηγός της νταλίκας φέρει ελαφρά τραύματα χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του, ενώ στο σημείο υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρύνουν την νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά τις 10 καθώς γίνεται προσπάθεια για την απομάκρυνση του οχήματος.
