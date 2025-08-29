Κοζάνη: Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό στο ύψος της Σιάτιστας

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον κάθετο άξονα Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού.

Το τροχαίο έγινε στο 1ο χλμ με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Κοζάνη.

Το σημείο του ατυχήματος

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από τον κόμβο του Ταξιάρχη στα Γρεβενά από όπου εισέρχονται και πάλι στην Εγνατία οδό.

Ο οδηγός της νταλίκας φέρει ελαφρά τραύματα χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του, ενώ στο σημείο υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρύνουν την νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά τις 10 καθώς γίνεται προσπάθεια για την απομάκρυνση του οχήματος.