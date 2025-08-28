newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 14:47
Φωτιά στην Πάργα: Σε δύο εστίες επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Γουίτκοφ: «Ισχυρό μήνυμα» θα στείλουν οι συνομιλίες για την Ουκρανία στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 14:40

Γουίτκοφ: «Ισχυρό μήνυμα» θα στείλουν οι συνομιλίες για την Ουκρανία στη Νέα Υόρκη

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ υπόσχεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις μετά τις αυριανές συνομιλίες

Μελέτη: Το "κρυφό" λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με αντιπροσώπους της Ουκρανίας την Παρασκευή 29/8 στη Νέα Υόρκη και θα έχουν συνομιλίες για τον πόλεμο που συνεχίζεται.

Ο Γουίτκοφ λέει ότι υπάρχει καθημερινός διάλογος ΗΠΑ και Ρωσίας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την ουκρανική πλευρά θα παρευρεθούν ο επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι η συνάντηση θα ασχοληθεί με τις «στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές των εγγυήσεων ασφάλειας» για την Ουκρανία.

«Ο στόχος είναι να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε και αυτό να γίνει μοχλός επιρροής», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας στη σύνοδο κορυφής που έγινε στην Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα στείλουν ένα «ισχυρό μήνυμα».

Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τη Ρωσία.

Στη σκιά της νέας επίθεσης της Ρωσίας οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία

Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί μετά τη νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, ενώ ανάμεσά τους είναι τέσσερα παιδιά.

Στιγμιότυπο μετά το πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο.

Το νέο φονικό πλήγμα της Μόσχας ρίχνει βαριά τη σκιά του στις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Μελέτη: Το "κρυφό" λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Ουκρανία: «Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο και στα κεντρικά της χώρας
Εκρήξεις - Πυρκαγιές 28.08.25

«Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στην Ουκρανία

Εκρήξεις, πυρκαγιές και τουλάχιστον τρείς νεκροί ήταν το αποτέλεσμα του «τεράστιου» κύματος επιθέσεων που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο και σε περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας.

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παναθηναϊκός: Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι
Super League 28.08.25

Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τα τυπικά με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ξέσπασε φημολογία για τον επιθετικό της Κηφισιάς, Αντρέα Τετέι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
ΕΣΕΕ – Θερινές εκπτώσεις: Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο – Χάθηκε το στοίχημα λέει ο Καφούνης
Οικονομικές Ειδήσεις 28.08.25

«Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων» - Μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο

«Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Σύνταξη
Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
Βίντεο 28.08.25

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
