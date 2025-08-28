Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με αντιπροσώπους της Ουκρανίας την Παρασκευή 29/8 στη Νέα Υόρκη και θα έχουν συνομιλίες για τον πόλεμο που συνεχίζεται.

Ο Γουίτκοφ λέει ότι υπάρχει καθημερινός διάλογος ΗΠΑ και Ρωσίας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την ουκρανική πλευρά θα παρευρεθούν ο επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι η συνάντηση θα ασχοληθεί με τις «στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές των εγγυήσεων ασφάλειας» για την Ουκρανία.

«Ο στόχος είναι να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε και αυτό να γίνει μοχλός επιρροής», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας στη σύνοδο κορυφής που έγινε στην Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα στείλουν ένα «ισχυρό μήνυμα».

Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τη Ρωσία.

Στη σκιά της νέας επίθεσης της Ρωσίας οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία

Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί μετά τη νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, ενώ ανάμεσά τους είναι τέσσερα παιδιά.

Το νέο φονικό πλήγμα της Μόσχας ρίχνει βαριά τη σκιά του στις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία.