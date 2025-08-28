Σε ποιο πρωτάθλημα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμι Βάρντι

Ο Τζέιμι Βάρντι είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη νεοφώτιστη Κρεμονέζε.

Ο 38χρονος στράικερ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη Λέστερ, φαίνεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο χωρίς να απαιτείται μεταγραφικό ποσό, αφού είναι πλέον ελεύθερος.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Τζέιμι Βάρντι και την ιταλική ομάδα είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τον Άγγλο επιθετικό να θετικός στην προοπτική της Serie A.

Το σχετικό δημοσίευμα:

Vardy-@USCremonese, trattativa alle battute finali: le parti stanno ultimando gli accordi per avere il via libera definitivo @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025

Ο Βάρντι, ο οποίος αγωνίστηκε στη Λέστερ από το 2012 μέχρι πρόσφατα, κατέγραψε περισσότερες από 500 συμμετοχές και σκόραρε πάνω από 200 γκολ, αποτελώντας κομβικό παράγοντα στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος Premier League το 2016.

Η μετακίνησή του στην Ιταλία αναμένεται να προσφέρει μέγαλη ώθηση στην Κρεμονέζε, ενώ παράλληλα δίνει στον Βάρντι την ευκαιρία να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ακόμη ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.