Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Αυξημένες κατα 7,4% ήταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο σε ετήσια βάση (YOY).

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2025 από την αρχή του έτους έως σήμερα (YTD), οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ηλεκτρικά : Εκτός στόχου

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία για το 2025 τον Ιούλιο ανήλθε σε 15,6%, ακόμη μακριά από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Τα υβριδικά ηλεκτρικά μοντέλα συνεχίζουν να αυξάνονται, διατηρώντας τη θέση τους ως ο πιο δημοφιλής τύπος κινητήρα μεταξύ των αγοραστών.

Ειδικότερα, οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, και παραμένουν η προτιμώμενη επιλογή των καταναλωτών της Ευρωπαικης Ενωσης. Εν τω μεταξύ, το συνολικό μερίδιο αγοράς των αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ μειώθηκε στο 37,7%, από 47,9% την ίδια περίοδο το 2024.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.011.903 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 15,6% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ.

Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν αύξηση: η Γερμανία (+38,4%), το Βέλγιο (+17,6%) και οι Κάτω Χώρες (+6,5%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία σημείωσε μείωση 4,3%, παρά την αύξηση 14,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2025.

Τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν σε 2.255.080 μονάδες, χάρη στην ανάπτυξη στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+30,5%), Ισπανία (+30,2%), Γερμανία (+10,7%) και Ιταλία (+9,4%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο κατά την ίδια περίοδο έφτασαν τις 561.190 μονάδες. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+94,5%) και η Γερμανία (+59,2%), αλλά και η Ιταλία (+60,3%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο αντιπροσωπεύουν πλέον το 8,6% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 6,9% που ήταν προηγουμένως.

Η ετήσια μεταβολή τον Ιούλιο του 2025 έδειξε αύξηση 39,1% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 14,3% για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση 56,9%.

Αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ

Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων βενζίνης μειώθηκαν κατά 20,1%, με όλες τις μεγάλες αγορές να σημειώνουν πτώση. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, με τις ταξινομήσεις να κατακρημνίζονται κατά 33,6%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-25,9%), την Ιταλία (-17,8%) και την Ισπανία (-12,6%).

Με 1.834.375 νέα αυτοκίνητα να έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς της βενζίνης μειώθηκε από 35,1% σε 28,3%. Ομοίως, η αγορά αυτοκινήτων ντίζελ σημείωσε πτώση 26,4%, με αποτέλεσμα το μερίδιο να ανέλθει σε 9,5% για το διάστημα από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο του 2025.

Επιπλέον, η διακύμανση από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025 έδειξε πτώση 12% για τη βενζίνη και 15,2% για το ντίζελ.

Πηγή: OT