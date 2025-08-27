Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 15:37
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κύπρος: Φθάνει να βγάλουμε τις παρωπίδες…
Stories 27 Αυγούστου 2025 | 14:47

Κύπρος: Φθάνει να βγάλουμε τις παρωπίδες…

Το δικαίωμα στη διαφορά —έστω και τη γλωσσική— είναι εξίσου πολύτιμο, και καλά θα κάνουμε να την εκτιμήσουμε και να διδαχθούμε από αυτήν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Το αποχαιρετιστήριο δείπνο των συνέδρων του δεύτερου Συμποσίου Σεφέρη στην Αγία Νάπα δεν είχε καλά-καλά ξεκινήσει, όταν κάποιοι από τους συνδαιτυμόνες του τραπεζιού μου παραλίγο να πνιγούν: μια κόρη Ελληνίς, θέλοντας να περιγράψει ένα συμβάν στο ξενοδοχείο της, είπε πως ο σερβιτόρος στο μπαρ ήταν «μαυριδερός σαν Κύπριος».

Τότε, μερικοί από μας με άγχος κοιταχτήκαμε στα μάτια, και μετά από συνοπτικές διαδικασίες χαρακτηρίσαμε επιεικώς ρατσιστικό τον χαρακτηρισμό και επιστρέψαμε σκεπτικοί στο χαλούμι μας. Είχαμε βλέπετε συνηθίσει αυτά τα φαινόμενα της ελλαδικής —βλέπε αθηναϊκής— υπεροψίας έναντι των Κυπρίων, αλλά το προαναφερθέν περιστατικό ήταν εξαιρετικά χτυπητό και αγενές (δεδομένου ότι η αφηγήτρια δεν ήταν καμιά ξανθιά βαλκυρία, ο δε σερβιτόρος, ως προέκυψε, ήταν Κουβανός).

Αυτή η περίεργη αντιμετώπιση των Κυπρίων από τους φιλοξενουμένους τους ήταν παρούσα από την πρώτη κιόλας ημέρα του Συμποσίου, όταν ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μιχάλης Πιερής ανεκοίνωσε ότι είχαν φιλοτεχνηθεί κάποια αναμνηστικά αντικείμενα, ειδικά για τους συνέδρους, και τα απεκάλεσε «βαρίδια». Η ιδιωματική χρήση αυτής της λέξης προκάλεσε χαμόγελα σε πολλούς Αθηναίους, οι οποίοι προτίμησαν να αγνοήσουν το γεγονός ότι στη μητέρα Ελλάδα δεν έχουμε όρο για να αποδώσουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο και καταφεύγουμε στο γαλλικό presse-papier, το αγγλικό paper-weight ή περιφράσεις.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 31.3.1996, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Την ίδια ημέρα, μια άλλη φιλολογίζουσα αθηναία κυρία έδειξε να ενθουσιάζεται από την επιγραφή «Συμβούλιο Αποχετεύσεων», σε γραφείο του Δημοτικού Μεγάρου Αγίας Νάπας. «Δεν ήξερα ότι οι αποχετεύσεις κάνουν συμβούλιο…» ήταν το σχόλιό της. Αν βέβαια πήγαινε μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, στο χωριό Ξυλοφάγου, θα έβλεπε και την επιγραφή «Συμβούλιο Βελτιώσεως Ξυλοφάγου», η οποία για έναν Έλληνα είναι μεν σουρεαλιστική, αλλά για έναν Κύπριο πολύ συγκεκριμένη (τα μικρότερα χωριά, ώσπου να αποκτήσουν Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν Συμβούλιο Βελτιώσεως). Αντιστρόφως, μπορούμε να θυμηθούμε τα χαμόγελα των Κυπρίων όταν διάβαζαν στις ελληνικές εφημερίδες για την «ροζ βίλα» του κ. Παπανδρέου.

Είναι λοιπόν οι Έλληνες και οι Κύπριοι δύο λαοί που τους χωρίζει μια κοινή γλώσσα, όπως λεγόταν παλιότερα για τους Άγγλους και τους Αμερικανούς; Τα ελληνικά ιδιώματα που ακούστηκαν στο Συμπόσιο ήταν πολλά και ποικίλα· αλλιώς μιλούσαν οι Έλληνες μεταξύ τους (αναλόγως προελεύσεως), αλλιώς οι Κύπριοι μεταξύ τους (παρομοίως) και αλλιώς οι Έλληνες με τους Κυπρίους. Διαφορετικά ήταν και τα ιδιώματα των ανακοινώσεων — άλλες ήταν χαλαρές και νηφάλιες και άλλες σφιγμένες, σε επίπονα επίσημη διάλεκτο, με εμφανή την προσπάθεια να εξηγηθούν όλοι οι επιστημονικοί όροι που χρησιμοποιούντο. Εξαίρεση αποτέλεσε ο «μοντερνισμός», μια λέξη-κλειδί για τα φετινά Σεφέρεια (αλλά και τα επερχόμενα Καβάφεια), η οποία χρησιμοποιείτο καθημερινώς χωρίς άλλες εξηγήσεις. Προσωπικώς είχα καιρό να την ακούσω, και αναρωτήθηκα αν με τον «μοντερνισμό» εννοούμε σήμερα το ίδιο πράγμα που εννοούσαμε προ εικοσαετίας, και αν αυτό αποτελεί ασυμβίβαστο.


Ο Μανόλης Σαββίδης

Όλα αυτά βοήθησαν να γίνει σαφέστερη η διάκριση που έκανε ο Δ. Ν. Μαρωνίτης ανάμεσα στην «ποιητική» και στην «βιο-γλωσσική» εμπειρία. Πολλοί Έλληνες έμαθαν την Κύπρο μέσα από τον Σεφέρη, ο οποίος την αγαπούσε πολύ· σίγουρα θα είχε παρατηρήσει, ως ευαίσθητος άνθρωπος, τους κάθε είδους ιδιωματισμούς της ελληνοκυπριακής της εποχής του, και σίγουρα θα είχε περάσει κάποιους από αυτούς, ως ποιητής, στο έργο του, όπως περνούσε συναισθήματα και εικόνες και γεγονότα. Δουλειά του ήταν να δημιουργεί και όχι να εξηγεί, όπως υπογράμμισε ο μεταφραστής και φίλος του Edmund Keeley.

«Μιλούσες για πράγματα που δεν τα ’βλεπαν κι αυτοί γελούσαν», έγραφε ο τιμώμενος ποιητής (σ.σ. Γιώργος Σεφέρης, Τρία Κρυφά Ποιήματα, «Θερινό Ηλιοστάσι Θ’»). Ο δάσκαλός μου Τάσος Λιγνάδης, για να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να αλλάζει η σημασία μιας λέξης, χρησιμοποιούσε συχνά μια εικόνα που μου έχει εντυπωθεί: φανταζόταν τις λέξεις σα διαμάντια που αιωρούνται μέσα στον χρόνο, και κάθε τόσο φωτίζεται και λάμπει μια άλλη πλευρά τους. Η λέξη παραμένει η ίδια, πολύτιμη σα διαμάντι. Το δικαίωμα στη διαφορά —έστω και τη γλωσσική— είναι εξίσου πολύτιμο, και καλά θα κάνουμε να την εκτιμήσουμε και να διδαχθούμε από αυτήν. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από τους Κυπρίους —αναφέρω ενδεικτικά την ευγένεια, τη φιλοξενία, το κουράγιο, τη λεβεντιά τους— φθάνει να βγάλουμε τις παρωπίδες.

*Κείμενο του φιλολόγου Μανόλη Σαββίδη (γιου του διαπρεπούς μελετητή και καθηγητή της νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ. Π. Σαββίδη), που έφερε τον τίτλο «Παρωπίδες και βαρίδια» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 31 Μαρτίου 1996. Το «Β’ Συμπόσιο Γιώργου Σεφέρη, εις μνήμην Γ. Π. Σαββίδη» είχε πραγματοποιηθεί στην Αγία Νάπα της Κύπρου στις 16-18 Μαρτίου 1996.


Από τη δική του πλευρά, ο πατήρ Σαββίδης, σε μια επιφυλλίδα του υπό τον τίτλο «Με ένα καρφί στην καρδιά», που είχε δημοσιευτεί επίσης στο «Βήμα», το Σάββατο 24 Αυγούστου 1974, λίγες μόλις ημέρες μετά την κορύφωση της κυπριακής τραγωδίας με τη διεξαγωγή της επιχείρησης «Αττίλας ΙΙ» (14-16 Αυγούστου 1974), έγραφε, μεταξύ πολλών άλλων, τα εξής:

Η αντάρα της Κύπρου εξακολουθεί να σκεπάζει σχεδόν ολόκληρο τον νοητικό και συναισθηματικό μας ορίζοντα. Τις προάλλες ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος φίλος μού ψιθύρισε: «Ξέρεις, κάθε φορά που την συλλογίζομαι ή που ακούω το όνομά της, νιώθω σαν ένα καρφί να μου σουβλίζει την καρδιά». Δεν μιλούσε για την νεκρή μάνα του, αλλά για την μεγαλόνησο που πρωτογνωρίσαμε μαζί φέτος το Πάσχα.

[…]


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 24.8.1974, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ωστόσο, πέρα από την διπλωματική και υλική συμπαράσταση, μένει ανοιχτό το χρέος μας απέναντι στους Κυπρίους. Χρέος όχι απλώς φιλανθρωπίας είτε φυλετικής αλληλεγγύης, χρέος επιτακτικό όσο και αμήχανο, χρέος τιμής και συνείδησης, που μονάχα με αδιάκοπη και ελεγχόμενη συναισθηματική κατάθεση θα μπορέσουμε κάποτε να το εξοφλήσουμε. Και που πρέπει να εξοφληθεί στο ακέραιο για να καθαριστούμε ψυχικά από το πλέγμα της συλλογικής ευθύνης και ενοχής μας.

Αλλιώς δεν γίνεται. Η εθνική μας συνείδηση δεν θα καθαριστεί ποτέ αν περιοριστούμε στα του ελλαδικού οίκου μας, αν αρκεστούμε σε ελεημοσύνες και παραστάσεις και διαδηλώσεις για την Κύπρο, ρίχνοντας όλο το όνειδος στην δολιότητα των Αμερικάνων, στην αρπακτικότητα των Τούρκων ή και στην τύφλωση κάποιων στρατοκρατόρων μας. Καθένας μας ας ρωτηθεί, μόνος μπροστά στον καθρέφτη: «Τι έκανα ως τώρα για να γνωρίσω και να σεβαστώ την Κύπρο; Και τι είμαι διατεθειμένος αλήθεια να κάνω για τους Κύπριους από εδώ και εμπρός;»

[…]


Ο Γ. Π. Σαββίδης

Αν μέσα σε εφτά χρόνια «με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο» πράγματι μάθαμε κάτι χρήσιμο για την υπόλοιπη ζωή μας, είναι προπάντων ότι δεν μένουν άλλα περιθώρια για ξόρκια, αγαθά και ρητορείες. Ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να μην μπερδεύεται το εθνικό φιλότιμο με την εθνικιστική υπεροψία ή με τον τοπικιστικό εγωισμό άσε πια με το ταξικό ή το ιδιωτικό συμφέρον.

[…]

Και για την ώρα προτιμώ να σταματήσω σε τούτα. Ας τα συλλογιστεί ο καθένας μας για λογαριασμό του, ζυγίζοντας το χρέος του απέναντι στην διψασμένη και βιασμένη Κύπρο.


Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την κυπριακή διάλεκτο, τη διαμόρφωση και την εξέλιξή της από αρχαιοτάτων χρόνων, μεταφέρουμε εδώ τα καταγεγραμμένα σε παλαιότερο σχετικό άρθρο μας (21 Νοεμβρίου 2023), στη θεματική ενότητα της Γλώσσας (Language):

Όπως έχουμε προαναφέρει, η αρκαδοκυπριακή αποτελεί τη μία από τις τέσσερις μεγάλες διαλεκτικές ομάδες της 1ης χιλιετίας π.Χ. (αττικοϊωνική, δωρική και αιολική οι άλλες τρεις). Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι συγγενείς διάλεκτοι που μιλήθηκαν στην Αρκαδία και στην Κύπρο στην εν λόγω χιλιετία, μορφές δηλαδή της ελληνικής γλώσσας που εμφανίζουν σαφή κοινά χαρακτηριστικά (όπως η χρήση της δοτικής αντί της γενικής ύστερα από συγκεκριμένες προθέσεις) παρά τα διαφορετικά συστήματα γραφής τους.

[…]

Η κυπριακή διάλεκτος, από την άλλη πλευρά, μιλήθηκε από ελληνόφωνους πληθυσμούς (ελληνικά φύλα που προέρχονταν κυρίως από την Πελοπόννησο, αλλά και από άλλες περιοχές, όπως η Αθήνα) που είχαν εγκατασταθεί σταδιακά στη μεγαλόνησο πριν από τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. λόγω της καίριας –για τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς– γεωγραφικής θέσης της και του πλούσιου σε μεταλλεύματα υπεδάφους της. Με την τοπική αυτή διάλεκτο της ελληνικής που μιλιόταν στο νησί συνδέθηκε άρρηκτα το λεγόμενο κυπριακό συλλαβάριο, ένα συλλαβικό σύστημα γραφής, που εμφανίστηκε την 1η χιλιετία π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε (με ποικιλόμορφες παραλλαγές, σχετιζόμενες με τοπικά και χρονικά όρια, το σχήμα και τον αριθμό των γραφημάτων) επί σειράν αιώνων.

Οι παλαιότερες επιγραφές της κυπριακής διαλέκτου στο υπό εξέταση συλλαβάριο ανάγονται στον 8ο αιώνα π.Χ. Το κυπριακό συλλαβάριο –χρησιμοποιήθηκε επιπροσθέτως για να καταγραφεί το τοπικό ιδίωμα που συμβατικά αποκαλείται ετεοκυπριακή γλώσσα– έπαυσε σε γενικές γραμμές να χρησιμοποιείται στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. (πάντως, σποραδικά δείγματα κειμένων σε συλλαβάριο απαντούν ακόμα και στο 2ο-1ο αιώνα π.Χ.), όταν πήρε τη θέση του το ελληνικό αλφάβητο. Βεβαίως, τα πρώτα δείγματα αλφαβητικής γραφής στη συντηρητικής νοοτροπίας κυπριακή κοινωνία είχαν εμφανιστεί πολύ νωρίτερα, τον 6ο αιώνα π.Χ., αλλά οι σχετικές επιγραφές έφεραν ταυτόχρονα και τη συλλαβική απόδοση του ίδιου κειμένου.


Η ορειχάλκινη πινακίδα του Ιδαλίου (αρχαίας πόλης της Κύπρου, που σήμερα ονομάζεται Δάλι), που χρονολογείται στο α’ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. και φέρει και στις δύο όψεις της εγχάρακτη επιγραφή στο κυπριακό συλλαβάριο (κείμενο στην αρκαδοκυπριακή διάλεκτο)

Η σταδιακή κυριαρχία της ελληνιστικής κοινής και του ελληνικού αλφαβήτου επί της κυπριακής διαλέκτου και του κυπριακού συλλαβαρίου άρχισε στη μεγαλόνησο –όπως και σε όλες σχεδόν τις ελληνόφωνες περιοχές– από το β’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Στα τέλη πλέον του 3ου αιώνα π.Χ. η κυπριακή διάλεκτος και το κυπριακό συλλαβάριο είχαν περιοριστεί ουσιαστικά στο θρησκευτικό πεδίο, ήτοι σε έναν τομέα εξόχως συντηρητικό από γλωσσικής απόψεως. Βεβαίως, η μετάβαση από το παλαιό σύστημα γραφής στο νέο, από το συλλαβάριο στο αλφάβητο, συνοδεύτηκε από αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα δύο συστήματα γραφής και επέφερε μια κατάσταση προσωρινής σύγχυσης ή, αν προτιμάτε, γλωσσικής διμορφίας.

Τα κοινά γλωσσικά στοιχεία στην αρκαδική και στην κυπριακή διάλεκτο ερμηνεύονται από τους μελετητές ως απόρροια των εξελίξεων που σημειώθηκαν στην Αρκαδία και στην Κύπρο στα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. Δεδομένου ότι η αρκαδοκυπριακή διάλεκτος εμφανίζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την ελληνική των Μυκηναϊκών Χρόνων, μπορούμε να υποθέσουμε βασίμως ότι οι μύθοι που αναφέρονται στην εγκατάσταση ελληνικών φύλων στην Κύπρο μετά το πέρας του Τρωικού Πολέμου έχουν ιστορικό υπόβαθρο. Πιο αναλυτικά, εικάζουμε ότι περί το 1200 π.Χ., μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων της Πελοποννήσου, ελληνόφωνα φύλα της περιοχής κατέφυγαν στην Αρκαδία, στον μοναδικό –όπως προείπαμε– μη δωρικό πελοποννησιακό θύλακα. Ένα τμήμα των πληθυσμών αυτών παρέμεινε μόνιμα εκεί, αλλά ένα άλλο μετανάστευσε σταδιακά –κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα– προς ανατολάς αναζητώντας καλύτερες βιοτικές συνθήκες. Έτσι, μυκηναίοι άποικοι έφθασαν και στην Κύπρο, μεταφέροντας τη διάλεκτό τους και προσαρμόζοντας στις ανάγκες της γλώσσας τους το επιχώριο συλλαβικό σύστημα γραφής, το λεγόμενο κυπρομινωικό (επιγραφές με τον κυπρομινωικό κλάδο γραφής είχαν εμφανιστεί στην Κύπρο από τα τέλη του 15ου αιώνα π.Χ.).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»
Μετωπική σύγκρουση 27.08.25

Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε απαξωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την σύγκρουση των δύο να μεταφέρεται από την «τοξικότητα» στην χρήση της... ελληνικής γλώσσας

Σύνταξη
Τραμπισμοί
«Όπως Αμερική» 27.08.25

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο