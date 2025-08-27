«Νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ταμπόρδα»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της απόκτησης του Βιθέντε Ταμπόρδα της Μπόκα Τζούνιορς, από τον Παναθηναϊκό αποκαλύπτει δημοσιογράφος στην Αργεντινή.

Συγκεκριμένα, ο Σέσαρ Λουίς Μερλό αναφέρει σε ποστάρισμά του στα social media πως οι «πράσινοι» αύξησαν την προσφορά τους στα 5 εκατομμύρια δολάρια και πως η Μπόκα προσπαθεί να τερματίσει τον δανεισμό του παίκτη στην Πλατένσε, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Η σχετική ανάρτηση:

🚨Panathinaikos mejoró la oferta por Vicente Taborda y la elevó a u$s 5M sin objetivos.

*️⃣Boca negocia con Platense para que se haga el traspaso y el «Calamar» tenga una compensación por cortar el préstamo. Todo está muy avanzado. pic.twitter.com/YR4cjmeSkh — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 26, 2025

«Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την προσφορά του για τον Βιθέντε Ταμπόρδα και την αύξησε σε 5 εκατομμύρια δολάρια χωρίς τα μπόνους. Η Μπόκα διαπραγματεύεται με την Πλατένσε για να λάβει αποζημίωση για τη διακοπή του δανεισμού. Όλα είναι πολύ προχωρημένα», τονίζεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω ρεπορτάζ.

Να σημειωθεί πως δημοσίευμα την Τρίτη (26/8) ανέφερε ότι η Πλατένσε, στην οποία είχε παραχωρηθεί ο Ταμπόρδα ως δανεικός από την Μπόκα, θα εισπράξει το 10% της μεταγραφής του 24χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού στον Παναθηναϊκό.