sports betsson
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ταμπόρδα»
Ποδόσφαιρο 27 Αυγούστου 2025 | 10:58

«Νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ταμπόρδα»

Στην Αργεντινή αποκαλύπτουν νέα, βλετιωμένη πρόταση του Παναθηναϊκού στην Μπόκα Τζούνιορς για τον Βιθέντε Ταμπόρδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της απόκτησης του Βιθέντε Ταμπόρδα της Μπόκα Τζούνιορς, από τον Παναθηναϊκό αποκαλύπτει δημοσιογράφος στην Αργεντινή.

Συγκεκριμένα, ο Σέσαρ Λουίς Μερλό αναφέρει σε ποστάρισμά του στα social media πως οι «πράσινοι» αύξησαν την προσφορά τους στα 5 εκατομμύρια δολάρια και πως η Μπόκα προσπαθεί να τερματίσει τον δανεισμό του παίκτη στην Πλατένσε, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Η σχετική ανάρτηση:

«Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την προσφορά του για τον Βιθέντε Ταμπόρδα και την αύξησε σε 5 εκατομμύρια δολάρια χωρίς τα μπόνους. Η Μπόκα διαπραγματεύεται με την Πλατένσε για να λάβει αποζημίωση για τη διακοπή του δανεισμού. Όλα είναι πολύ προχωρημένα», τονίζεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω ρεπορτάζ.

Να σημειωθεί πως δημοσίευμα την Τρίτη (26/8) ανέφερε ότι η Πλατένσε, στην οποία είχε παραχωρηθεί ο Ταμπόρδα ως δανεικός από την Μπόκα, θα εισπράξει το 10% της μεταγραφής του 24χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού στον Παναθηναϊκό.

Headlines:
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»
CAIS 27.08.25

Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27.08.25

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων - Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:12

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο