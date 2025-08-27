Ιάπωνας μηχανικός άφησε το Διάστημα για το Άγιον Όρος

Από το Τόκιο και τις σπουδές στη μηχανική του Διαστήματος, κατέληξε στη Μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος. Ο π. Τιμόθεος, πρώην μηχανικός, αφιέρωσε τη ζωή του στην Ορθοδοξία και σήμερα είναι ο φύλακας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας, συνδυάζοντας τη μοναστική ζωή με την αγάπη του για τη φωτογραφία.

Στα ανατολικά προάστια του Τόκιο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Τακαγιούκι Κοζάκι, ένας νεαρός Ιάπωνας με αγάπη για τη γνώση, τον ουρανό και τη θάλασσα. Σπούδασε μηχανική Διαστήματος και ναυπηγική στο πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε πολλές δουλειές – από σερβιτόρος και καθηγητής ιδιωτικού σχολείου έως υδραυλικός και καθαριστής πισίνας.

Στα 27 του χρόνια, σύμφωνα με το neakriti.gr, μια τυχαία γνωριμία με ομάδα νέων προτεσταντών στην Ιαπωνία ήταν η πρώτη του επαφή με τον Χριστιανισμό.

«Μελετώντας τη Βίβλο, συνειδητοποίησα ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι απλώς μια θρησκεία, αλλά ένας τρόπος ζωής. Δεν ήθελα να μείνω απλός πιστός, αλλά να αφιερωθώ ολοκληρωτικά. Η ιδέα ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με συγκλόνισε. Μέσα σε έξι μήνες, βαφτίστηκα χριστιανός», εξομολογείται ο σημερινός π. Τιμόθεος.

Αναζήτηση πίστης και πορεία προς την Ορθοδοξία

Για δέκα χρόνια έζησε στο Τόκιο ως προτεστάντης, μελετώντας αδιάκοπα τη Βίβλο και κείμενα γύρω από τον Χριστιανισμό. Ωστόσο, ένιωθε ότι κάτι έλειπε. Η ανάγκη του για εσωτερική ειρήνη και πνευματική σιωπή, τον οδήγησαν στη μελέτη της Ορθοδοξίας. «Κατάλαβα πως η προτεσταντική ερμηνεία της ιστορίας της Εκκλησίας ήταν ελλιπής. Στην Ορθοδοξία βρήκα τις απαντήσεις που ζητούσα», λέει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση να εγκαταλείψει την Ιαπωνία και να ακολουθήσει μοναχική πορεία, τον οδήγησε αρχικά στην Καλιφόρνια, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Σαγκάης. Παρά το αρχικό του σχέδιο να επιστρέψει στην πατρίδα και να ιδρύσει δική του μοναστική κοινότητα, η πορεία του ήταν διαφορετική: υπηρέτησε σε ορθόδοξες κοινότητες στην Αλάσκα, γνώρισε τον γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα, έζησε τρία χρόνια δίπλα του και αργότερα βρέθηκε στην Κορέα.

Όταν η κοινότητα εκεί άρχισε να συρρικνώνεται, ο επίσκοπός του τον προέτρεψε να μεταβεί στο Άγιον Όρος. Η Μονή Ιβήρων τον κέρδισε αμέσως – κυρίως χάρη στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας.

Στη Μονή Ιβήρων: Ζωή, διακονία και πίστη

Σήμερα, ο π. Τιμόθεος έχει αναλάβει τη φύλαξη του παρεκκλησίου με την ιερή εικόνα. Υποδέχεται προσκυνητές, τους ξεναγεί και τους μιλά για την Παναγία.

Είναι επίσης ράφτης της μονής – μια τέχνη που έμαθε από την μητέρα του στην Ιαπωνία. «Η μητέρα μου έλεγε πως για να φτιάξεις οικογένεια πρέπει να ξέρεις να μαγειρεύεις, να καθαρίζεις, να ράβεις. Αυτές οι γνώσεις σήμερα με βοηθούν να υπηρετώ την αδελφότητα», αναφέρει συγκινημένος.

Η ελληνική γλώσσα είναι η τρίτη που μιλάει και παραδέχεται ότι ακόμα δυσκολεύεται, ιδιαίτερα στην ψαλτική. Παρ’ όλα αυτά, συμμετέχει στην αριστερή χορωδία της Μονής και συνεχίζει να βελτιώνεται καθημερινά.

Η αγάπη για τη φωτογραφία

Η μεγάλη του αγάπη είναι η φωτογραφία. Απαθανατίζει τις λειτουργίες, το μοναστήρι, τους μοναχούς, αλλά και την άγρια φύση του Αγίου Όρους. Στόχος του είναι να δημιουργήσει πλήρες φωτογραφικό αρχείο για τη Μονή Ιβήρων, αποτυπώνοντας «την ομορφιά της δημιουργίας του Θεού».

Πρόσφατα, σύμφωνα με τον proskyniti, ταξίδεψε στο Τόκιο για να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Kanagawa έπειτα από πρόσκληση του Ιάπωνα βυζαντινολόγου Χιροφούμι Σουγκαβάρα. Η διάλεξή του, με θέμα «Άγιον Όρος: Ορθόδοξη Εκκλησία και Μοναχισμός» προσέλκυσε φοιτητές, καθηγητές, ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα.

«Η Ορθοδοξία δεν είναι γνωστή στην Ιαπωνία, οπότε ξεκίνησα εξηγώντας τι είναι, πώς γεννήθηκε ο μοναχισμός, τι σημαίνει το Άγιον Όρος και ποια η πνευματική του σημασία», λέει ο π. Τιμόθεος, τονίζοντας πως «η αναζήτηση της αλήθειας και η σωτηρία της ψυχής μάς κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Στο Άγιον Όρος, η αλήθεια αποκαλύπτεται παντού – γύρω μας, μέσα μας, στον Δημιουργό».