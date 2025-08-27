Περισσότερες απο 400 παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, διαπιστώθηκαν απο μικτά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά στο διάστημα απο τις 16 έως τις 25 Αυγούστου.

Εν τω μεταξύ οι εντατικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα, είναι σε πλήρη εξέλιξη.

• Στη Ρόδο , σε επιχείρηση χονδρικής και λιανικής πώλησης ποτών βρέθηκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς προβλεπόμενες ενδείξεις, ενώ καταλογίστηκαν μη εκδοθέντα παραστατικά που αντιστοιχούν σε 285 φιάλες, αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ. Παράλληλα, σε εστιατόριο, επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών και παγωτοπωλείο διαπιστώθηκε η μη έκδοση συνολικά σχεδόν 90 παραστατικών, αξίας άνω των 6.000 ευρώ.

• Στην Πάρο, σε γνωστό εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 3 παραστατικά αξίας άνω των 1.800 ευρώ.

• Στα Χανιά , σε ψησταριά και σε επιχείρηση μίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων εντοπίστηκαν συνολικά 49 μη εκδοθέντα παραστατικά

• Στην Ύδρα , έλεγχοι σε δύο καφέ–μπαρ αποκάλυψαν 45 μη εκδοθέντα παραστατικά.

• Στην Κέρκυρα σειρά επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντοπίστηκαν χωρίς την έκδοση αποδείξεων.

• Ακόμα, στον Πειραιά σε εστιατόριο καταγράφηκε μη έκδοση 20 παραστατικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων και στο «λουκέτο» των επιχειρήσεων για 48 ώρες.

Οι επιχειρησιακές δράσεις της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια, με στόχο – όπως αναφέρεται- την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη στήριξη των συνεπών επαγγελματιών.

Πριν απο λίγες ημέρες η Ανεξάρτητης Αρχής (ΑΑΔΕ) , μετά από ελέγχους που διενήργησε σε τουρισμούς προορισμούς με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος , η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος, είχε εντοπίσει περισσότερες από 100 παραβάσεις μεσα σε μια εβδομάδα.

Πηγή: ΟΤ