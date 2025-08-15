newspaper
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
«Επιχείρηση Θέρος»: Έλεγχοι της ΑΑΔΕ και τον Δεκαπενταύγουστο
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Αυγούστου 2025 | 13:19

«Επιχείρηση Θέρος»: Έλεγχοι της ΑΑΔΕ και τον Δεκαπενταύγουστο

Ειδική στόχευση της ΑΑΔΕ σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς και σε κλάδους επιχειρήσεων του τουρισμού

Έλεγχοι παντού από την ΑΑΔΕ, από beach bar και οργανωμένες παραλίες μέχρι πανηγύρια, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Θέρος.

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις ακόμη και προσποιούμενοι τους τουρίστες, βάζουν στο «μικροσκόπιο» τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές και τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς, καθώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Με το συγκεκριμένο τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

Το «καυτό» καλοκαίρι της ΑΑΔΕ

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, για να διαπιστώσουν – μεταξύ άλλων – αν οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, αν έχουν διασυνδέσει POS με ταμειακές μηχανές και αν διαβιβάζουν τις αποδείξεις στο e-send της ΑΑΔΕ.

Συνολικά, από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 9.140 έλεγχοι, σε όλη την ελληνική επικράτεια, και με ειδική στόχευση σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς και σε κλάδους επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Εντοπίστηκαν 3.120 επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις, και σε 87 εξ αυτών, κυρίως από τον χώρο της εστίασης, επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας 48 ή και περισσότερων ωρών.

Επιπλέον, υπήρξαν 173 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS – ταμειακών, με συνολικό ύψος προστίμων 2.310.500 €.

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις (για το 2021 και 2022) 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, καφετέρια δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ (υπότροπος).

Στην Πάρο επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις, αξίας 111.000 ευρώ.

Στο Γύθειο Λακωνίας, super market δεν είχε διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ.

Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Πολύ γνωστό beach restaurant στη Ρόδο βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών. Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

Στη Σαντορίνη οι ελεγκτές έφτασαν στο νησί από διάφορες ΔΟΥ της χώρας για να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες προσποιούμενοι τους τουρίστες. Ελέγχθηκαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση). Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 10 από αυτά και επιβλήθηκαν πρόστιμα 14.140 ευρώ.

Οι ποινές

Για τους παραβάτες, επιβάλλεται 48 ώρες «λουκέτο» για μη έκδοση πάνω από 10 αποδείξεων ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, 96 ώρες για υποτροπή, και 10 ημέρες για πολλαπλές παραβάσεις εντός δύο ετών.

Το χειρότερο όμως δεν είναι τα πρόστιμα και τα «λουκέτα», καθώς οι ελεγκτές αφού αποχωρήσουν, στέλνουν στα κεντρικά το αποτέλεσμα του ελέγχου και με βάση τις παραβάσεις που έχουν επιβληθεί, οι επιχειρήσεις παίρνουν σειρά για έλεγχο σε βάθος πενταετίας, ελέγχοντας εξονυχιστικά λογιστικά βιβλία και τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι και…. τρίτου βαθμού συγγενείας!

